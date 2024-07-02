Tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi gündemde.

Sigara kullanımına karşı önlemler

Türkiye'de her yıl 85 bin kişinin ölümüne neden olan sigara kullanımını azaltmak amacıyla TBMM harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, yeni yasama döneminde taslak metin üzerinde çalışılacak. Halk sağlığını koruma amacıyla Sağlık Bakanlığı'na sunulacak bu ön çalışmada, belirli bir tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının tamamen yasaklanması önerilecek.

Gençleri korumaya yönelik adımlar

Yasal değişiklikler, 18 yaş altına sigara satışının önüne geçerek, özellikle 15 yaş ve altı gençlerin korunmasını hedefliyor. Sigara kullanımını başlama yaşını düşürmemek adına daha etkili yöntemler devreye sokulacak.

"İzmarit vergisi" gündemde

Ticaret Bakanlığı, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapmayı planlıyor. Bu değişiklik kapsamında tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli vergisi ödemesi teklif edilecek.

Dünya örnekleri inceleniyor

Bilim adamlarının görüşlerine de başvurulacak olan çalışmalarda, İngiltere ve İspanya'daki benzer uygulamalar incelenecek. 2025'te tüm ülke genelinde sigara yasağının uygulanacağı İzlanda modeli de Türkiye için örnek teşkil edebilir.