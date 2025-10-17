SPK, izinsiz kripto ve sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 17 siteye erişim engeli uyguladı, 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve 37,6 milyon TL idari para cezası verdi.

SPK’dan izinsiz faaliyetlere sıkı denetim

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz kripto ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 17 siteye erişim engeli uyguladı. Ayrıca 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken, 3 tüzel ve 10 gerçek kişiye toplam 37,6 milyon TL idari para cezası verildi.

SPK haftalık bülteninde, Ecogreen Enerji Holding’in 10,4 TL’den ilk halka arzına onay verildiği, Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ ve Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelsiz sermaye artırımlarına izin verildiği bildirildi.

Sermaye artırımı ve borçlanma onayları

Kurul, Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin bedelli sermaye artırımına; Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Global Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Bankası AŞ, Nurol Yatırım Bankası AŞ ve Pasha Yatırım Bankası AŞ’nin tahvil ve finansman bonosu ihracına onay verdi.

Ayrıca, Osmanlı Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Alves Kablo Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı da SPK tarafından onaylandı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, yapılan incelemeler sonucu 3 tüzel ve 10 gerçek kişiye toplam 37.585.662 TL idari para cezası uyguladı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 1 internet sitesi ve 23 gerçek kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ (PNSUT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 gerçek kişiye 6 ay işlem yasağı uyguladı.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 11 internet sitesine, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyette bulunan 5 siteye ve 1 firmanın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemler başlatıldı.