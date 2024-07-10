İzmir'in çeşitli ilçelerinde ve çeşitli kurumlar tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için etkinlikler düzenlenecek. Şimdiye kadar paylaşılan etkinlikler şu şekilde:

İzmir Valiliği fotoğraf sergisi düzenleyecek

İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenliyor. Anadolu Ajansı (AA) arşivinden seçilen fotoğrafların sergileneceği etkinlikte, 15 Temmuz 2016'da yaşanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kalkışmasının önemli anları İzmirlilere tekrar hatırlatılacak.

Sergi Noktaları ve Tarihleri

İzmir'deki 3 alışveriş merkezi ve Konak Meydanı'nda düzenlenecek fotoğraf sergisi şu tarihlerde ziyaretçilere açık olacak:

12 Temmuz Cuma: Gaziemir Optimum AVM

Gaziemir Optimum AVM 13 Temmuz Cumartesi: Hilltown Karşıyaka AVM

Hilltown Karşıyaka AVM 14 Temmuz Pazar: İstinyePark İzmir AVM

İstinyePark İzmir AVM 15 Temmuz Pazartesi: Konak Atatürk Meydanı

Sergilerde, 15 Temmuz 2016'da farklı illerde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ve sonrasında objektiflere yansıyan önemli anlar yer alacak. Milli iradeyi korumak için tanklara siper olan vatandaşların kararlılığı, İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelik saldırıların sonuçları ve meydanlara inen binlerce vatandaşın dik duruşu sergide öne çıkacak.

Ege Üniversitesi 15 Temmuz'u kültürel etkinliklerle anacak

Ege Üniversitesi (EÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü anmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler arasında çelenk sunma töreni, yürüyüş, sergi ve paneller yer alacak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek ana etkinliklerden biri, 12 Temmuz Cuma günü saat 09.30'da EÜ Kampüsü'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenecek olan Çelenk Sunma Töreni olacak. Törenin ardından katılımcılar, "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" ile 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Koruluğuna yürüyecekler.

Panel ve konuşmalar

EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "15 Temmuz Paneli"nde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden öğretim üyeleri konuşmalar yapacaklar. Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, "15 Temmuz Darbe Girişiminin Tarihsel Kökleri"ni, Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ise "Türkiye’nin Dış Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi"ni ele alacak. Konferans salonunun fuaye alanında gün boyu 15 Temmuz Sergisi ziyarete açık olacak ve panel sonunda şehitler adına lokma hayrı yapılacak.

9 Eylül Üniversitesi'nin 15 Temmuz anma etkinlikleri 16'sına kadar devam edecek

Dokuz Eylül Üniversitesi, 8-16 Temmuz tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenleyecek. Ana programda:

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili Yayınlar Sergisi

"15 Temmuz 2016: Bir Kronoloji" Film Gösterimi

"15 Temmuz Darbe Girişiminin Tarihsel, Dini ve Uluslararası Boyutları" Paneli gibi etkinlikler olacak.

Anma etkinlikleri programının tamamı ise şu şekilde:

Aynı zamanda 15 Temmuz'da İzban ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ise %50 indirimle kullanılacak.

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