İzmir'de 11 Ocak Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3277574
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 569/3 577. Sk. 569/2. Sk. 569. Sk. 578. Sk. 597/2. Sk. 589. Sk. Dumlupınar Cd. İbrahim Etem Cd. İbrahim Galip Cd. 588. Sk. 582. Sk. 581. Sk. 579. Sk. 580. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3277334
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5745. Sk. )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3277574
BORNOVA / İZMİR
Atatürk
BUCA / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276199
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 524. Sk. 525. Sk. 527. Sk. 529. Sk. 531. Sk. )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276210
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 549. Sk. 547. Sk. 545. Sk. 524. Sk. 520. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 551. Sk. 542. Sk. 536/1. Sk. 530. Sk. 528. Sk. 549/2. Sk. 549/1. Sk. )
İnkılap
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276230
BUCA / İZMİR
Göksu ( 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/9. Sk. 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277329
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2184. Sk. 2177 2192 2185 2174. Sk. 2175. Sk. 2178. Sk. 2189 2194 2205. Sk. 2193. Sk. 2190. Sk. 2188. Sk. 2187. Sk. 2186. Sk. 2180. Sk. 2179. Sk. )
Zafer ( 2344. Sk. 2347. Sk. 2349. Sk. 2352. Sk. Atatürk Cd. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2348 )
ÇEŞME / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3277451
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3008. Sk. 3001 3004. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277343
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3277547
KARABURUN / İZMİR
Salman
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3277549
KARABURUN / İZMİR
Salman ( isimsiz111 DENİZGİREN )
KEMALPAŞA / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277387
KEMALPAŞA / İZMİR
Nazarköy ( Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Savanda Kurudere Yolu YEŞİLLİK YOLU Yeşillik Yolu savanda yolu kümeevler 4051 )
Çiniliköy ( Nilkent Sitesi Torbalı Torbalı Cd. çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )
Soğukpınar ( Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Soğukpınar Çelebiyaka Kümeevleri )
Yukarıkızılca Merkez
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277393
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez ( Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Aşağıkızılca Taştepe Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cumhuriyet Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil Hacı Halil Sk. Hacı Osman Mula Sk. Arıcılar Arıcılar Sk. Avcı Sk. Hafız Ahmet Sk. Tophane Sk. Sakallar Pekşen Sk. Osmanoğlu Sk. Osmanoğlu Nacibey Sk. Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Yel Değirmeni Yağhane Sk. Yağhane Yaren Uğur Mumcu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Türkoğlu Sk. Tufan Sk. Tufan Topçular Sk. Topçular Taştepe Acem Sk. Hacı Osman Sk. Hacı İsmail Kurtlar Sk. Konut Sk. Kasaplar YENGİ SOKAK Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Özgüç Çamköy Yıl İlköğretim Okulu Yukarıkızılca İzmir Cd. Yukarıkızılca Belediye Cd. Yenilik Cd. Yenilik Yeni Mahalle Sk. Yengi )
Aşağıkızılca
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277395
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( HAYVANKIRAN KÜMEEVLER )
Aşağıkızılca ( 2033 2032 Kemalpaşa Yolu AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2000/1. Sk. 2000. Sk. )
Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )
KİRAZ / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3277358
KİRAZ / İZMİR
Sarısu ( EĞRİDERE )
KONAK / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277339
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1478. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3277324
MENEMEN / İZMİR
Kır ( beykoy Beyköy Küme Evler )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3277326
MENEMEN / İZMİR
Çaltı ( Çaltı Küme Evler çaltı küme evler Çaltı Çaltı Köyü )
ÖDEMİŞ / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:15 - 17:15
Kesinti ID : 3277321
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3277322
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Ocaklı ( Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )
Zafer
Küçükavulcuk
Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu ÇÖREKBABA )
Büyükavulcuk ( karataş büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk )
Yılanlı
Beyazıtlar ( sabuncuçayı şehit gürol madan cad köy yolu )
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )
Birgi ( ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK TAŞPAZAR )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277323
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )
Üç Eylül
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3277406
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
TİRE / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271564
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276195
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Yamandere ( Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT Yamandere Yolu )
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Çeriközü
TORBALI / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277441
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1535. Sk. 1530. Sk. 1532. Sk. 1533. Sk. 1537. Sk. 1539. Sk. )
Yemişlik ( 6001 6002 Sk. 6003. Sk. 6004 6006 Sk. 6008 6010 Sk. 6012 BEKİR SAKARYA AYDIN )
Karşıyaka ( 7. Cd. )
Planlandı
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277443
TORBALI / İZMİR
Tepeköy ( 4563. Sk. 4561. Sk. 4559 4557. Sk. 4532. Sk. 4534 3056. Sk. 4536. Sk. 3035 4526. Sk. 4528. Sk. 4530. Sk. 4538 İsmetpaşa Cd. Hürriyet Cd. GÜMÜŞPALA Ağalar Cd. 4581. Sk. 4579. Sk. 4577. Sk. )
Ertuğrul ( AYDIN SERDAR GENÇ Mithatpaşa Cd. 3060. Sk. 3058. Sk. 3049. Sk. 3043. Sk. 3041 3037. Sk. )
URLA / İZMİR
11Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276176
URLA / İZMİR
Güvendik ( 163 142 GÜVENDİK OKUL MEHMET ALİ AYGÜVEN MAVİ PLAJ Harbiye Cd. 261/2. Sk. 199. Sk. 166. Sk. 164. Sk. 162 160. Sk. 159. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 152. Sk. 151. Sk. 150. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 147 146. Sk. 145 144 141/1. Sk. 141. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136 132/1. Sk. 132. Sk. 131/1. Sk. 131/1 126 153 116 YALI 269 )
Denizli ( 54/1 66 Sarı Evler Site Yolu Akın Sitesi 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 92. Sk. 91. Sk. 90 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 51 Sk. 49/1 Sk. 48 47. Sk. 44 Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41 40 16. Sk. 16 Sk. 140. Sk. 135. Sk. 133 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 124. Sk. 122. Sk. 121. Sk. 120/1. Sk. 119. Sk. 118. Sk. 117 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 112. Sk. 111 110 109. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105 104 103 102. Sk. 100/1. Sk. 134 16/4 55/1 55 98 145/1 112 63 54 61 50 16/3 HARBİYE 58 120 )