İzmir'de 14 Ocak Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278779
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Yenice Kuyu Sk. )
BERGAMA / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277132
BERGAMA / İZMİR
Aşağıcuma ( Aşağıcuma Köyü İç Yolu )
Okçular ( Okçular Köyü İç Yolu Okçular )
BORNOVA / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3278698
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 166. Sk. Bornova Metro İstasyonu Ankara )
BUCA / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278645
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 531. Sk. 529. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 518. Sk. 516. Sk. 514. Sk. 512. Sk. )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278647
BUCA / İZMİR
Göksu ( 687/10. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 693. Sk. 690/4. Sk. 688/16. Sk. 688/15. Sk. 688/14. Sk. 688/13. Sk. 688/11. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/14. Sk. 679/20. Sk. 679/19. Sk. 679/18. Sk. 688/12 687/6 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278675
BUCA / İZMİR
Atatürk ( 204/10 204/34. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3278694
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum ( 133 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. Akay Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol 136/1 )
Çiftlik ( 76. Sk. 76 sk 76 135/1 sk 87 76/1 92 123. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 74. Sk. 43. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 42. Sk. Karanfil 94/1. Sk. 94. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276990
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8977. Sk. 8976. Sk. 8975. Sk. 8974. Sk. 8973. Sk. 8972. Sk. 8970. Sk. 8968/1. Sk. 8968. Sk. )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3278682
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6784. Sk. 6798. Sk. 6796/3. Sk. 6796/2. Sk. 6796/1. Sk. 6796. Sk. 6795. Sk. 6795 6790. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3277052
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163/1. Sk. )
Fatih ( 1229. Sk. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. Sanayi Cd. 1130. Sk. 1099. Sk. 1138. Sk. 1131 1139. Sk. 1135. Sk. )
Hürriyet ( 1172. Sk. 1171. Sk. 1170. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3278588
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( Karaburun Yolu YUKARI BOYABAĞ )
KEMALPAŞA / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3278612
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Cumalı Yolu Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Köyü CUMALI YOLU KÜMEEVLER cumalı yolu kümeevler )
Gökyaka ( Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Köy İçi Yolu )
Dereköy ( DEREKÖY YOLU KÜME EVLER 4004 Gökyaka Dereköy Yolu Dereköy Köyü İç Yolu 4004. Sk. )
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Vişneli
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3278724
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy ( 1050. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1103. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1113. Sk. ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER 1000. Sk. 1001. Sk. 1003. Sk. 1006. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1026/3. Sk. 1027. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1042. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1052. Sk. 1054. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1057/1. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1069. Sk. 1070. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1080/1. Sk. 1080/3. Sk. 1081. Sk. 1089. Sk. 1091. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1105. Sk. 1107. Sk. 1115. Sk. 1117. Sk. 1119. Sk. Baykal Baykal 1 Sk. Baykal Cd. Değirmen Cd. Kemalpaşa Kıravlusu Kümeevleri Kıravlusu Mevki Nifçayı Kümesi Okan Cd. Okul Okul Cd. Örnekköy Kümesi 1067 Örnekköy kümeevler 1044 1057/2 örnekköy kümeevler )
Yukarıkızılca Merkez ( süvari 2037 KIRAVLUSU KÜMEEVLER Kıravlusu Kümeevler Nif Çayı Kümesi Çayır arası kümeevler YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Acem Sk. Aşağıkızılca Taştepe Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Başkomutan Atatürk Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cayırarası Kümesi Cumhuriyet Arıcılar Arıcılar Sk. Atatürk Avcı Sk. Hafız Ahmet Sk. Karabağlar Kasaplar Konut Sk. Kurtlar Sk. Mula Sk. Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil Hacı Halil Sk. Hacı Osman Hacı Osman Sk. Hacı İsmail Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Nacibey Sk. Osmanoğlu Osmanoğlu Sk. Pekşen Sk. Sakallar Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Süvari Yolu Taştepe Tophane Sk. Topçular Topçular Sk. Tufan Tufan Sk. Türkoğlu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Uğur Mumcu Sk. Yaren Yağhane Yağhane Sk. Yel Değirmeni Yengi Yeni Mahalle Sk. Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yenilik Yenilik Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yukarıkızılca Belediye Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yıl İlköğretim Okulu Çamköy Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Özgüç Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. MİRA ECE SEDA LİMA ÖDÜL BERKAY GONCALAR Süvari Kümeevler 2251 LAVANTA ŞEHİT ALİ ACAR 2253 Çayır Arası YENGİ SOKAK KIRAVLUSU KÜME EVLER )
Aşağıkızılca ( AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( 1. Seyran Sk. 2. Seyran Sk. 3.Seyran. Sk. Akçeşme Akçeşme Sk. Arıkaltı Cd. Ataca Çk. Ayanoğlu Bahçeciler Sk. Balcı Sk. Barbaros Hayrettin Barbaros Hayrettin Sk. Beyazıt Beyazıt Sk. Beyler Beyler Sk. Cami Çk. Demir Dikili Taş Sk. ERCAN Erdal İnönü Fatih Fatih Cd. Ferah Çk. Gacara Hasan Gelincik Gümüş Hacı Davut Hacı Davut Sk. Hulisi Oğuz Irmak Sk. Japon Kanuni Karagöz Sk. Kooperatif Sk. Kuş Kuş Sk. Kuşçu Kuşçu Sk. Kırk Ağaç Sk. Kırman Sk. Limoncuk Sk. Macar Mert Mevlana Sk. Minare Minare Sk. Mor Menekşe Sk. MOTORCU HULUSİ Mustafa Kemal Mücahit Mücahit Sk. Müderris Nergis Sk. Ova Sk. Pazar Sk. Safir Sakarya Sakarya Cd. Sarı Akasya Savranoğlu Savranoğlu Sk. Seke Sk. Seyran Sk. Sezer Sk. Spor STADYUM Su Değirmeni Su Değirmeni Sk. Taflan Topel Cd. Tuna Cd. Turgutlu Cd. Türk Yaka Sk. Yakaküme Yayla Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yağcı Sk. Yener Sk. Yonca Yusuf Ziya Gökalp Sk. Zeybek Zeybek Çk. ZÜBEYDE HANIM Çakıcı Çakıcı Çk. Çınar Çıra Ören Belediye Sk. Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şakir Türk Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şerbetçi Sk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü Çiçek Sepeti Namazgah Sk. GÜR ZEYTİN ören izmir caddesi )
Çiniliköy ( Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Nilkent Sitesi Savanda Kurudere Yolu Torbalı Torbalı Cd. çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )
Ören Egemen ( 1. Bahçeler Sk. 2. Bahçeler Sk. Bahçeler Dede Dere Eski Okul Eski Okul Sk. Gazeteci Uğur Mumcu Gazi Mustafa Kemal Kocabıyık Lilyum Merkez Nuri Bayrak Çk. Ova Sınır Papatya Turgutlu2 Ulus Yağcılar Yücel Çamlık Çağlayan ÖREN TURGUTLU MEVLANA )
Armutlu Hürriyet ( İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İnlik Çarşıklı Küme Evler İNLİK ÇARŞIKLI )
Mehmet Akif Ersoy ( Kemalpaşa Cd. Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu )
Soğukpınar ( Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Soğukpınar Çelebiyaka Kümeevleri )
Nazarköy ( savanda yolu kümeevler yeşillik yolu kümeevler 4051 Yeşillik Yolu Yeşillik Yolu Kümeevler YEŞİLLİK YOLU )
Yiğitler ( Yiğitler Yolu Kümeevleri )
KİRAZ / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3278629
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )
MENDERES / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3278548
MENDERES / İZMİR
Kuyucak ( Yol Kuyucak Köyü İç Yolu Kuyucak Köyü MENDERES-ORHANLI YOLU )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3278696
MENDERES / İZMİR
Orta ( 1081. Sk. 1272 1276 1216 1292 1306 SK 1260 SK 1006. Sk. 1006/1. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1014. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1030. Sk. 1032 1036/1. Sk. 1042. Sk. 1044. Sk. 1077. Sk. 1083. Sk. 1085. Sk. 1087. Sk. 1113. Sk. 1117. Sk. 1121. Sk. 1129 1130 1131 1133. Sk. 1134. Sk. 1136. Sk. 1139. Sk. 1140. Sk. 1142. Sk. 1148. Sk. 1149. Sk. 1150. Sk. 1150/1. Sk. 1151. Sk. 1152. Sk. 1153. Sk. 1157. Sk. 1160. Sk. 1161 1162. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. 1176. Sk. 1178. Sk. 1180. Sk. 1182. Sk. 1186. Sk. 1189. Sk. 1191. Sk. 1193. Sk. 1196 1198. Sk. 1202. Sk. 1202/1. Sk. 1204. Sk. 1208. Sk. 1210. Sk. 1212. Sk. 1218. Sk. 1220. Sk. 1222. Sk. 1224. Sk. 1226. Sk. 1228. Sk. 1230. Sk. 1232. Sk. 1234. Sk. 1236. Sk. 1238. Sk. 1264. Sk. 1272. Sk. 1274 Sk. 1282. Sk. 1284. Sk. 1121 sk 1302. Sk. 29 EKİM 8003. Sk. 8004. Sk. 8005. Sk. 8007. Sk. 8008. Sk. 8011. Sk. 8012. Sk. 8013. Sk. 8015. Sk. 8016. Sk. 8017. Sk. 8018. Sk. 8024. Sk. 8026. Sk. 8028. Sk. 8034 8036. Sk. 8038. Sk. 8040. Sk. 8101. Sk. 8103. Sk. FİLİZ TÜRKAN SAYLAN Koy Yolu Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk. Yol 1132 1195 1196/1 1300 )
Çukuraltı ( 2203 2268 2187 2111/1 Arif Sinan Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA Efetur Cd. Mecidgökyokuşlu Cd. Sevgi Yolu Sk. Site İci Yol Site İçi Yol Çukuraltı Sevgi Yolu Sk. Çıkmaz Sk. 1306 2025. Sk. 2033. Sk. 2033/1. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2055. Sk. 2056. Sk. 2058. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2063. Sk. 2065. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2071. Sk. 2072. Sk. 2073. Sk. 2074. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2078. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2082. Sk. 2084. Sk. 2085. Sk. 2086. Sk. 2087. Sk. 2089. Sk. 2090. Sk. 2091. Sk. 2092. Sk. 2093. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2105/1. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2116. Sk. 2117. Sk. 2119. Sk. 2121. Sk. 2123. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2129. Sk. 2130. Sk. 2131. Sk. 2131/1. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2134. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2142. Sk. 2144. Sk. 2146. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2157. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2162. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2165. Sk. 2166. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2173. Sk. 2175. Sk. 2176. Sk. 2177. Sk. 2178. Sk. 2179. Sk. 2180. Sk. 2182. Sk. 2183. Sk. 2184. Sk. 2185. Sk. 2186. Sk. 2234 2188. Sk. 2197/1. Sk. 2200. Sk. 2202. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2216. Sk. 2216/1. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2222. Sk. 2224. Sk. 2226. Sk. 2228. Sk. 2230. Sk. 2232. Sk. 2234. Sk. 2236. Sk. 2266. Sk. 2270. Sk. 2272. Sk. 2280. Sk. )
Gümüldür İnönü ( 6159 KAMİL ESER Koyyolu 1260 )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:50 - 15:00
Kesinti ID : 3278705
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı ( 2041. Sk. 2039. Sk. 2034. Sk. 2033/1. Sk. 2033. Sk. MUSTAFA KEMAL PAŞA 2082. Sk. 2074. Sk. 2072. Sk. 2070. Sk. 2068. Sk. 2066. Sk. 2052. Sk. 2050. Sk. 2048. Sk. 2046. Sk. 2045. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:10 - 15:00
Kesinti ID : 3278710
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı ( 2084. Sk. 2069. Sk. MUSTAFA KEMAL PAŞA 2086. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277581
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum ( Horzum Köyü İç Yolu GENCER YAYLASI )
Çamyayla ( ÇAMYAYLA YEŞİLDERE KÜME EVLERİ Soğukpınar küme evleri )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278534
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri HACI HASAN )
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278539
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3278545
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
SEFERİHİSAR / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3278548
SEFERİHİSAR / İZMİR
Turabiye ( boorkop küme evler TURABİYE SAKARYA Park İçi Yolu NECAT HEPKON Mustafa Kemal Paşa Cd. MEKTEP Kocatepe Cd. Gazi Cd. Fabrika Cd. 2. Çk. FABRİKA Beyler Cd. 32/1. Sk. 32 31/4. Sk. 31/3. Sk. 31/2. Sk. 31/1. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 29/5 Sk. 29. Sk. 29 28/1. Sk. 28. Sk. 27/3 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22/2. Sk. 22/1. Sk. 22. Sk. 21. Çk. Sk. 21. Sk. 20/8. Sk. 20/7. Sk. 20/6. Sk. 20/5. Sk. 20/4. Sk. 20/3. Sk. 20 2/74 16 11/3 10. Sk. BOORKOP boorkop 21/3 32/3 27/4 22/6 BORKOP BORKOP 22/4 28/2 21/4 )
Düzce ( Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. İZMİR Hacı Ahmet 4253 ahmet bey sokak 4254 4252 HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4251 torlak 4255 Sk. Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. )
Kavakdere ( Seferhisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü Kavakdere kavakdere KAVAKDERE YOLU kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ )
Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar TURGUT eğitim EĞİTİM CAMİ MANADERESİ )
Orhanlı ( 7210 7206 GÖKÇETEPE 7207 KOCAPINAR ÇAMLIK Uzundere Temesealtı Temese Temesaltı Sarnıç Ortamahalle Orhanlı Köyü İç Yolu Orhanlı Köyü ORHANLI Meyil Mevkii Kıryakası Kocapınar Karabalçık Gökçam Engeçdere Değirmen Boğazı BÜYÜKBAHÇE 7217 7216 Sk. 7214 7212 7209 7208 7206 Sk. 7204 Sk. 7203 Sk. 7112 7110 Sk. 7108 Sk. 7107 Sk. 7106 7105 7104 7102 7027 Sk. 7026 7025 Sk. 7024 Sk. 7024 7023 Sk. 7020 Sk. 7019 Sk. 7019 7018 Sk. 7017 Sk. 7016 Sk. 7015 Sk. 7014 Sk. 7013 Sk. 7012 Sk. 7011 Sk. 7010 Sk. 7009 Sk. 7008 Sk. 7007 7006 Sk. 7005 Sk. 7003 Sk. 7002 Sk. 7001 Sk. Koy Yoku Hayıtlı Çukur orhanlı AVAROS kuyucakyolu MEYİL GÖKÇAM UZUNDERE KÜME EVLER ORHANLI KOCAKUYU MEVKİİ avaros tarımsal ÇATILHARIM MEVKİİ ORHANLI temese orhanlı MEYİL MEVKİİ büyükbahçe mevkii ORHANLI GÖKÇETEPE MEVKİİ DEĞİRMEN BOĞAZI KÜME EVLERİ ABACA MEVKİİ SARNIÇ KÜME EVLERİ AVAROS KÜME EVLERİ DAMYANI MEVKİİ TEMESE ALTIKÜME EVLER Avaros küme evleri 7022 Sk. sarnıç DAMYANI MEVKİİ 7204 UZUNDERE MEVKİİ ORHANLI CADDESİ 7202 )
Ulamış ( Çeşme Cd. Ufukköy Sabri Soykan Cd. Okul Cd. Hamam Cd. Eğitim DÜZCE 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1476. Sk. 1475. Sk. 1474/4 1474/3. Sk. 1474/2. Sk. 1474/1. Sk. 1474. Sk. 1474 Sk. 1473/1. Sk. 1473/1 Sk. 1473. Sk. 1472/2. Sk. 1472/1. Sk. 1472. Sk. 1471/2. Sk. 1471/1. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 1424. Sk. 1423. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1420/1. Sk. 1420. Sk. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1417/2. Sk. 1417. Sk. 1416/1. Sk. 1416. Sk. 1414. Sk. 1413. Sk. 1412. Sk. 1411. Sk. 1410. Sk. 1407. Sk. 1407 1405. Sk. 1403/1. Sk. 1403. Sk. 1402. Sk. 1401. Sk. 1402 1488 1483 1490 ÖZYAREN KÜMEEVLER özyaren küme evleri 1402 sokak 1425 okul cd 1419/5 4110 HÜRRİYET )
Tepecik ( 115 Zafer Sk. Tepecik Cd. KUŞADASI Kocaçay Cd. Kavakdere Cd. Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama Bahçeköyönü 118. Sk. 116/1 Sk. 116. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 113 112. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. 108/1. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105/1. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 101. Sk. BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER AKÇAKAYA KÜME EVLER KAVAKDERE CADDESİ bahçeköy önü )
Hıdırlık ( 39/4 80/1 İnönü Cd. ÇAY Kurtuluş Cd. 1. Çk. Kurtuluş Cd. Hıdırlık Cd. ATATÜRK Akarsu Sk. 82. Sk. 81/6 Sk. 81/5 Sk. 81/5 81/4. Sk. 81/3. Sk. 81/2. Sk. 81/2 Sk. 81/1. Sk. 81. Sk. 80/7 80/5 80/4 80/3 Sk. 80/2. Sk. 80/1. Sk. 80. Sk. 78/9 78/8 Sk. 78/7 Sk. 78/6 78/5 78/4 78/3. Sk. 78/2. Sk. 78/2 Sk. 78/1 78. Sk. 77. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 70. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 65 64. Sk. 61/2. Sk. 61/1. Sk. 61. Sk. 60. Sk. 60 Sk. 59. Sk. 58. Sk. 57. Sk. 56. Sk. 55. Sk. 11 Eylül Cd. 100/2. Sk. 100/1. Sk. 81/9 78/7 81/8 80/6 78 81/2 81/4 )
Cumhuriyet ( KARAKOÇ Karakoç ÜRKMEZ ORHANLI YOLU )
Çolak İbrahim Bey ( 96/4 90 96/5 91 ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ Mektep 2. Çk. Mektep 1. Çk. Fevzi Çakmak Cd. Fabrika Cd. 1. Çk. 96/7 Sk. 96/4 Sk. 96/3. Sk. 96/2. Sk. 96/1. Sk. 96. Sk. 95 Sk. 94. Sk. 93/3. Sk. 93/2. Sk. 93/1. Sk. 93. Sk. 92/4 Sk. 92/3. Sk. 92/2 Sk. 92/1 Sk. 92 91/9. Sk. 91/8. Sk. 91/7. Sk. 91/4. Sk. 91/3 90/3 90/2 Sk. 90. Sk. 90 Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17/4. Sk. 17/3. Sk. 17/2. Sk. 17/1. Sk. 17. Sk. 16/1 Sk. 15 14. Sk. 13 12/9 Sk. 12/7 Sk. 12/6. Sk. 12/5. Sk. 12/4. Sk. 12/3. Sk. 12/2. Sk. 12/1. Sk. 12. Sk. 11/5 Sk. 11/4 Sk. 11/2. Sk. 11/1 Sk. 11. Sk. 95 93/1 91/13 96/2 96/7 91/6 95 sk 96/6 Beyler Köy Yolu 12/5 94 )
Camikebir ( İzmir Çıkmazı Sığacık Konakları İçi Konakları Serpil Ercanlı Cd. Seralar Sk. Sanayi12 Sanayi 8. Sk. Sanayi 6. Sk. Sanayi 4. Sk. Sanayi 20 Sanayi 12 Sanayi 11. Sk. Sanayi 10. Sk. Sanayi 1. Sk. Sanayi 1 Sk. Sanayi 1 Sadıkbey Cd. Park Cd. Karakayalar Küme Evler Sk. Hükümet Cd. Gözsüzler Cd. 3. Çk. Gözsüzler Cd. 98/1 97/5 97/4. Sk. 97/3 97/1. Sk. 97. Sk. 97 89/2 89/1. Sk. 89/1 Sk. 89/1 89 88/7. Sk. 88/7 Sk. 88/6. Sk. 88/5. Sk. 88/4. Sk. 88/3. Sk. 88/2. Sk. 88/10. Sk. 88/1. Sk. 88/1 88. Sk. 87/5. Sk. 87/4. Sk. 87/4 Sk. 87/3. Sk. 87/2. Sk. 87/1. Sk. 87/1 Sk. 87. Sk. 86/7 Sk. 86/6. Sk. 86/5 Sk. 86/4 Sk. 86/2. Sk. 86/1. Sk. 86. Sk. 85/6. Sk. 85/5. Sk. 85/4. Sk. 85/16. Sk. 85/15. Sk. 85/14. Sk. 85/13. Sk. 85/10. Sk. 85. Sk. 83/2. Sk. 53. Sk. 52/5. Sk. 52/4. Sk. 52/3. Sk. 52/2. Sk. 52/1. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41/1 41. Sk. 41 Sk. 40. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34 33. Sk. 19 Mayıs Cd. 15 Sk. TOKİ toki 99/2 99 99/4 99/3 99/1 KARAKAYALAR GÖZSÜZLER ÇIKMASI 3 SOKAK GÖZSÜZLER CADDESİ 3. CIKMAZI SANAYİ 9 83 83/1 86 98/3 60/1 sanayi 17 sokak 85/16 89*3 )
Atatürk
Beyler ( KAVAKDERE Beyler Köyü Beyler Köyü İç Yolu Geyikler )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3278550
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce ( ÇEVREKENT KIZILCAYER 4347 4345 4350 4206 4365 4353 4101 Sk. 4102 Sk. 4103 Sk. 4104 Sk. 4105 Sk. 4106 4107 Sk. 4108 4109 Sk. 4110 4112 4112 Sk. 4114 4116 4117 4121 4123 4124 Sk. 4125 4127 Sk. 4202 4205 4207 4208 4209 4210 4211 Sk. 4217 4369 Gözsüzler Cd. Hürriyet Cd. Kızılcayer Kızılcayer Mevki Tepecik Mevki Yolu Çevrekent İZMİR 4204 4357 4393 4215 çevrekent 4127 sk 4355 4107 4217 4363 4120 4206/1 4102 4201 CEVREKENT 4203 4359 )
Camikebir ( 97/2 191 192 86/6 85/8 54/16 İZMİR ÇIKMAZI SANAYİ 11 SOKAK 174 sokak 84/10 Sk. 193 SANAYİ 19 SOKAK SANAYİ 22 174 182 170 sanayi 1 sokak 85/7 97/6 SIĞACIK CADDESİ 192/1 83/8 SANAYİ 1 SOKAK 97/8 86/8 SANAYİ 22 SOKAK 84/5 11 Eylül Cd. 173 Sk. 173/1 176 Sk. 177 177 Sk. 181 Sk. 183 Sk. 185 19 Mayıs Cd. 190 Sk. 192 Sk. 193. Sk. 194 Sk. 32 40/1. Sk. 46. Sk. 48. Sk. 52. Sk. 52/1. Sk. 52/3. Sk. 52/4. Sk. 52/5. Sk. 82/2. Sk. 83 Sk. 83/1 Sk. 83/2 Sk. 83/2. Sk. 83/3 Sk. 83/3. Sk. 83/5 Sk. 83/7. Sk. 83/8 Sk. 83/8. Sk. 84. Sk. 84/14. Sk. 84/15. Sk. 84/17. Sk. 84/18. Sk. 84/2 Sk. 84/20. Sk. 84/3. Sk. 84/4 Sk. 84/5. Sk. 84/6. Sk. 84/7 Sk. 85. Sk. 85/1. Sk. 85/10. Sk. 85/11 85/11 Sk. 85/17 85/2. Sk. 85/3. Sk. 85/6. Sk. 85/9. Sk. 86. Sk. 86/6. Sk. 86/8. Sk. 86/9. Sk. 89/1 89/1 Sk. 97/10 97/2 Sk. 97/3 ATATÜRK ESKİ SIĞACIK YOLU Göksüzler Cd. Gözsüzler Cd. 2. Çk. Hükümet Cd. NECAT HEPKON Park Cd. Sanayi 1 Sanayi 11. Sk. Sanayi 13 Sanayi 15 Sanayi 3 Sanayi 7 Sanayi12 Seralar Sk. Serpil Ercanlı Cd. Sığacık SIĞACIK Taşdibi Küme Evleri Öksüzler Cd. ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ 83/6 sığacık cd. 1 sokak 97/9 85/12 )
Çolak İbrahim Bey ( 91 4211 95/4 91/10. Sk. 91/8. Sk. 91/9. Sk. )
Hıdırlık ( 2188 bahçeköy önü 100/5 2189 2186/5 2193 2196 2184/2 2204 2198 2186/5 2186/3 2195 100/1 2206 2184/5 2202 2106 2184/3 2192 2197 2158 2137/2 100 2199 2101/1 2172/9 2197/1 2186/10 100/7 100 Sk. 100. Sk. 100/1. Sk. 100/10. Sk. 100/2 Sk. 100/2. Sk. 100/3 Sk. 100/3. Sk. 100/4. Sk. 100/6 Sk. 100/6. Sk. 100/7 Sk. 100/8. Sk. 100/9 Sk. 100/9 2018 Sk. 2018. Sk. 2101. Sk. 2101/2. Sk. 2101/3. Sk. 2101/4. Sk. 2102 Sk. 2102. Sk. 2102/1. Sk. 2102/2. Sk. 2102/3. Sk. 2102/4. Sk. 2102/5 Sk. 2103. Sk. 2103/1. Sk. 2104. Sk. 2104/1. Sk. 2104/2. Sk. 2106. Sk. 2106/1. Sk. 2106/10. Sk. 2106/12. Sk. 2106/14. Sk. 2106/16. Sk. 2106/18 Sk. 2106/19 Sk. 2106/2. Sk. 2106/20 2106/3. Sk. 2106/5. Sk. 2106/6. Sk. 2106/8. Sk. 2108. Sk. 2108/1. Sk. 2110. Sk. 2112. Sk. 2114. Sk. 2116. Sk. 2116/2. Sk. 2116/3. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2120. Sk. 2120/1. Sk. 2122. Sk. 2122/1. Sk. 2124. Sk. 2124/1. Sk. 2124/2. Sk. 2128 Sk. 2128. Sk. 2130. Sk. 2130/2. Sk. 2132. Sk. 2132/1. Sk. 2132/2. Sk. 2132/3. Sk. 2132/5 2134. Sk. 2136. Sk. 2138. Sk. 2138/1. Sk. 2140. Sk. 2140/1. Sk. 2140/2 2142. Sk. 2144. Sk. 2144/1. Sk. 2146. Sk. 2148. Sk. 2150. Sk. 2150/1. Sk. 2152. Sk. 2152/1. Sk. 2154. Sk. 2156. Sk. 2158. Sk. 2163. Sk. 2163/1. Sk. 2163/2. Sk. 2163/3. Sk. 2163/4. Sk. 2163/5. Sk. 2164. Sk. 2165. Sk. 2166. Sk. 2167. Sk. 2168. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. 2170/2. Sk. 2171. Sk. 2172. Sk. 2172/1. Sk. 2183 2184 2185 2186 2186/1 2186/2 2186/8 Sk. 2189. Sk. 2191 2192 Sk. 2194 Sk. 2199 Sk. 2208 78. Sk. 78/4 Sk. 79. Sk. AKARCA Ata Cd. Açelya Sk. Cumhuriyet Cd. Elvan Sk. Errahman Cd. Itır Sk. Kervansaray Cd. Kocaçay Cd. Kurtuluş Cd. KUŞADASI Manolya Sk. Martı Sk. Melisa Sk. Menekşe Sk. Pembe Evler Sitesi Sardunya Sk. Sevgi Sk. Site Yolu Tuzla Cd. Yasemin Sk. Yusuf Yılmaz Cd. Zümrüt Sk. İmbat Sk. İskele Cd. 2190 2186/4 2184/9 )
Sığacık ( 3221/3 125/6 138/4 137/34 137/14 162 3221/11 145 139/20 3222 139/24 137/22 137/20 166/1 11. Sk. 12. Sk. 125 Sk. 125/1 Sk. 125/10 125/2 Sk. 125/3 Sk. 125/8 1258/2 Sk. 126. Sk. 127 Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 13. Sk. 130 Sk. 130. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 137/1. Sk. 137/10 Sk. 137/12. Sk. 137/13. Sk. 137/14. Sk. 137/15 137/16 Sk. 137/17 137/17 Sk. 137/18. Sk. 137/19 Sk. 137/2. Sk. 137/20 Sk. 137/21 137/23 137/23. Sk. 137/25 Sk. 137/25. Sk. 137/27 Sk. 137/28 137/29 Sk. 137/3. Sk. 137/31 Sk. 137/34. Sk. 137/36. Sk. 137/37. Sk. 137/38 Sk. 137/4. Sk. 137/5 137/6. Sk. 137/7. Sk. 137/8. Sk. 137/9. Sk. 138. Sk. 138/1. Sk. 138/11. Sk. 138/2 Sk. 138/3 Sk. 138/3 Sk. 138/4. Sk. 138/5 Sk. 138/5. Sk. 138/7 Sk. 138/9 Sk. 139. Sk. 139/1 Sk. 139/10. Sk. 139/2. Sk. 139/3 139/3. Sk. 139/5 139/6. Sk. 139/7. Sk. 139/8. Sk. 139/9 Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 147 Sk. 148. Sk. 148/1. Sk. 148/3. Sk. 150 Sk. 150/1. Sk. 152 Sk. 152. Sk. 154 Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. 158 Sk. 160 Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 166/1. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 173 173/2 2. Sk. 3. Sk. 3202. Sk. 3204 3204 Sk. 3206 Sk. 3206. Sk. 3208. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3214 Sk. 148/1 137/26 3212 3221/2 Şadırvan Çamlık Cd. Zambak Sk. Yakamoz Cd. Teos Cd. Sığacık Cd. 3. Çk. Sığacık Cd. 1. Çk. Sümbül Sk. Siteler Cd. Site Yola Sazlıgöl Küme Evler Sk. Park İçi Yolu Pandalaki Yolu Orkide Sk. Mekan Sitesi Mehtap Cd. Mavi Teos Sitesi Liman Cd. Karanfil Sk. Hisar Evleri İç Yolu Karagöl Küme Evler Sk. Güneşsoy Sitesi Güneş Cd. Gül Sk. Feren Sitesi Deniz Cd. Akkum Cd. 9. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5221 4. Sk. 3243 3221/7 3221/4 Sk. 3221/1 Sk. 3221. Sk. 3221 3220. Sk. 3219. Sk. 3218. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3214. Sk. )
Ulamış ( 1433 1432. Sk. 1430/2. Sk. 1430/2 1430/1. Sk. 1430/1 1430. Sk. 1430 )
Turabiye ( Beyler Cd. 31/1. Sk. sivrikaya mevkii )
Tepecik ( 1546 1538 1538/5 1536 1034 1534 1563 1059 1053/1 İzmirliler Cd. İncirli Sk. Çınar Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Zümrüt Evler Tepecik Cd. Site İci Yol Palmiye Sk. Metekent Sitesi Ladin Sk. Kemerkaya Kavakdere Cd. Hisar Güneşlikent Sitesi Bahçeköyönü Ahmetbey Çeşmesi Küme Evleri 1561 1553 Sk. 1553 1552/9. Sk. 1552/8. Sk. 1552/7. Sk. 1552/5. Sk. 1552/4. Sk. 1552/3. Sk. 1552/2. Sk. 1552/12. Sk. 1552/12 1552/11. Sk. 1552/10. Sk. 1552/1. Sk. 1552. Sk. 1551/5. Sk. 1551/4. Sk. 1551/3. Sk. 1551/3 1551/2 Sk. 1551/1. Sk. 1551. Sk. 1550/5 1550/3. Sk. 1550/1. Sk. 1550. Sk. 1548/1 1548 Sk. 1539 Sk. 1539 1538/2 1538/1 Sk. 1537 1531. Sk. 1529. Sk. 1528 Sk. 1527. Sk. 1524. Sk. 1523. Sk. 1521. Sk. 1518. Sk. 1517. Sk. 1515. Sk. 1513. Sk. 1512. Sk. 1510. Sk. 1508. Sk. 1507 Sk. 1506. Sk. 1506 Sk. 1505. Sk. 1504. Sk. 1503. Sk. 1502. Sk. 1501. Sk. 1080 1080 Sk. 108. Sk. 1078. Sk. 1078 Sk. 1076. Sk. 1074. Sk. 1072. Sk. 1070. Sk. 1068. Sk. 1066. Sk. 1064. Sk. 1062 1060. Sk. 1059. Sk. 1059 Sk. 1058. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053/1. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1052 1051. Sk. 1051 Sk. 1050 1049. Sk. 1047 1045. Sk. 1044/2. Sk. 1044/1. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1038 Sk. 1037. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031/1. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 103/1. Sk. 1029. Sk. 1028. Sk. 1027/5. Sk. 1027/3 Sk. 1027/2. Sk. 1027/1. Sk. 1027. Sk. 1026. Sk. 1025/2. Sk. 1025/1. Sk. 1025. Sk. 1024 1023. Sk. 1022. Sk. 1021. Sk. 1020. Sk. 102/3 Sk. 102. Sk. 1019. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 101. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006. Sk. 1006 Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003 1002. Sk. 1001. Sk. 1535 1532 1544 1541 1044 1528 1551/1 1549/6 1054 1510/1 1538/3 1035 akarca caddesi 1500/1 1510 1511/2 1552/6 1511 36 )
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278700
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet ( 5185. Sk. 5183. Sk. 5187. Sk. 5189. Sk. 5192. Sk. 5196. Sk. 5369. Sk. 5388 5393 )
Atatürk ( 5645 5596 5604 5611 5613 5583 5620 5618 5514 SK 5614 SK 5515 SK 5193 5501 5501. Sk. 5502 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5508 5510. Sk. 5512 Sk. 5517. Sk. 5535 5536 5570 5572 5572. Sk. 5574. Sk. 5574/1. Sk. 5576. Sk. 5578 Sk. 5578. Sk. 5580 5582 5584 Sk. 5586. Sk. 5587 5590. Sk. 5592. Sk. 5595 5597 5599 5600. Sk. 5601. Sk. 5602. Sk. 5603. Sk. 5605. Sk. 5607. Sk. 5608. Sk. 5609. Sk. 5610 Sk. 5612 5612 Sk. 5613. Sk. 5614 5615. Sk. 5615/1. Sk. 5617 Sk. 5617. Sk. 5619. Sk. 5621. Sk. 5623 5623. Sk. 5647 Sk. 5649 Sk. KARAKOÇ Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. )
TİRE / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277964
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun ( Boynuyoğun Köyü İç Yolu koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Büyükkemerdere ( YELLİKTEPE )
Cambazlı ( bozuk bahce sk. Büyükkömürcü Köyü İç Yolu Cambazlı Köyü patıka yol halil bahçeli halılbahcelı PATIKA YOL )
Dere
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
URLA / İZMİR
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3278548
URLA / İZMİR
Kuşçular
Planlandı
14Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 5:00
Kesinti ID : 3278550
URLA / İZMİR
Bademler