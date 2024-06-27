İZİKAD ve UN Women, Özel Sektörde Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Buluşmaları’nı başlattı. İlk etkinlikte Hugo Boss ve Sun Tekstil deneyimlerini paylaştı.

İZBAŞ ev sahipliğinde düzenlendi

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), UN Women ile ortaklaşa düzenlediği "Özel Sektörde WEPs Buluşmaları" projesinin ilk etkinliğini İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Etkinlikte, UN Women Türkiye Özel Sektör İşbirlikleri Takım Lideri Pınar Akçayöz De Neve, "UN Women Türkiye ve Özel Sektör İlişkileri Odağında WEPs" başlıklı sunumuyla projeyi tanıttı.

İZİKAD'dan yeni bir boyut

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, açılış konuşmasında, "İş’te Kadın Güçlü Kadın" mottosuyla çalıştıklarını belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çabalarını anlattı. Erten, "WEPs Buluşmaları ile iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine bir adım daha yaklaşıyoruz" dedi. Ayrıca, bu etkinliklerin diğer serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerinde de tekrarlanarak farkındalık yaratılacağını ve cinsiyet eşitliği çalışmalarının teşvik edileceğini vurguladı.

"Kadınlar daha fazla söz sahibi olmalı"

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara siyasal ve toplumsal haklarını erken dönemde verdiğini ancak toplumsal eşitlikte istenen seviyeye henüz ulaşamadığını söyledi. Sevimli, "Kadınların ekonomide, sosyal yaşamda, politikada ve sivil toplumda daha fazla söz sahibi olması en önemli dileğimiz" dedi.

"Kadınların ekonomik katkısı 12 trilyon dolar"

UN Women Türkiye Özel Sektör İşbirlikleri Takım Lideri Pınar Akçayöz De Neve, kadınların iş yaşamına tam katılımının 12 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük yaratacağını belirtti. De Neve, "WEPs imzacısı olan firmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir adım atmış oluyor" dedi.

Deneyim paylaşımı

Panelde, Hugo Boss İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Lideri Benay Dereli, Hugo Boss Yetenek Yönetimi Lideri Burcu Oğuz, Sun Tekstil Sürdürülebilirlik Müdürü Utku Varol ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Nilhan Selçuk, WEPs imzacısı olmanın kurum kültürüne katkılarını ve kadın çalışanların istihdam yolculuğunu anlattılar.

Projenin geleceği

İZİKAD, WEPs Buluşmaları’nın ikincisini Eylül ayında yapmayı planlıyor. Etkinlikler sonrasında katılımcı firmalarla yapılacak birebir görüşmelerde, sağlanan fayda ve etki sürekli olarak ölçülerek güncellenen bir rapor oluşturulacak. İZİKAD önderliğinde, Türkiye’nin 8 ilinden 8 iş kadını derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) güçlü üyeleri ve networkü sayesinde, bu projenin diğer illere de yayılması hedefleniyor.