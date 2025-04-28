İzki̇tap'ta Timur Soykan Ve Murat Ağırel'den Söyleşi Türkiye Nereye Gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in “Türkiye Nereye Gidiyor” başlıklı söyleşisiyle sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katıldığı etkinlikte, siyasi gündemden gazetecilik süreçlerine kadar birçok konu ele alındı. Sağanak yağışa rağmen İzmirlilerin ilgisi yüksek kaldı.

İZKİTAP 5. İzmir Kitap Fuarı muhteşem finalle kapandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 5. İzmir Kitap Fuarı, on gün boyunca binlerce kitapseveri ağırladı. Fuarın son gününde gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, Kırmızı Kedi Yayınevi organizasyonuyla sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ve birçok İzmirli söyleşiye katıldı.

Soykan: "Bu halkın geleneği var"

Timur Soykan konuşmasında, Türkiye’nin antiemperyalist geçmişine ve Atatürk ilke ve devrimlerine vurgu yaptı. Soykan, “Bu halk antiemperyalist bir mücadeleyle kurulmuş bir ülkenin evlatları. Atalarımız asla vazgeçmedi” dedi.

Ağırel: "Bağımsızlık ve adalet için mücadele ediyoruz"

Murat Ağırel de gazetecilik mücadelesini ve yaşadığı dava süreçlerini anlattı. Ağırel, “Atatürk’ün devrimlerini en kılcal damarlarına kadar hissetmiş gazetecileriz. Yazdığım kitaplardan onlarca dava açtılar ama hepsini kazandık” ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen salonu terk etmediler

Söyleşi sırasında başlayan sağanak yağışa rağmen izleyiciler alanı terk etmedi. Soykan ve Ağırel, izleyicileri sahneye davet ederek söyleşiyi devam ettirdi. Murat Ağırel, sandalye üzerine çıkarak konuşmasına devam etti.

Kitap imzalarıyla final yapıldı

Etkinlik sonunda Başkan Cemil Tugay, Soykan ve Ağırel’e çiçek takdim etti. Ardından iki gazeteci, okurları için kitaplarını imzaladı.