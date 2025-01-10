Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 10 Ocak Cuma günü İzmir’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklıklar 18°C ile başlayıp akşam saatlerinde 13°C’ye kadar düşecek. Nem oranı ise %68 ile %89 arasında değişerek, gün boyu yüksek seviyelerde seyredecek.

Sabah ve öğle saatleri güneşli

Öğle saatlerinde (12.00-15.00) İzmir’de hava sıcaklığı 18°C civarında hissedilecek. Nem oranı %68 seviyelerinde olacak ve rüzgarın kuzeydoğudan saatte ortalama 7 km hızla esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde soğuma ve yağış var

Saat 18.00’den sonra sıcaklık 15°C’ye kadar düşerken, gece yarısına doğru 13°C’yi görecek. Nem oranının %89’a ulaşması ve rüzgar hızının maksimum 19 km/sa seviyelerine çıkması öngörülüyor. Gece yarısından itibaren ise hafif yağmur bekleniyor.

Vatandaşlara uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde beklenen yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve yağışa hazırlıklı çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Özellikle nem oranının yüksek seyredecek olması, hissedilen sıcaklıkları daha düşük gösterebilir.