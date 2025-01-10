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Üç Eylül

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Birgi ( ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK TAŞPAZAR )

Ocaklı ( Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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