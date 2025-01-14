İzmir'de 15 Ocak Çarşamba günü 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278480
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 238. Sk. 239. Sk. 240/1. Sk. 3261 244. Sk. 246. Sk. 252. Sk. 3253 254. Sk. 3255 259. Sk. 230. Sk. 3247 214. Sk. 234. Sk. 3277 3376 263. Sk. 3265 3238 Sk. 3204 3254/1 Çeşme Önü Cd. 375. Sk. 3269. Sk. 3242. Sk. 3275 3267 3248/1 Sokak 3273 3222/1 236. Sk. )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278867
ALİAĞA / İZMİR
Siteler ( Hürriyet Cd. )
Yeni
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278869
ALİAĞA / İZMİR
Siteler
BALÇOVA / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3277953
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( Ayhan Işık Ata Adile Naşit ŞEBBOY AZİZ NESİN SARDUNYA Özdemir Asaf Zübeyde Hanım Sk. Yaren Sk. Selvi Sk. Rüstem Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Mürsel Paşa Sk. Mürsel Paşa Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa )
Teleferik ( Kuşkonmaz Sk. Koç Sk. Karakulak Halit Ziya Sk. Eruysal Sk. Gaziler Sk. Fatih Sultan Sk. Enver Paşa Sk. Ejder Sk. Dr. Ferit Sk. Ceren Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. Atatepe Life Center Ata Cd. ANIL DAĞ CAN YÜCEL ESRA YAŞAR UTKAN METİN ALTIOK Şakayık Özsağlık Sk. Ömer Seyfettin Sk. ZİGANA Uzun Hasan Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Serhat Sk. Sarıpınar Sk. )
Fevzi Çakmak ( Çağatay Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Timurlenk Tarkan Sk. Site Sk. Sakarya Cd. Sakarya Leylak Sk. Ladin Deniz Sk. Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Cihangir Sk. Atilla Sk. Atilla )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277954
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )
Teleferik ( Sakarya Cd. Sakarya )
Fevzi Çakmak
BAYINDIR / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278753
BAYINDIR / İZMİR
Mithatpaşa ( CUMHURİYET ATATÜRK Eski Bayram Yeri Sk. Fevzi Paşa Cd. Hastane Cd. HÜKÜMET KAZIM PAŞA MAHMUT ŞEVKET PAŞA PARK GEÇİDİ İnkilap Sk. )
Camii ( Bedesten Sk. Ekmekçi İrimi Sk. Kestane Pazarı Sk. UZUN ÇARŞI )
Kurt ( MERKEZ HACI AHMET Sakarya Sk. Ahçı Hüseyin Sk. Eski Kasaplar Sk. )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278755
BAYINDIR / İZMİR
Camii ( KAZIM PAŞA )
Hacı İbrahim ( Hürriyet Gç. Hürriyet1 Sk. KÖPRÜ BAŞI PARK GEÇİDİ YEŞİL Baştaş Cd. FABRİKA ARDI Fevzi Paşa Cd. GÜNALP VAROL ALBAY ALPAT )
Mithatpaşa ( Pamuk Pazarı Sk. )
Yeni
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278782
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
ÇEŞME / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3278697
ÇEŞME / İZMİR
Boyalık ( 3232. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3238. Sk. 3237/1. Sk. 3237. Sk. 3233. Sk. )
FOÇA / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278484
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( NACİ AKSOYDAN NACİ AKSOYDAN CD. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. 1137. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. M.CELAL AKPOLAT CAD. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU TEKİN KİPÖZ )
KARABURUN / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3278602
KARABURUN / İZMİR
İskele ( ADA Piri Reis Sk. Oruç Reis Sk. Ekinece Sk. Ada Sk. BURGAZ )
KİRAZ / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3278631
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )
MENDERES / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278651
MENDERES / İZMİR
Dereköy ( 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK 820/2 852 820/2 sokak 854 sok. 854 sok MENDERES-ORHANLI YOLU 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 807/2 852 sokak 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak )
Yeniköy ( 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7963 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak 7950 7950/1 7953 7963 sok 7961 7967/1 7964 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7976. Sk. 7980 Sk. 7982/1. Sk. Yeniköy Köprüsü 7976 sokak Menderes-Orhanlı Sokak )
Çatalca ( ÇATALCA CAD. 7406 7405 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 7407 sokak Çatalca cd. 7429 7424/1 )
Akçaköy ( 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK Yeniköy Yolu Cd. Yol ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu 851 sokak )
Küner ( 802/2 820/2 sok. )
Kuyucak ( 7750 sokak 7751. Sk. 7753 )
Barbaros ( 434 428 )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278711
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet ( 3012 3036. Sk. 3034. Sk. 3032. Sk. Şükrü Özkan Cd. ÖZDERE İZMİR SAHİL YOLU )
NARLIDERE / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3277954
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca ( ZEYTİN Kayaizmir Thermal Otel Yaşam Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278547
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278554
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )
Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3278557
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( PARNALI KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
TİRE / İZMİR
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277961
TİRE / İZMİR
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Çeriközü
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278733
TİRE / İZMİR
Fatih ( Ayasofya Cd. Deniz Evliya Çelebi Sk. Mehmet Güvensay Cd. Melisa Sk. Saraybosna Taksim Turgut Özal Blv. Ulus Cd. Vakıf Demokrasi 30 Ağustos İSTASYON SARAYBOSNA CD. )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278736
TİRE / İZMİR
Fatih ( dergah Hurşit Seni Ulus Cd. CEMRE DENİZ CD selimiye cd SARAYBOSNA CD. BUHAR SK. )
Planlandı
15Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278804
TİRE / İZMİR
Fatih ( Sadık Giz Cd. Zübeyde Hanım Cd. Selin Sk. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Furkan Sk. Evliya Çelebi Sk. Elmas Sk. Ekol Sk. Destan Sk. Bahadır Sk. FAHRETTİN ALTAY CAD. )