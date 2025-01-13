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Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( 1. Seyran Sk. 2. Seyran Sk. 3.Seyran. Sk. Akçeşme Akçeşme Sk. Arıkaltı Cd. Ataca Çk. Ayanoğlu Bahçeciler Sk. Balcı Sk. Barbaros Hayrettin Barbaros Hayrettin Sk. Beyazıt Beyazıt Sk. Beyler Beyler Sk. Cami Çk. Demir Dikili Taş Sk. ERCAN Erdal İnönü Fatih Fatih Cd. Ferah Çk. Gacara Hasan Gelincik Gümüş Hacı Davut Hacı Davut Sk. Hulisi Oğuz Irmak Sk. Japon Kanuni Karagöz Sk. Kooperatif Sk. Kuş Kuş Sk. Kuşçu Kuşçu Sk. Kırk Ağaç Sk. Kırman Sk. Limoncuk Sk. Macar Mert Mevlana Sk. Minare Minare Sk. Mor Menekşe Sk. MOTORCU HULUSİ Mustafa Kemal Mücahit Mücahit Sk. Müderris Nergis Sk. Ova Sk. Pazar Sk. Safir Sakarya Sakarya Cd. Sarı Akasya Savranoğlu Savranoğlu Sk. Seke Sk. Seyran Sk. Sezer Sk. Spor STADYUM Su Değirmeni Su Değirmeni Sk. Taflan Topel Cd. Tuna Cd. Turgutlu Cd. Türk Yaka Sk. Yakaküme Yayla Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yağcı Sk. Yener Sk. Yonca Yusuf Ziya Gökalp Sk. Zeybek Zeybek Çk. ZÜBEYDE HANIM Çakıcı Çakıcı Çk. Çınar Çıra Ören Belediye Sk. Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şakir Türk Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şerbetçi Sk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü Çiçek Sepeti Namazgah Sk. GÜR ZEYTİN ören izmir caddesi )

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