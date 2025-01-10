İzmir'de 11 Ocak Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BAYRAKLI / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3277574

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 569/3 577. Sk. 569/2. Sk. 569. Sk. 578. Sk. 597/2. Sk. 589. Sk. Dumlupınar Cd. İbrahim Etem Cd. İbrahim Galip Cd. 588. Sk. 582. Sk. 581. Sk. 579. Sk. 580. Sk. )

BORNOVA / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3277334

BORNOVA / İZMİR

Meriç ( 5745. Sk. )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3277574

BORNOVA / İZMİR

Atatürk

BUCA / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3276199

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 524. Sk. 525. Sk. 527. Sk. 529. Sk. 531. Sk. )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3276210

BUCA / İZMİR

Akıncılar ( 549. Sk. 547. Sk. 545. Sk. 524. Sk. 520. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 551. Sk. 542. Sk. 536/1. Sk. 530. Sk. 528. Sk. 549/2. Sk. 549/1. Sk. )

İnkılap

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3276230

BUCA / İZMİR

Göksu ( 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/9. Sk. 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3277329

BUCA / İZMİR

29 Ekim ( 2184. Sk. 2177 2192 2185 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2189 2194 2205. Sk. 2193. Sk. 2190. Sk. 2188. Sk. 2187. Sk. 2186. Sk. 2180. Sk. 2179. Sk. )

Zafer ( 2344. Sk. 2347. Sk. 2349. Sk. 2352. Sk. Atatürk Cd. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2348 )

ÇEŞME / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3277451

ÇEŞME / İZMİR

16 Eylül ( 3008. Sk. 3001 3004. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3277343

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3277547

KARABURUN / İZMİR

Salman

Küçükbahçe ( Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3277549

KARABURUN / İZMİR

Salman ( isimsiz111 DENİZGİREN )

KEMALPAŞA / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3277387

KEMALPAŞA / İZMİR

Nazarköy ( Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Savanda Kurudere Yolu YEŞİLLİK YOLU Yeşillik Yolu savanda yolu kümeevler 4051 )

Çiniliköy ( Nilkent Sitesi Torbalı Torbalı Cd. çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )

Soğukpınar ( Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Soğukpınar Çelebiyaka Kümeevleri )

Yukarıkızılca Merkez

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3277393

KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıkızılca Merkez ( Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Aşağıkızılca Taştepe Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cumhuriyet Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil Hacı Halil Sk. Hacı Osman Mula Sk. Arıcılar Arıcılar Sk. Avcı Sk. Hafız Ahmet Sk. Tophane Sk. Sakallar Pekşen Sk. Osmanoğlu Sk. Osmanoğlu Nacibey Sk. Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Yel Değirmeni Yağhane Sk. Yağhane Yaren Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. Tufan Sk. Tufan Topçular Sk. Topçular Taştepe Acem Sk. Hacı Osman Sk. Hacı İsmail Kurtlar Sk. Konut Sk. Kasaplar YENGİ SOKAK Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Çamköy Yıl İlköğretim Okulu Yukarıkızılca İzmir Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yenilik Cd. Yenilik Yeni Mahalle Sk. Yengi )

Aşağıkızılca

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3277395

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( HAYVANKIRAN KÜMEEVLER )

Aşağıkızılca ( 2033 2032 Kemalpaşa Yolu AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2000/1. Sk. 2000. Sk. )

Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )

KİRAZ / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3277358

KİRAZ / İZMİR

Sarısu ( EĞRİDERE )

KONAK / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3277339

KONAK / İZMİR

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1478. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:00

Kesinti ID : 3277324

MENEMEN / İZMİR

Kır ( beykoy Beyköy Küme Evler )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3277326

MENEMEN / İZMİR

Çaltı ( Çaltı Küme Evler çaltı küme evler Çaltı Çaltı Köyü )

ÖDEMİŞ / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:15 - 17:15

Kesinti ID : 3277321

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Kemer ( KEMER PARNALI )

Yılanlı

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3277322

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )

Ocaklı ( Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )

Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )

Zafer

Küçükavulcuk

Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu ÇÖREKBABA )

Büyükavulcuk ( karataş büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk )

Yılanlı

Beyazıtlar ( sabuncuçayı şehit gürol madan cad köy yolu )

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )

Birgi ( ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK TAŞPAZAR )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3277323

ÖDEMİŞ / İZMİR

Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )

Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )

Üç Eylül

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:45 - 15:45

Kesinti ID : 3277406

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )

Beyazıtlar

TİRE / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271564

TİRE / İZMİR

Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3276195

TİRE / İZMİR

Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )

Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )

Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )

Yamandere ( Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT Yamandere Yolu )

Boynuyoğun

Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )

Çeriközü

TORBALI / İZMİR

11Ocak 2025

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, içme suyu durumunu değerlendirdi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, içme suyu durumunu değerlendirdi

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3277441

TORBALI / İZMİR

Atatürk ( 1535. Sk. 1530. Sk. 1532. Sk. 1533. Sk. 1537. Sk. 1539. Sk. )

Yemişlik ( 6001 6002 Sk. 6003. Sk. 6004 6006 Sk. 6008 6010 Sk. 6012 BEKİR SAKARYA AYDIN )

Karşıyaka ( 7. Cd. )

Planlandı

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3277443

TORBALI / İZMİR

Tepeköy ( 4563. Sk. 4561. Sk. 4559 4557. Sk. 4532. Sk. 4534 3056. Sk. 4536. Sk. 3035 4526. Sk. 4528. Sk. 4530. Sk. 4538 İsmetpaşa Cd. Hürriyet Cd. GÜMÜŞPALA Ağalar Cd. 4581. Sk. 4579. Sk. 4577. Sk. )

Ertuğrul ( AYDIN SERDAR GENÇ Mithatpaşa Cd. 3060. Sk. 3058. Sk. 3049. Sk. 3043. Sk. 3041 3037. Sk. )

URLA / İZMİR

11Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3276176

URLA / İZMİR

Güvendik ( 163 142 GÜVENDİK OKUL MEHMET ALİ AYGÜVEN MAVİ PLAJ Harbiye Cd. 261/2. Sk. 199. Sk. 166. Sk. 164. Sk. 162 160. Sk. 159. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 152. Sk. 151. Sk. 150. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 147 146. Sk. 145 144 141/1. Sk. 141. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136 132/1. Sk. 132. Sk. 131/1. Sk. 131/1 126 153 116 YALI 269 )

Denizli ( 54/1 66 Sarı Evler Site Yolu Akın Sitesi 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 92. Sk. 91. Sk. 90 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 51 Sk. 49/1 Sk. 48 47. Sk. 44 Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41 40 16. Sk. 16 Sk. 140. Sk. 135. Sk. 133 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 124. Sk. 122. Sk. 121. Sk. 120/1. Sk. 119. Sk. 118. Sk. 117 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 112. Sk. 111 110 109. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105 104 103 102. Sk. 100/1. Sk. 134 16/4 55/1 55 98 145/1 112 63 54 61 50 16/3 HARBİYE 58 120 )

Kaynak: HABER MERKEZİ