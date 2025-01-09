İzmir'de 10 Ocak Cuma günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BORNOVA / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277069
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova ( 4034. Sk. 4032/3 4032/5. Sk. 4026. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. )
Karacaoğlan ( 6213. Sk. 6218. Sk. 6221. Sk. )
BUCA / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276194
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 524. Sk. 545. Sk. )
İnkılap ( 520. Sk. 525. Sk. 518. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Aydın Hatboyu Cd. 543. Sk. 536/1. Sk. 527. Sk. 531. Sk. 516. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276899
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1055. Sk. 1049. Sk. 1056. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1058. Sk. 1057. Sk. 1005. Sk. 1025. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1030. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1039. Sk. 2122. Sk. 1065. Sk. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3276902
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus ( Çeşme-Ilıca Yolu 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. 3466. Sk. 3465. Sk. 3451. Sk. 3450. Sk. 3448. Sk. 3441. Sk. 3434. Sk. )
Ilıca ( 5151. Sk. 5076/1. Sk. 5075. Sk. 5000 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 11:30
Kesinti ID : 3276903
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus ( 3445. Sk. )
Sakarya ( Atatürk Blv. )
İsmet İnönü
Ilıca ( 5040. Sk. )
Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )
Boyalık
ÇİĞLİ / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3276948
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6779. Sk. Cemil Meriç Blv. 6779/5 6779/6 )
Maltepe ( 8102. Sk. 8104. Sk. 8109/1. Sk. 8109/2 )
DİKİLİ / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3276267
DİKİLİ / İZMİR
Yahşibey ( 1. Sk. 10. Sk. 3. Sk. 5. Sk. 6. Sk. BADEMLİ Yahşibey 11 Yahşibey 14 Yahşibey 16 Yahşibey 3 2. Sk. 16. Sk. 14. Sk. 12. Sk. 11. Sk. YAHŞİBEY 11 )
Bademli ( Bademli 27 Bademli 29 Bademli 36 Bademli 38 Bademli 39 Bademli 41 Bademli 42 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277021
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( 189/1 Sk. Belde Koop 2 Belde Koop 4 Belde Koop 5 FERHAT UYSAL Çandarlı Belde Sitesi Çağlayan BELDE KOOP 3 )
FOÇA / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277026
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik ( 460/1 477 463 Sk. 460 462 Sk. 461 Sk. 10/5. Sk. 476 475 479 464 465 460. Sk. 7/3 477/1 460/2 469 474 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3277103
FOÇA / İZMİR
Yeniköy ( YENİKÖY KÖYÜ KÜME EVLER YENİKÖY KÜME EVLERİ Yeniköy Köyü Yolu Yeniköy Yolu YENİKÖY KÜMEEVLER )
Ilıpınar ( Ilıpınar Köyü Küme Evler Foça İzmir Karayolu Cd. ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLER ILIPINAR KÖYÜ KÜME EVLERİ ILIPINAR KÖYÜ KÜMEEVLERİ ILIPINAR KÜMEEVLER ILIPINAR KÜME EVLERİ Ilıpınar Köyü küme Evler ILIPINAR KÜMEEVLERİ ILIPINAR KUME EVLER )
Kozbeyli
GAZİEMİR / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276912
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1097. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1100. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. ÇAMLIK 1063. Sk. )
Fatih
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:00
Kesinti ID : 3276923
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih ( 1127. Sk. 1099. Sk. 1126. Sk. 1126/1. Sk. 1128. Sk. 1148. Sk. 1149/1. Sk. 1149/2. Sk. Sanayi 1129 )
Menderes ( 1118. Sk. 1119. Sk. 1120. Sk. 1125. Sk. 1161. Sk. 1162. Sk. 1163. Sk. Sarnıç yolu cad. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3276936
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey ( Akçay Akçay Cd. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277003
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( 950. Sk. 957. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276103
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
KARABAĞLAR / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276174
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık ( 10018 10009. Sk. 10006. Sk. 10005. Sk. 10004. Sk. 10003. Sk. 10002. Sk. 10001. Sk. 10016 10019 10020 10023 10010. Sk. 10012. Sk. 10013. Sk. 10029 payamlı cad. KONAK KAVACIK ASFALTI KONAK KAVACIK ASFALTI 10017. Sk. 10021. Sk. 10022. Sk. 10024. Sk. Kavacık Konak Asfaltı Cd. 10007 10008 10011 10015 10014 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276785
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 6:00
Kesinti ID : 3276947
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak ( 9663. Sk. 9663/1. Sk. 9663/2. Sk. 9664. Sk. 9665. Sk. 9665/1. Sk. 9666. Sk. 9667. Sk. 9668. Sk. 9670. Sk. 9670/1. Sk. 9671. Sk. 9671/1. Sk. 9671/2. Sk. 9672. Sk. 9672/1. Sk. 9673. Sk. 9691. Sk. 9693. Sk. 9693/1. Sk. 9693/2. Sk. 9695. Sk. 9695/1. Sk. 9695/2. Sk. 9696. Sk. 9697. Sk. 9698. Sk. 9699. Sk. İhsan Alyanak 9629/2. Sk. 9602. Sk. 9605. Sk. 9606. Sk. 9607. Sk. 9629/1. Sk. 9608. Sk. 9609. Sk. 9609/1. Sk. 9629. Sk. 9628. Sk. 9610. Sk. 9611. Sk. 9612. Sk. 9627/2. Sk. 9612/1. Sk. 9612/2. Sk. 9627/1. Sk. 9627. Sk. 9623/1. Sk. 9623. Sk. 9618. Sk. 9617. Sk. 9616. Sk. 9615. Sk. 9613. Sk. 9613/1. Sk. 9587. Sk. 9590. Sk. 9591. Sk. 9594. Sk. 9614. Sk. 9629/3. Sk. 9631. Sk. 9633. Sk. 9635. Sk. 9655. Sk. 9658. Sk. 9659. Sk. 9660. Sk. 9661. Sk. 9662. Sk. 9662/1. Sk. 9662/2. Sk. 9662/3. Sk. )
Umut ( 3820/1. Sk. 3835. Sk. 3835/1. Sk. 3837. Sk. 3839. Sk. 3848. Sk. 3855. Sk. 3856. Sk. 3858. Sk. 3859. Sk. 3859/1. Sk. 3860. Sk. 3860/1. Sk. 3861. Sk. 3863. Sk. 3864. Sk. 3865. Sk. 3866. Sk. 3867. Sk. 3868. Sk. 3868/1. Sk. 3868/2. Sk. 3868/3. Sk. 3872/1. Sk. 3875. Sk. 3880. Sk. Ferdi Sefa Kılıç Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3885. Sk. 3900/4. Sk. 3972. Sk. 3972/1. Sk. 3972/2. Sk. 3972/3. Sk. 3974. Sk. 3974/1. Sk. 3975. Sk. 3979. Sk. 3980. Sk. Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu )
Ali Fuat Erden ( 9755. Sk. 9757. Sk. 9763. Sk. 9763/1. Sk. 9765. Sk. 9770. Sk. 9770/2. Sk. 9771. Sk. 9772. Sk. 9773. Sk. 9774. Sk. 9795 )
Bahriye Üçok ( 9600. Sk. 9645. Sk. 9645/1. Sk. 9646. Sk. 9646/1. Sk. 9674. Sk. 9675. Sk. 9676. Sk. 9677. Sk. 9677/1. Sk. 9677/2. Sk. 9677/3. Sk. 9679. Sk. 9679/2. Sk. 9685. Sk. 9685/1. Sk. 9685/2. Sk. 9686. Sk. 9686/1. Sk. 9687. Sk. 9687/2. Sk. 9688. Sk. 9689. Sk. 9689/1. Sk. 9690. Sk. 9692. Sk. 9694. Sk. )
Gazi ( 3820/2. Sk. 3820/3. Sk. 3820/5. Sk. 3876. Sk. 3881. Sk. 3881/1. Sk. 3881/2. Sk. 3897. Sk. 3900. Sk. 3900/1. Sk. 3900/2. Sk. 3900/3. Sk. 3900/5. Sk. 3900/6. Sk. 3900/7. Sk. Ferdi Sefa Kılıç )
Limontepe ( 9690/1. Sk. 9693/3. Sk. 9700. Sk. 9700/1. Sk. 9701. Sk. 9702. Sk. 9702/1. Sk. 9703. Sk. 9704. Sk. 9704/1. Sk. 9705. Sk. 9705/1. Sk. 9705/2. Sk. 9706. Sk. 9707. Sk. 9710. Sk. 9713. Sk. 9720. Sk. 9721. Sk. 9722. Sk. 9723. Sk. 9724. Sk. 9724/1. Sk. 9724/2. Sk. 9725. Sk. 9726. Sk. 9727. Sk. 9727/1. Sk. 9728. Sk. 9730. Sk. 9731. Sk. 9732. Sk. 9734. Sk. 9735. Sk. 9736. Sk. 9737. Sk. 9738. Sk. 9739. Sk. 9741. Sk. 9742. Sk. 9743. Sk. 9748. Sk. 9754. Sk. 9754/1. Sk. 9756. Sk. 9756/1. Sk. 9757/1. Sk. 9767. Sk. 9769. Sk. Limontepe Parkı İç Yolu 9733 )
Özgür ( 3885/1. Sk. 3885/2. Sk. 3896/1. Sk. 3907. Sk. 3908. Sk. 3924. Sk. 3924/2. Sk. 3925. Sk. 3926. Sk. 3927. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276879
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 515 353 376 375 İNÖNÜ 355 364 352 360 NAMIK KEMAL Şehit Süleyman Aşkın 362 İnönü 389 507 İÇ YOL 374 371 400 367 366 382 359 373 410 380 378 369 386 419 394 407 381 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. DEREBOYU Eski Karaburun Yolu Karaburun Yolu Kazım Karabekir Ortadoğulular Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İzmir 379 ÇATALKAYA KÖRFEZ 402 354 383 432 520 372 KAZIM KARABEKİR 424 427 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276891
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 420 422 408 300 NAMIK KEMAL 410 440 336 154 175 168 324 199 493 309 198 201 204 320 176 207 436 305 206 177 435 196 345 178 443 346 156 342 332 217 491 341 154. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. DEREBOYU Fatih Talisca İntur Sitesi İç Yolu İnönü 224 FATİH 208 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 426 465 466 329 331 330 421 )
KİRAZ / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3276843
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( KURUDERE )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276987
KİRAZ / İZMİR
Sarısu ( EĞRİDERE )
KONAK / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276805
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1478. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )
MENDERES / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276237
MENDERES / İZMİR
Dereköy ( 807/2 pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK 852 852 sokak 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. 854 sok 854 sok. 820/2 sokak )
Yeniköy ( 7958 7953 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7963 sok 7961 7950/1 7406 7964 7967/1 7950 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak 7963 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7961 sokak 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. )
Akçaköy ( 851 sokak 7214 851 SOKAK 7215 ÇATALCA 851 ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu MENDERES-ORHANLI YOLU Yeniköy Yolu Cd. Yol )
Çatalca ( 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7429 ÇATALCA CAD. 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 )
Küner ( 802/2 820/2 sok. )
Kuyucak ( 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )
Barbaros ( 434 428 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276820
MENDERES / İZMİR
Orta ( 1216 1284. Sk. 1282. Sk. 1274 Sk. 1139. Sk. 1121. Sk. 1113. Sk. 1276 )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 13:00
Kesinti ID : 3276839
MENDERES / İZMİR
Orta ( 8036. Sk. 8034 8028. Sk. 8026. Sk. 8018. Sk. 8016. Sk. 8015. Sk. 1006/1. Sk. 1006. Sk. 8013. Sk. 8012. Sk. 8011. Sk. 8008. Sk. 8007. Sk. 8005. Sk. 8004. Sk. 8003. Sk. 29 EKİM 1036/1. Sk. 1032 1030. Sk. 1020. Sk. 1014. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk. MUSTAFA KEMAL PAŞA 8038. Sk. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277003
MENDERES / İZMİR
Görece Cumhuriyet ( ÇEVRE YOLU 5068 5016. Sk. 43. Sk. 50. Sk. 5003. Sk. 5006. Sk. 5007. Sk. 5008. Sk. 5009. Sk. 5011. Sk. 5012. Sk. 5025. Sk. 5026. Sk. 5031. Sk. 5032. Sk. 5033. Sk. 5034. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5044. Sk. 5046. Sk. 5051. Sk. 5052. Sk. 5056. Sk. 5058. Sk. 5059. Sk. 5060. Sk. 5062. Sk. 5065. Sk. 5066. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073 5075 5078. Sk. 5079. Sk. 5080. Sk. 5081. Sk. 5114. Sk. 5076 Ahmet Kaçkınoğlu Cd. Ahmet Necdet Sezer Blv. AHMET YESEVİ GAZİ Koy Yolu Köy Yolu Mehmet Ali Metin Cd. Muhtar Nihat Sertel Cd. Vali Kazım Dirik Cd. Vali Kemal Hadımlı Cd. 5015 )
Hürriyet
Ata ( TURGUT ÖZAL ALPASLAN 5104 5103 5109. Sk. ATA Ata Cd. Beyazıt Cd. Fatih Sultan Mehmet Han Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Mehmet Akif Ersoy Yavuz Sultan Selim Sk. )
Gazipaşa
ÖDEMİŞ / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276776
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN ÇOBAN ÇEŞMESİ birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3276781
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276784
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276807
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )
Üç Eylül
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
TİRE / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271623
TİRE / İZMİR
Toki ( FATİH SULTAN MEHMET )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276198
TİRE / İZMİR
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak )
Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Dere
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
TORBALI / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3277070
TORBALI / İZMİR
Muratbey ( 3580 3579. Sk. 3578. Sk. 3576. Sk. 3570. Sk. 3568. Sk. 3566. Sk. 3564. Sk. 3588 3707. Sk. Apti Erel Cd. Atilla Sunar Cd. 3639 3637. Sk. 3635 3633. Sk. 3632. Sk. 3629. Sk. 3602/1 Sk. 3602. Sk. Doğan Bursalıoğlu Cd. SEYİT GEZİCİ İbrahim Kesici Cd. 3673 3587 Sk. 3585. Sk. 3584 3582. Sk. 3582 3581. Sk. 3638 3649 3646 3669 3644 3665 3643 3650 Sk. 3603. Sk. 3604 3605. Sk. 3606. Sk. 3607. Sk. 3608. Sk. 3609 Sk. 3610. Sk. 3611. Sk. 3614. Sk. 3627 3601. Sk. 3600. Sk. 3599. Sk. 3598. Sk. 3597. Sk. 3596. Sk. 3595 3594 3592 Sk. 3591 Sk. 3589. Sk. 3640 3643. Sk. 3651. Sk. 3653. Sk. 3654. Sk. 3655. Sk. 3656. Sk. 3657 3658. Sk. 3659 3660. Sk. 3663 3666. Sk. 3675 3677. Sk. 3679. Sk. 3681. Sk. 3689. Sk. 3691. Sk. 3693 Sk. 3699. Sk. 3705. Sk. 3511 Sk. 3689 sk. 3641 3648 3663 Sk. 3642 3658 Sk. 3648 Sk. 3701 Sk. 3652 Sk. 3574 )
Tepeköy ( 4556. Sk. 4557. Sk. 4562. Sk. 4564. Sk. 4566. Sk. 4583. Sk. Erdinç Tekirli Cd. HÜKÜMET Hürriyet Cd. İsmetpaşa Cd. AYDIN 4568 4570 Sk. 4513 Sk. 4517. Sk. 4519. Sk. 4521. Sk. 4523. Sk. 4525. Sk. 4527. Sk. 4531. Sk. 4533 4535 Sk. 4537. Sk. 4539. Sk. 4541. Sk. 4542. Sk. 4543. Sk. 4545. Sk. 4546. Sk. 4549. Sk. 4550. Sk. 4552. Sk. 4555. Sk. )
Yemişlik ( 519. Sk. 6008 Sk. 6020 Sk. 6022 Sk. 6027. Sk. 6029. Sk. 6023. Sk. 6031. Sk. Seymen Ali Sekban Sk. 6025. Sk. )
Planlandı
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3277071
TORBALI / İZMİR
Yemişlik ( 6008 AYDIN 6015. Sk. 6013 6012 6007 Sk. 6005 6004 6011 6009 )
Karşıyaka ( 7329. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. 7317 7316. Sk. 7313. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7305. Sk. 7. Cd. 5 6. Cd. 7325/1 Sk. 6 )
Atatürk ( 1564 Sk. 1565 1567 1568 Sk. 1570 Sk. 1574 Sk. 1553. Sk. 1555. Sk. 1557. Sk. 1558 1559. Sk. 1560 1561. Sk. 1562. Sk. 1563. Sk. 1575 Sk. 1576. Sk. 1577. Sk. 1578. Sk. 1579. Sk. 1580. Sk. 1581 Sk. 1583. Sk. 1583/1 Sk. 1585 1587. Sk. 1589 Sk. 1590. Sk. 1552. Sk. 1551 1549 1548 Sk. 1547. Sk. 1546 Sk. 1545. Sk. 1544. Sk. 1591. Sk. 1592. Sk. 1593. Sk. 1594. Sk. 1595. Sk. 1596. Sk. 1597. Sk. 1598. Sk. 1599 1600. Sk. 1601. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1607 Sk. 1608. Sk. 1609. Sk. 1611. Sk. 1613 1617 1619. Sk. 1543. Sk. 1542. Sk. 1541. Sk. 1540. Sk. 1538 Sk. 1536 Sk. 1534 1533. Sk. 1532. Sk. 1529. Sk. 1527. Sk. 1526 Sk. 1524 Sk. 1522. Sk. 1520. Sk. 1556 1590 BEKİR SAKARYA 1550 1615 1554 )
URLA / İZMİR
10Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276103
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4304. Sk. 4306. Sk. MUAMMER AKSOY Çamyuva Sitesi 4257 4259. Sk. 4260. Sk. 4262. Sk. 4265. Sk. 4266. Sk. 4269. Sk. 4271 Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4274. Sk. 4274/1. Sk. 4275 4276. Sk. 4277. Sk. 4278. Sk. 4279. Sk. 4280. Sk. 4281 Sk. 4281. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4300. Sk. 4301. Sk. 4302. Sk. 4303. Sk. 4285 4273 4250 4232/1 4286 4263 4258 4261 4252 4282 3315. Sk. 3316. Sk. 3318. Sk. 4205 Sk. 4228 4228/1. Sk. 4232. Sk. 4232/1. Sk. 4234. Sk. 4236. Sk. 4238. Sk. 4240. Sk. 4242. Sk. 4244. Sk. 4246. Sk. 4249 4253 4255. Sk. 4256. Sk. )
Zeytinalanı ( 4134 4138. Sk. 4142 4139 İSMET İNÖNÜ 4124 4132. Sk. 4143. Sk. 4138 Sk. 4140. Sk. 4141. Sk. 4149 4251. Sk. 4179 Sk. 4177 4175. Sk. 4173. Sk. 4169. Sk. 4159. Sk. 4154. Sk. 4152. Sk. 4147. Sk. 4145/1. Sk. 4145. Sk. 4128. Sk. )
Çamlıçay ( 5190 5194 5198. Sk. 5200 Sk. 5202. Sk. 5208. Sk. 5210 5212. Sk. 5213 Sk. 4215 5220 5235. Sk. 5241. Sk. 5243. Sk. İsmet İnönü Blv. )
Kalabak ( 3311 )
M. Fevzi Çakmak ( 4106 4118 4127 4108 4108/1 4102. Sk. 4104. Sk. 4111. Sk. 4119. Sk. 4119/1. Sk. 4120. Sk. 4122. Sk. 4124/1. Sk. 4129. Sk. 4131. Sk. MUSTAFA KEMAL Yeşil Vadi Evleri )