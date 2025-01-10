Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 10 Ocak Cuma günü İzmir’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklıklar 18°C ile başlayıp akşam saatlerinde 13°C’ye kadar düşecek. Nem oranı ise %68 ile %89 arasında değişerek, gün boyu yüksek seviyelerde seyredecek.

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Sabah ve öğle saatleri güneşli

Öğle saatlerinde (12.00-15.00) İzmir’de hava sıcaklığı 18°C civarında hissedilecek. Nem oranı %68 seviyelerinde olacak ve rüzgarın kuzeydoğudan saatte ortalama 7 km hızla esmesi bekleniyor.

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Akşam saatlerinde soğuma ve yağış var

Saat 18.00’den sonra sıcaklık 15°C’ye kadar düşerken, gece yarısına doğru 13°C’yi görecek. Nem oranının %89’a ulaşması ve rüzgar hızının maksimum 19 km/sa seviyelerine çıkması öngörülüyor. Gece yarısından itibaren ise hafif yağmur bekleniyor.

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Vatandaşlara uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde beklenen yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve yağışa hazırlıklı çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Özellikle nem oranının yüksek seyredecek olması, hissedilen sıcaklıkları daha düşük gösterebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ