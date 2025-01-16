İzmir'de 17 Ocak Cuma günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281739
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Bozköy
BAYINDIR / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278784
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
BEYDAĞ / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3281673
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet ( Karaosmanoğlu Sk. Kadı Sk. Kader Sk. Gündüz Sk. GÜL Arif Sk. ADNAN MENDERES Zambak Sk. ÇAYAĞZI ÇINGIRAK ÖZLEM 75.YIL ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU BAŞ ZEYTİNLİK1 Sebze Pazarı Sk. Nergiz Sk. Menekşe Sk. Maden Sk. LALE KAVAKYOLU )
BORNOVA / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3281780
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 6108/1. Sk. Kemalpaşa Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3281903
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 12113/1 7152. Sk. 12113/7 Yol 12113 Serinler Çiftliği 2028. Sk. 14000. Sk. 12113/8 )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3281907
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 14017. Sk. 14016. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3281909
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4176/1. Sk. 4181. Sk. 4178. Sk. 4173. Sk. 4183. Sk. 4182. Sk. 4071. Sk. 4163. Sk. 4066/1. Sk. 4004. Sk. 4000. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3281910
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4066/1. Sk. 4175. Sk. 4173. Sk. 4004. Sk. 4172. Sk. 4071. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3281057
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8973. Sk. 8968. Sk. 8968/1. Sk. 8970. Sk. 8972. Sk. 8974. Sk. 8975. Sk. 8976. Sk. 8977. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3281646
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( 8229/4. Sk. 8229/1. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:30
Kesinti ID : 3280617
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( Akçay Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 671. Sk. 672. Sk. 666. Sk. 667. Sk. Abdülhamit Yavuz Cd. 668. Sk. 669. Sk. 670. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1142. Sk. 1185. Sk. )
Gazikent ( 673. Sk. 674. Sk. 80/2. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 14:30
Kesinti ID : 3280620
GAZİEMİR / İZMİR
Sevgi ( Akçay Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 673. Sk. 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. Abdülhamit Yavuz Cd. )
Gazikent ( 80/2. Sk. 674. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280623
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( 673. Sk. 674. Sk. 80. Sk. Akçay Cd. )
Sevgi ( 667. Sk. 668. Sk. 669. Sk. 670. Sk. 671. Sk. 672. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281774
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN )
Salman
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281775
KARABURUN / İZMİR
Salman ( isimsiz111 DENİZGİREN )
KEMALPAŞA / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 18:00
Kesinti ID : 3278727
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy ( 1080/3. Sk. 1081. Sk. 1089. Sk. 1091. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1105. Sk. 1107. Sk. 1115. Sk. 1117. Sk. 1119. Sk. Baykal Baykal 1 Sk. Baykal Cd. Değirmen Cd. Kemalpaşa Kemalpaşa Cd. Kıravlusu Kümeevleri Kıravlusu Mevki Nifçayı Kümesi Okan Cd. Okul Okul Cd. Örnekköy Kümesi 1067 Örnekköy kümeevler 1044 1057/2 örnekköy kümeevler 1099. Sk. 1101. Sk. 1103. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1113. Sk. ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER 1000. Sk. 1001. Sk. 1003. Sk. 1006. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1026/3. Sk. 1027. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1042. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1050. Sk. 1052. Sk. 1054. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1057/1. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1069. Sk. 1070. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1080/1. Sk. )
Soğukpınar ( Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Soğukpınar Torbalı Cd. Çelebiyaka Kümeevleri )
Yukarıkızılca Merkez ( Arıcılar Arıcılar Sk. Atatürk Avcı Sk. Hafız Ahmet Sk. Karabağlar Kasaplar Konut Sk. Kurtlar Sk. Mula Sk. süvari 2037 KIRAVLUSU KÜMEEVLER Kıravlusu Kümeevler Nif Çayı Kümesi Çayır arası kümeevler YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Acem Sk. Aşağıkızılca Taştepe Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Başkomutan Atatürk Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cayırarası Kümesi Cumhuriyet Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil Hacı Halil Sk. Hacı Osman Hacı İsmail Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Nacibey Sk. Osmanoğlu Osmanoğlu Sk. Pekşen Sk. Sakallar Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Süvari Yolu Taştepe Tophane Sk. Topçular Topçular Sk. Tufan Tufan Sk. Türkoğlu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Uğur Mumcu Sk. Yaren Yağhane Yağhane Sk. Yel Değirmeni Yengi Yeni Mahalle Sk. Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yenilik Yenilik Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yukarıkızılca Belediye Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yıl İlköğretim Okulu Çamköy Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Özgüç Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. MİRA ECE SEDA LİMA ÖDÜL BERKAY GONCALAR Süvari Kümeevler 2251 LAVANTA ŞEHİT ALİ ACAR 2253 Çayır Arası YENGİ SOKAK KIRAVLUSU KÜME EVLER Hacı Osman Sk. )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Topel Cd. Yaka Sk. Türk Turgutlu Cd. Tuna Cd. Taflan Su Değirmeni Sk. Su Değirmeni STADYUM Spor Sezer Sk. Seyran Sk. Seke Sk. Savranoğlu Sk. Savranoğlu Sarı Akasya Sakarya Cd. Sakarya Safir Pazar Sk. Ova Sk. Nergis Sk. Müderris Mücahit Sk. Mücahit Mustafa Kemal MOTORCU HULUSİ Mor Menekşe Sk. Minare Sk. Minare Mevlana Sk. Mert Macar Limoncuk Sk. Kırman Sk. Kırk Ağaç Sk. Kuşçu Sk. Kuşçu Kuş Sk. Kuş Kooperatif Sk. Karagöz Sk. Kanuni Japon Irmak Sk. Hulisi Oğuz Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gümüş Gelincik Gacara Hasan Ferah Çk. Fatih Cd. Fatih Erdal İnönü ERCAN Dikili Taş Sk. Demir Cami Çk. Beyler Sk. Beyler Beyazıt Sk. Beyazıt Barbaros Hayrettin Sk. Barbaros Hayrettin Balcı Sk. Bahçeciler Sk. Ayanoğlu Ataca Çk. Arıkaltı Cd. Akçeşme Sk. Akçeşme 3.Seyran. Sk. 2. Seyran Sk. 1. Seyran Sk. Yakaküme Yayla Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yağcı Sk. Yener Sk. Yonca Yusuf Ziya Gökalp Sk. Zeybek Zeybek Çk. ZÜBEYDE HANIM Çakıcı Çakıcı Çk. Çınar Çıra Ören Belediye Sk. Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şakir Türk Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şerbetçi Sk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü Çiçek Sepeti Namazgah Sk. GÜR ZEYTİN ören izmir caddesi )
Nazarköy ( savanda yolu kümeevler yeşillik yolu kümeevler 4051 Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Savanda Kurudere Yolu Yeşillik Yolu Yeşillik Yolu Kümeevler YEŞİLLİK YOLU )
Yiğitler ( Yiğitler Yolu Kümeevleri )
Aşağıkızılca ( AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU )
Çiniliköy ( Nilkent Sitesi Torbalı çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )
Ören Egemen ( 1. Bahçeler Sk. 2. Bahçeler Sk. Bahçeler Dede Dere Eski Okul Eski Okul Sk. Gazeteci Uğur Mumcu Gazi Mustafa Kemal Kocabıyık Lilyum Merkez Nuri Bayrak Çk. Ova Sınır Papatya Turgutlu2 Ulus Yağcılar Yücel Çamlık Çağlayan ÖREN TURGUTLU MEVLANA )
Armutlu Hürriyet ( İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İnlik Çarşıklı Küme Evler İNLİK ÇARŞIKLI )
Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281722
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez ( Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Süvari Yolu Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Kemalpaşa Yolu Cd. Kemalpaşa Yolu Cayırarası Kümesi Başkomutan Atatürk YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Nif Çayı Kümesi Kıravlusu Kümeevler Çayır Arası LAVANTA ŞEHİT ALİ ACAR Atatürk Karabağlar 2037 Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu )
Aşağıkızılca ( AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ )
Örnekköy
KİRAZ / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3281615
KİRAZ / İZMİR
Cevizli ( BAL YERİ ASKERLER ALİMLER )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281648
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar ( SASALLI ARKACILAR ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU Sasallı Arkacılar Köyü İç Yolu Arkacılar Koyü İç Yolu )
KONAK / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3281616
KONAK / İZMİR
Alsancak ( 1458. Sk. 1460. Sk. 1464. Sk. 1468. Sk. 1469. Sk. 1470. Sk. 1471. Sk. 1472. Sk. 1473. Sk. Atatürk Cd. )
Umurbey ( Park İçi Yolu )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:30 - 17:00
Kesinti ID : 3281621
KONAK / İZMİR
Kültür ( Talatpaşa Blv. Plevne Blv. Şevket Özçelik Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3281594
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan ( KATIRCI ŞENLİK ÇANKAYA Tuna Cd. Sokullu Sk. Osman Paşa Cd. Nalbant Sk. Meriç Sk. Mehmet Akif Sk. Manyası 2. Çk. Kırnapcı Sk. Köşk Sk. Gülhane Çk. Gülhane Sk. GEDİZ Erciyes Sk. Dicle Sk. DERELİ ŞABAN Demirciler Sk. Boyacı Sk. gediz cadd Ada Güme Sk. 301 3. Demirciler Sk. 2.ŞENLİK 2.DEMİRCİLER BARBAROS )
Üç Eylül ( ORDU Maarif Sk. Eşmen Çk. Sk. Bayır Bucak Sk. Bahçe Çk. Ardıç Sk. Alpaslan Sk. 2. Maarif Sk. 2. Bahçe Sk. )
Türkmen ( Çimen Sk. Çetin Sk. Çayır Sk. Çapacı Çk. Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Yapıcı Sk. Uğur Sk. Sümer Sk. Okul Sk. Moda Sk. Meşrutiyet Çk. MEŞRUTİYET Manyası Cd. 3. Çk. MANYASI Lale Sk. Kırıkhan Sk. Küçük Sk. Kuru Sk. Karanfil Sk. Kanarya Sk. Kahramanmaraş Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kabaroğlu Sk. Göçmen Sk. Göktürk Sk. Gök Sk. Eti Sk. Dostluk Sk. Dikmen Cd. Capacı Sk. Birlik Sk. Bahçıvan Sk. Bahar Sk. Aydınlık Sk. Ankara Sk. AKASYA 3. Ordu Çk. 2. Çimen Sk. 2. Dikmen Sk. 1. Gök Sk. KABAROĞLU ULULAR KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF çiftçi sk. )
Meşrutiyet ( Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. Şafak Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Yenice Sk. Ulular Cd. Ordu 2. Çıkmazı Sk. Manyası 1. Çk. Kubilay Sk. Dutkurusu Sk. Demir Sk. Atilla Sk. Altın Sk. Aksu Sk. )
Kuvvetli ( Örnek Sk. Çamlıyer Sk. Çalışır Sk. Palmiye Sk. Menekşe Sk. Feslihan Sk. Cemal Kale Sk. Bulur Sk. Bozdağ Çk. bozdağ caddesi 470. Sk. 468. Sk. Bozdag Cd. )
Bengisu ( Üstün Sk. Çarılı M. Efe Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çaldıran Sk. Ulubatlı Sk. Türkocağı Sk. Plevne Sk. Martı Sk. Kılıçaslan Sk. Kula Sk. Kimyacı Sk. Gümüşsuyu Sk. Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gülşen Sk. Görenci Sk. Görenci 2. Çk. Görenci 1. Çk. Gata Sk. Fidanlık Sk. Dilek Sk. Bardakcı Sk. 351. Sk. 2. Katırcı Sk. 1. Şenlik Sk. 1. Katırcı. Sk. )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281595
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül ( 2046 Şen Sk. Ülker Sk. Özer Sk. Yali Sk. Park Sk. Nur Sk. Mutlu Sk. Mevlana Cd. Kırımlı Sk. Kıbrıs Cd. Köprü Sk. Kantarcı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. Hikmet Kardeş Sk. Hacı İbrahim Sk. Güçlü Sk. Göztepe Sk. Gökçen Efe Cd. Emniyet Sk. Elmas Sk. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Bağlar Cd. Atik Sk. 3. Köprüs Sk. 3. Elmas Sk. 2050. Sk. 2038. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2015. Sk. 2012. Sk. 2010. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2003. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. 2. Elmas Sk. 2019. Sk. 1. Nur Sk. 1. Elmas Sk. )
Türkmen ( KILINÇ KURU 2.ÇIKMAZI Ömür Sk. Çağrı Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Uğur Sk. Tekin Sk. Sümer Sk. Pazar Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. ORDU Nergiz Sk. MANYASI Lale Sk. Kutlu Sk. Kuru Sk. Kuru 3. Çk. Kent Sk. Kanarya Sk. Işık Sk. Gülsu Sk. Güllü Sk. Göçmen Sk. Filiz Sk. Doktor Neşvet Kahraman Cd. Dalyan Sk. Buldur Sk. Bayındır Sk. Bayrak Sk. Aynalı Sk. Ateş Sk. Aslan Sk. Akyol Sk. 2. Zambak Sk. 2. Renkli Sk. 2. Papatya Sk. 2. Kanarya Sk. 2. Bayındır Sk. 126. Sk. 118. Sk. prfsör dr. muzaffer şerif cad. 109. Sk. 108. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 103. Sk. 2.BAYINDIR SK prf. dr. muzaffer şerif cad )
Mimar Sinan ( Erciyes Sk. BEYDAĞ gediz cadd BARBAROS )
Kuvvetli ( Örnek Sk. Çamlıyer Sk. Çalışır Sk. Menekşe Sk. Karacaoğlan Sk. Gölyeri Sk. Bulur Sk. Beydağı 3. Çk. Aydın Sk. 470. Sk. 468. Sk. 460. Sk. 458. Sk. 427. Sk. 423. Sk. 422. Sk. 420. Sk. 419. Sk. 417. Sk. 410. Sk. 408. Sk. 406. Sk. 404. Sk. 401. Sk. 402. Sk. 2. Aydın Sk. beydağ çıkmazı Beydağ 1. çıkmazı )
Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3281596
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3281599
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281602
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( ÇOBAN ÇEŞMESİ KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
SEFERİHİSAR / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281614
SEFERİHİSAR / İZMİR
Hıdırlık ( 55. Sk. 56. Sk. 58. Sk. 59. Sk. 60 Sk. 60. Sk. 61/1. Sk. 61/2. Sk. 69. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 73. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 82. Sk. Hıdırlık Cd. ÇAY İnönü Cd. 61. Sk. )
Camikebir ( 60/1 )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281627
SEFERİHİSAR / İZMİR
Camikebir ( 19 Mayıs Cd. 42. Sk. 44. Sk. 45 46. Sk. 53. Sk. ATATÜRK Park Cd. İZMİR İzmir Çıkmazı ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ )
Hıdırlık ( ÇAY )
TİRE / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3281006
TİRE / İZMİR
Turan ( YAVUKLUOĞLU batı dağ kume evlerı BÜLBÜL SK. DOĞUŞ SK. BAYRAMLI SK ALTINTEPE SK. HAKİME BAYRAMLI 1.DERE 1. Selvili Mescid Sk. 2. Selvi Mescid Sk. 2. Selvi Sk. Balım Sultan Cd. Beylerdere 1. Çk. Beylerdere 2. Çk. Beylerderesi Cd. Gonca Sk. KAPLAN Kaplan Çk. Ketenci Çk. Kısıktepe Sk. SABUNHANE ŞANİZADE SELÇUK Uzunkuyu Sk. Yavukluoglu Sk. Yavukluoğlu Sk. Çukurküp Sk. Şehit İsa Yüksel Cd. Çukurküp Çk. )
İbni Melek ( 1.Namazgah Kümeevler ZÜBEYDE HANIM CAD. ÇağlayanCd( isimsiz ara sokak ) ÜLKÜ ŞUUR NİZAMOĞLU ZÜBEYDE HANIM Şht. Yzb. Gültekin Başargan Çağlayan Sk. Çağlayan Cd. Zübeyde Hanım Cd. Ufuk Sk. Turgut Özal Blv. Sema Sk. Samim Uzer Cd. Sadık Giz Cd. Nil Sk. MUSTAFA KEMAL Manolya Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Kibrisehitleri Cd. Kesikbaş Sk. Hilal Sk. Feza Sk. DOĞAN Diyar Sk. Can Egeli Sk. Can Egeli Ayçiçeği Ay Işığı Sk. )
Ertuğrul
Dumlupınar ( Üzüm Gç. Yavan Çeşme Sk. Karadut Sk. Harlak Sk. Gürler Sk. Güler Sk. Dibek Meydan Sk. Bahar Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Yavan Çeşme Sk. 2. Harlak Sk. harlak meydanı )
Ketenci ( Tekin Çk. Yeniceköy Sk. 2.DERE 1. Alamadan Sk. 2. Alamadan Sk. 2. Kızlarçeşme Sk. 2. Tekin Sk. 3. Kızlar Çeşme Sk. Alamadan Sk. Ara Sk. Armağan Sk. Hamzaağa Sk. Hekim Sk. Kavaklaraltı Cd. Kısakuyu Sk. Kızlarçeme Sk. Leylak Sk. Sabunhane Çk. Tekin Sk. )
Hürriyet ( İSTASYON Zafer Cd. İnan Cd. )
Cumhuriyet ( Ziya Gökalp Cd. SAMİM UZER Nişancı Paşa Cd. Ful Sk. Ful Park Sk. FATİH )
Bahariye
4 Eylül ( Şehit Yzb. Gültekin Başergen Cd. Yunus Emre Cd. Yağhane Cd. ŞEN Oruç Reis Cd. Mehmet Gürer Cd. Hasan Polatkan Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. Doğan Cd. Burakbey Sk. BURAK BEY Bari Sk. )
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu KAPLAN YOLU Kaplan Köyü İç Yolu )
Fatih
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281840
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Çeriközü
Büyükkemerdere ( büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu )
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Köyü İç Yolu Yamandere Yolu )
Boynuyoğun
TORBALI / İZMİR
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3281734
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2510/1 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2526. Sk. 2538. Sk. 2548. sokak 2540. Sk. 2552. Sk. 2503 sok 2517 2502 )
Planlandı
17Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3281736
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul ( AYDIN Mithatpaşa Cd. 3060. Sk. 3058. Sk. 3056. Sk. 3049. Sk. 3043. Sk. )