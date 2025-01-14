İzmir'de 15 Ocak Çarşamba günü 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278480

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 238. Sk. 239. Sk. 240/1. Sk. 3261 244. Sk. 246. Sk. 252. Sk. 3253 254. Sk. 3255 259. Sk. 230. Sk. 3247 214. Sk. 234. Sk. 3277 3376 263. Sk. 3265 3238 Sk. 3204 3254/1 Çeşme Önü Cd. 375. Sk. 3269. Sk. 3242. Sk. 3275 3267 3248/1 Sokak 3273 3222/1 236. Sk. )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278867

ALİAĞA / İZMİR

Siteler ( Hürriyet Cd. )

Yeni

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278869

ALİAĞA / İZMİR

Siteler

BALÇOVA / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 1:15

Kesinti ID : 3277953

BALÇOVA / İZMİR

Çetin Emeç ( Ayhan Işık Ata Adile Naşit ŞEBBOY AZİZ NESİN SARDUNYA Özdemir Asaf Zübeyde Hanım Sk. Yaren Sk. Selvi Sk. Rüstem Paşa Sk. PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI PETUNYA Mürsel Paşa Sk. Mürsel Paşa Mimar Kemalettin Sk. Mehmet İnce Keykubat Sk. Kemal Reis Sk. Kanije Sk. Kadir Paşa Sk. K. Süleyman Sk. Hızır Reis Sk. Güvenevler Sk. Gökçen Efe Gazneli Mahmut Fevzi Cakmak Sk. Fethi Okyar Sk. Fethi Bey Sk. Fahrettin Altay Sk. F. Muhittin Sk. Bülbülcük Sk. Börklüce Mustafa Sk. Börklüce Mustafa )

Teleferik ( Kuşkonmaz Sk. Koç Sk. Karakulak Halit Ziya Sk. Eruysal Sk. Gaziler Sk. Fatih Sultan Sk. Enver Paşa Sk. Ejder Sk. Dr. Ferit Sk. Ceren Sk. Cenk Sk. Cengizhan Sk. Atatepe Life Center Ata Cd. ANIL DAĞ CAN YÜCEL ESRA YAŞAR UTKAN METİN ALTIOK Şakayık Özsağlık Sk. Ömer Seyfettin Sk. ZİGANA Uzun Hasan Sk. Tolga Sk. Timurlenk Sk. Serhat Sk. Sarıpınar Sk. )

Fevzi Çakmak ( Çağatay Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Timurlenk Tarkan Sk. Site Sk. Sakarya Cd. Sakarya Leylak Sk. Ladin Deniz Sk. Demirci Efe Sk. DAVUT SULARİ Cihangir Sk. Atilla Sk. Atilla )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3277954

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )

Teleferik ( Sakarya Cd. Sakarya )

Fevzi Çakmak

BAYINDIR / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278753

BAYINDIR / İZMİR

Mithatpaşa ( CUMHURİYET ATATÜRK Eski Bayram Yeri Sk. Fevzi Paşa Cd. Hastane Cd. HÜKÜMET KAZIM PAŞA MAHMUT ŞEVKET PAŞA PARK GEÇİDİ İnkilap Sk. )

Camii ( Bedesten Sk. Ekmekçi İrimi Sk. Kestane Pazarı Sk. UZUN ÇARŞI )

Kurt ( MERKEZ HACI AHMET Sakarya Sk. Ahçı Hüseyin Sk. Eski Kasaplar Sk. )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278755

BAYINDIR / İZMİR

Camii ( KAZIM PAŞA )

Hacı İbrahim ( Hürriyet Gç. Hürriyet1 Sk. KÖPRÜ BAŞI PARK GEÇİDİ YEŞİL Baştaş Cd. FABRİKA ARDI Fevzi Paşa Cd. GÜNALP VAROL ALBAY ALPAT )

Mithatpaşa ( Pamuk Pazarı Sk. )

Yeni

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3278782

BAYINDIR / İZMİR

Fırınlı

ÇEŞME / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3278697

ÇEŞME / İZMİR

Boyalık ( 3232. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3238. Sk. 3237/1. Sk. 3237. Sk. 3233. Sk. )

FOÇA / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278484

FOÇA / İZMİR

Cumhuriyet ( NACİ AKSOYDAN NACİ AKSOYDAN CD. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Yalova Cd. M. Celal Akpolat Cd. 1137. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. M.CELAL AKPOLAT CAD. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU TEKİN KİPÖZ )

KARABURUN / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3278602

KARABURUN / İZMİR

İskele ( ADA Piri Reis Sk. Oruç Reis Sk. Ekinece Sk. Ada Sk. BURGAZ )

KİRAZ / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3278631

KİRAZ / İZMİR

Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )

MENDERES / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

İzmir turizmini vize engeli vurdu İzmir turizmini vize engeli vurdu

Kesinti ID : 3278651

MENDERES / İZMİR

Dereköy ( 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK 820/2 852 820/2 sokak 854 sok. 854 sok MENDERES-ORHANLI YOLU 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 807/2 852 sokak 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak )

Yeniköy ( 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7963 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak 7950 7950/1 7953 7963 sok 7961 7967/1 7964 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7976. Sk. 7980 Sk. 7982/1. Sk. Yeniköy Köprüsü 7976 sokak Menderes-Orhanlı Sokak )

Çatalca ( ÇATALCA CAD. 7406 7405 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 7407 sokak Çatalca cd. 7429 7424/1 )

Akçaköy ( 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK Yeniköy Yolu Cd. Yol ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu 851 sokak )

Küner ( 802/2 820/2 sok. )

Kuyucak ( 7750 sokak 7751. Sk. 7753 )

Barbaros ( 434 428 )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278711

MENDERES / İZMİR

Özdere Cumhuriyet ( 3012 3036. Sk. 3034. Sk. 3032. Sk. Şükrü Özkan Cd. ÖZDERE İZMİR SAHİL YOLU )

NARLIDERE / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3277954

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca ( ZEYTİN Kayaizmir Thermal Otel Yaşam Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278547

ÖDEMİŞ / İZMİR

Horzum

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3278554

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 17:30

Kesinti ID : 3278557

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Kemer ( PARNALI KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ )

Yılanlı

TİRE / İZMİR

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3277961

TİRE / İZMİR

Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )

Boynuyoğun

Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )

Çeriközü

Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )

Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )

Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278733

TİRE / İZMİR

Fatih ( Ayasofya Cd. Deniz Evliya Çelebi Sk. Mehmet Güvensay Cd. Melisa Sk. Saraybosna Taksim Turgut Özal Blv. Ulus Cd. Vakıf Demokrasi 30 Ağustos İSTASYON SARAYBOSNA CD. )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278736

TİRE / İZMİR

Fatih ( dergah Hurşit Seni Ulus Cd. CEMRE DENİZ CD selimiye cd SARAYBOSNA CD. BUHAR SK. )

Planlandı

15Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278804

TİRE / İZMİR

Fatih ( Sadık Giz Cd. Zübeyde Hanım Cd. Selin Sk. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Furkan Sk. Evliya Çelebi Sk. Elmas Sk. Ekol Sk. Destan Sk. Bahadır Sk. FAHRETTİN ALTAY CAD. )

Kaynak: HABER MERKEZİ