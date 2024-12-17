İzmir'de 18 Aralık Çarşamba günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BEYDAĞ / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3255189
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere ( kurudere iç yol İÇMECE )
BORNOVA / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 20:00
Kesinti ID : 3255283
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7412. Sk. 7413/1. Sk. 7414. Sk. 7414/1. Sk. 7415. Sk. 7418/1. Sk. 7419. Sk. 7419/1. Sk. 7419/12. Sk. )
BUCA / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 2:00
Kesinti ID : 3255318
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 3. Sk. 4. Sk. 4/1. Sk. 4/2. Sk. 61. Sk. 8. Sk. 8/3. Sk. 8/4. Sk. 8/5. Sk. Erdem Cd. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:30 - 0:45
Kesinti ID : 3255332
BUCA / İZMİR
Göksu ( 668. Sk. 668/6. Sk. 668/7. Sk. 687. Sk. 687/1. Sk. 687/10. Sk. 687/11. Sk. 687/12. Sk. 687/2. Sk. 687/3. Sk. 687/4. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688. Sk. 688/1. Sk. 688/11. Sk. 688/14. Sk. 688/2. Sk. 688/3. Sk. 688/4. Sk. 688/5. Sk. 688/6. Sk. 688/7. Sk. 688/9. Sk. 690/8 693. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 668/5 )
İnönü ( 669/2. Sk. 670. Sk. 670/1. Sk. 670/2. Sk. 670/3. Sk. 670/4. Sk. 670/5. Sk. 670/6. Sk. 671. Sk. 671/1. Sk. 672. Sk. 672/1. Sk. 672/16. Sk. 672/17. Sk. 677/19 672/2. Sk. 672/22. Sk. 672/3. Sk. 673. Sk. 673/1. Sk. 674. Sk. 674/1. Sk. 675. Sk. 676. Sk. 676/1. Sk. 676/2. Sk. 676/3. Sk. 676/4. Sk. 677. Sk. 677/1. Sk. 677/12. Sk. 677/13. Sk. 677/15. Sk. 677/18. Sk. 677/19. Sk. 677/2. Sk. 677/3. Sk. 677/4. Sk. 677/5 677/6. Sk. 677/8. Sk. 678. Sk. 678/2. Sk. 677/9 )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3255333
BUCA / İZMİR
İnönü ( 677/9 688. Sk. 678/2. Sk. 678. Sk. 677/8. Sk. 677/6. Sk. 677/5 677/4. Sk. 677/3. Sk. 677/2. Sk. 677/19. Sk. 677/18. Sk. 677/15. Sk. 677/13. Sk. 677/12. Sk. 677/1. Sk. 677. Sk. 676/4. Sk. 676/3. Sk. 676/2. Sk. 676. Sk. 670/4. Sk. 670/3. Sk. 675. Sk. 674/1. Sk. 674. Sk. 673/1. Sk. 673. Sk. 672/3. Sk. 672/22. Sk. 672/2. Sk. 677/19 672/17. Sk. 676/1. Sk. 670/2. Sk. 670/1. Sk. 670. Sk. 669/2. Sk. 672/16. Sk. 672/1. Sk. 672. Sk. 671/1. Sk. 671. Sk. 670/6. Sk. 670/5. Sk. )
Göksu ( 668/5 Aydın Hatboyu Cd. 693. Sk. 690/8 688/9. Sk. 688/7. Sk. 688/6. Sk. 688/5. Sk. 688/4. Sk. 688/3. Sk. 688/2. Sk. 688/14. Sk. 688/11. Sk. 688/1. Sk. 687/9. Sk. 687/8. Sk. 687/7. Sk. 687/5. Sk. 687/4. Sk. 687/3. Sk. 687/2. Sk. 687/12. Sk. 687/11. Sk. 687/10. Sk. 687/1. Sk. 687. Sk. 668/7. Sk. 668/6. Sk. 668. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3256069
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5158. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5165. Sk. 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5152 )
Ilıca ( 5065 5066. Sk. 5076. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3256075
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6058. Sk. 6161/2 6099/4 6034/1 sk 6033/2 6016 6001. Sk 6058/1 6060/1 6060/2 6099/5. Sk. 6139/1 Sk. 6001. Sk. 6002. Sk. 6003. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6004/2. Sk. 6004/3. Sk. 6007. Sk. 6009. Sk. 6010. Sk. 6011. Sk. 6012. Sk. 6013. Sk. 6014. Sk. 6015. Sk. 6019. Sk. 6020. Sk. 6021. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6025/1. Sk. 6029. Sk. 6030. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6033. Sk. 6034. Sk. 6051. Sk. 6060. Sk. 6064. Sk. 6070. Sk. 6074. Sk. 6076. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6088. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6096. Sk. 6097. Sk. 6098. Sk. 6099. Sk. 6099/2. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6108. Sk. 6108/1. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6127. Sk. 6128. Sk. 6133. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6140. Sk. 6141. Sk. 6143. Sk. 6144. Sk. 6146. Sk. 6147/2. Sk. 6152. Sk. 6153. Sk. 6154. Sk. 6155. Sk. 6156. Sk. 6159. Sk. 6159/2. Sk. 6160. Sk. 6161. Sk. 6163. Sk. 6007 6161/3 6019 )
Alaçatı
Şifne
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 16:00
Kesinti ID : 3256083
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( Killik dağı mevkii İKİ ÇEŞMELİK Kilise Mevkii Küme Evler çatalazmak sunset yolu KUŞ YERİ İzmir-Çeşme Otoyolu KİLLİKDAĞI KARAKUYU MEVKİİ 1400 Sk. 1408 çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI )
Ovacık ( Manastır Küme Evleri 7175. Sk. 7152. Sk. 7170. Sk Kızkapan 7172 sk. ovacık yolu )
Çakabey ( 7201 SK. )
Altınkum
ÇİĞLİ / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3256089
ÇİĞLİ / İZMİR
Çağdaş ( 8861. Sk. 8819. Sk. 8818 )
DİKİLİ / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255359
DİKİLİ / İZMİR
Kabakum ( Polyak 14 Sahil Yolu Cd. Site İç Yolu 8. Sk. GRUPKENT 9 Akzambak 4 Akzambak Sitesi GRUPKENT 1 579 574 Sk. 1. Sk. GRUPKENT 10 11. Sk. 13. Sk. GRUPKENT 20 SK.. 16. Sk. Grupkent 21 Sk. 2. Sk. BANKACILAR 20 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. 583/1. Sk. 6. Sk. Dinçer 7. Sk. Evrenosoğlu Villaları Grupkent 12 )
GAZİEMİR / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:30 - 0:45
Kesinti ID : 3255332
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey ( 351. Sk. 351/1. Sk. 390. Sk. 391. Sk. 392. Sk. 393. Sk. 394. Sk. 398. Sk. 4326. Sk. Akçay Akçay Cd. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3255333
GAZİEMİR / İZMİR
Binbaşı Reşatbey ( Akçay Cd. Akçay 4326. Sk. 398. Sk. 394. Sk. 393. Sk. 392. Sk. 391. Sk. 390. Sk. 351/1. Sk. 351. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3255296
KARABAĞLAR / İZMİR
Basın Sitesi
Doğanay ( 9010. Sk. 9012. Sk. 9014. Sk. Şükrü Karaduman Cd. 9016 9005. Sk. )
Esenlik ( 9031. Sk. )
Gülyaka ( 2969/1. Sk. 2971. Sk. 2973. Sk. 2975. Sk. 2976. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2979. Sk. 2980. Sk. 2981. Sk. 2982. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 3005. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. 3005/1 )
Kazım Karabekir ( 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002/7. Sk. 9002/8. Sk. 9002/9. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9080. Sk. 9215. Sk. 9216. Sk. Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu Yıldız Cd. )
Reis ( 9018. Sk. 9030. Sk. 9034. Sk. 9038. Sk. 9213. Sk. )
Vatan ( 9055. Sk. 9057. Sk. 9059. Sk. 9061. Sk. 9063. Sk. 9065. Sk. 9067. Sk. 9068. Sk. 9069. Sk. 9077. Sk. 9079. Sk. 9081. Sk. 9082/2. Sk. 9085. Sk. 9179. Sk. Kadir Aydın Sk. Mızraklı Cd. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:15 - 2:30
Kesinti ID : 3255302
KARABAĞLAR / İZMİR
Bahçelievler
Esenlik
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:30 - 0:45
Kesinti ID : 3255332
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın ( 4047/1. Sk. 4270. Sk. 4271. Sk. 4272. Sk. 4273. Sk. 4274. Sk. 4275. Sk. 4276. Sk. 4277. Sk. 4280. Sk. 4281. Sk. 4282. Sk. 4283. Sk. 4284. Sk. 4285. Sk. 4286. Sk. 4286/1. Sk. 4287. Sk. 4288. Sk. 4289. Sk. 4296. Sk. 4302. Sk. 4311. Sk. 4314. Sk. 4321. Sk. 4322. Sk. 4323. Sk. 4324. Sk. 4325. Sk. 4326. Sk. 4327. Sk. 4328. Sk. 4329. Sk. 4330. Sk. 4332. Sk. Park İçi Yolu Yeşillik Cd. )
Yunus Emre ( 4061. Sk. 4067. Sk. 4079. Sk. 4102. Sk. 4103. Sk. 4104. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4155. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4164. Sk. 4177. Sk. 4180. Sk. 4181. Sk. 4182. Sk. 4186. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4195. Sk. 4205. Sk. 4243. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4264. Sk. 4266. Sk. 4267. Sk. 4268. Sk. 4269. Sk. 5714/1. Sk. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3255333
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın ( 4281. Sk. 4280. Sk. 4277. Sk. 4276. Sk. 4275. Sk. 4274. Sk. 4273. Sk. 4272. Sk. 4271. Sk. 4270. Sk. 4047/1. Sk. Yeşillik Cd. Park İçi Yolu 4332. Sk. 4330. Sk. 4329. Sk. 4328. Sk. 4327. Sk. 4326. Sk. 4325. Sk. 4324. Sk. 4323. Sk. 4322. Sk. 4321. Sk. 4314. Sk. 4311. Sk. 4296. Sk. 4289. Sk. 4288. Sk. 4287. Sk. 4286/1. Sk. 4286. Sk. 4285. Sk. 4284. Sk. 4283. Sk. 4282. Sk. )
Yunus Emre ( 4153. Sk. 5714/1. Sk. 4302. Sk. 4104. Sk. 4103. Sk. 4102. Sk. 4079. Sk. 4067. Sk. 4061. Sk. 4162. Sk. 4155. Sk. 4154. Sk. 4269. Sk. 4268. Sk. 4267. Sk. 4266. Sk. 4264. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261. Sk. 4243. Sk. 4205. Sk. 4195. Sk. 4190. Sk. 4189. Sk. 4186. Sk. 4182. Sk. 4181. Sk. 4180. Sk. 4177. Sk. 4164. Sk. 4163. Sk. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255927
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. 3921/2. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3255928
KARABAĞLAR / İZMİR
Selvili ( 4019/14. Sk. 4019/3. Sk. 4019/9. Sk. 4095. Sk. 4114. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4120. Sk. 4121. Sk. 4122. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4124/1. Sk. 4125. Sk. 4126. Sk. 4127. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4138. Sk. 4139. Sk. 4144. Sk. 5714/1. Sk. Dostluk Blv. Selvili Parkı İçi Yolu 4019/10. Sk. 4019/1. Sk. )
Barış ( 4525. Sk. 4526. Sk. 4527. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255946
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki ( ANBARSEKİ SASKO )
KİRAZ / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3255186
KİRAZ / İZMİR
Çatak ( DURBALI ÖKÜZDERE AKÇAY CAMİÖNÜ ÇATAK TAŞLIÇUKUR Durbalı Taşlıçukur Veliler Öküzdere )
Karaburç ( SINIRBAŞI YUKARI YIKIK HAN KARABURÇ SAKARYA KARABOĞAZ PALAMUT ARASI PALAMUTARASI BAYRAMTEPE ÇAMGEÇİDİ AKÇAPINAR SARIYER Bayram Tepe Bağarası Kaleköy İç Yol Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Kiraz İç Yol Yeni Köy İç Yol Çamgecidi TAŞTEPE Çömlekçi Köyü İç Yol BAĞARASI palamutarası ova YUKARI YIKIKHAN )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar Kocahasanlar çavuşdüzü )
Mavidere ( KOZAĞAÇ YENİ MAVİDERE Kozağaç yeni sokak Yeni Mavidere )
Yeşildere ( YEŞİLDERE Sapadere Kazallı Kaplan Bayraklı Sk. ARPADERESİ KAZALLI KABAKLI AHMETTEPESİ KAPLAN SAPADERE )
Yenişehir
Yeniköy ( YENİKÖY Yenıkoy Koyu İç Yolu Yeniköy Mahallesi İç Yol Yeniköy Yeni Köy Mahallesi İç Yol Avunduruk Mahallesi İç Yol Avunduruk Koyu İç Yolu KIRLIOVA ULUÇAY GÖLCÜK ÇINARLI OVA )
Yağlar
Veliler ( Kocaceritler Veliler Köy Yolu Uluveliler Işıkkırı KOCACERİTLER ULU VELİLER IŞIKKIRI ULUVELİLER )
Uzunköy ( Uzunköy Taşlıtarla Kurtalan akalan UZUNKÖY KURTALAN PINARBAŞI TAŞLITARLA )
Umurlu ( ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ Çal Dağı UMURLU Melek Alanı Kahveönü Franşa Bağalanı BAĞALANI FRANŞA MELEKALANI MELEK ALANI umurlu Umurlu HASAN HÜSEYİN )
Umurcalı ( Umurcalı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umuralı Köyü İç Yol KOCAOVA HANYIKIĞI UMURCALI )
Tumbullar ( Kaledibi Dutlarderesi TUMBULLAR DUTLARDERESİ AYLARBELENİ Tumbullar )
Tekbıçaklar ( AKTAŞ Tekbıçaklar Köyü İç Yol Derebaşı TEKBIÇAKLAR DEREBAŞI DERE )
Taşlıyatak ( CEBECİLER Mollalar Demirayaklar DEMİRAYAKLAR DERVİŞLER MOLLALAR TAŞLIYATAK )
Suludere ( Sülüklü )
Solaklar ( SOLAKLAR Sarıimamlar RECEPLER KARAYAVRULAR HATIPLAR HATİPLER KOÇKIRAN ÇAVUŞLAR SARIİMAMLAR KEZBAN )
Sırımlı ( CINGILLAR Sırımlı Hacılar Göçmen Cıngıllar DEĞİRMEN DERESİ MAKUFLAR DÜMBÜLDEK GÖÇMEN HATPLER )
Sarıkaya ( Sarıkaya Merge Değirmenyanı SARIKAYA CENİKLİ DEĞİRMENYANI ÇAVUŞDÜZÜ )
Saçlı ( SAÇLI Karabağ TÜTÜZLER )
Pınarbaşı ( DARCAN HACIALİLER HACALİLER )
Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ ELMADERESİ AKALAN MERCAN YURDU OVACIK )
Ören ( ÖREN MANASTIR KÜÇÜKÖREN KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER )
Örencik ( ÖRENCİK ZEYBEKLER Avcılar Sk. KARAİSMELLER KARAİSMAİLLER AVCILAR Avcılar İMAMLAR )
Olgunlar ( GEDİK OLGUNLAR CERİTLER Ceritler AVGAN HACILAR Zeybekler Avgan Sk. YUKARI KONAK Gedik Olgunlar )
Mersinlidere ( DAVULCULAR GARİPLER MERSİNLİDERE Mersindere Kocakuyu KOCAKUYU KÖRKUYU Mersinlidere )
Yeni ( KÜÇÜ MENDERES MENDERES KÜÇÜK MENDERES Manolya Sk. Kardelen Dere Sk. 6 Sk. 4. Sk. 2 Sk. 1. Çıkmaz 1 Sk. GÖKÇEN 4 ERMERAL )
Ahmetler ( GÖLDÜ Ahmetler Birlik Sk. )
Akpınar ( AKPINAR POLAT DİBEKTAŞI GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Kırköy ( KOCAHİSAR TURNA )
İstiklal
Altınoluk ( ALTINOLUK BAĞIRSAKDERESİ ÇAVDARLAR SARAÇLAR KURUDERE MAVİLER PINARLAR Bağırsakderesi Maviler )
Avunduruk ( AVUNDURUK ÇAKICI )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Çanakçı
Çayağzı ( ÇELEBİLER KEMERCİK TEKKE YUKARI BAĞARASI GELİNALAN YUKARI ÇAYAĞZI ÇALITARLA KIZILTARLA TOPAK TEPE ZEYTİNALAN ÇAYAĞZI DEĞİRMENDERE KARAHAYIT KÖSEOĞLU SUYU TAŞLIHARMAN YARBAŞI Efeler Kaleköy İç Yolu Karaburc Koyu İc Yolu Karahayıt Köseoğlu Suyu Kızıl Tarla Kızıl Tarla İç Yolu Tekke Yukarıbağarası Zeytinalan Çalı Tarla Çayağzı Çayağzı Koyu İç Yolu Çelebiler )
Ceritler ( IŞKKIRI SÜLÜKLÜ YÖRÜKLER Ceritler Köyü İç Yol Ceritler İç Yol Hisar Koyu İç Yol Hisar Koyu İç Yolu Yörükler Çolak İbrahim )
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ Bal Yeri BOSTAN YERİ YAMANLAR HÜSEYİN KELİ ALİMLER ASKERLER BAL YAKASI BALYAKASI Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli )
Çömlekçi ( SERGİYERİ )
Doğancılar ( DOĞANCI Kurudere AYVAZCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DEĞİRMENALTI KAYADİBİ GÜRGEN OYUKKIRAN OYUK KIRAN Gürgen )
Dokuzlar ( GÜVENÇ AYRIKLI Dokuzlar Yolu Ayrıklı Sk. Bozoklar Dokuzlar Güvenç )
Emenler ( OMANLAR KAZIKALAN Emenler Karşıyaka Kazıkalan Omanlar )
Gedik ( DUTLUDERE KATRANDERE MERKEZ Merkez )
Haliller ( KIRHÜSEYİNLER HALİLLER AKKEÇİLİ YEŞİLOVA Haliller Çakıcı Davulcular Kırhüseyinler )
Hisar ( Kocahisar BALLIK Kırkoy Koyu İç Yolu )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ GİZİRLER ARAPLAR KERVAN ACİZLER DAMLAR AZMANLAR MOLLA Azmanlar Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Kırmustafalar Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu Molla KOCAİBRAHİMLER )
Kaleköy ( Kaleköy KALEKÖY AKINCILAR UZUNOVA Uzunova )
Karabağ ( SEKİ İSKAN KARABAĞ )
Karabulu ( ÇAKICILAR YEDİEVLER Armutlu Sk. Irmak Karabulu Köyü İç Yol Çakıcılar İmamlar )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3255189
KİRAZ / İZMİR
Şemsiler ( ŞEMSİLER AKKAVAKLAR MANDAL KEMER Mimar Sinan Kocaçınarlar 1. Güney Sk. )
Yeni ( MENEKŞE MANOLYA 3.BAHAR 7.BAHAR Kırköy KIRKÖY 4.BAHAR 6.BAHAR MENDERES MEHMET NİĞDE 1.MESİR 2.MESİR MESİR DEMOKRASİ NENE HATUN ESNAF DEĞİRMENÖNÜ 15 1.GÜNEY 2 Yeşil Sk. ŞEHİT KUBİLAY 1 Sk. 1. Bahar 1. Güney Çıkmazı 1.Bahar Sk. 1.Yeşillik Sk. 11 1166200 19 2. Güney Çıkmazı 2.Bahar 3.Mesir Sk. 4.Bahar 5.Bahar Sk. 6 6 Sk. 6. Sk. 8 8.Bahar GEÇİT Gün Sk. Güney Sk. Karanfil Sk Kırkoy Sokagı Kırköy Sk. Mehmet Niğde Park Sk. Sanayi Sk Özmen Sk. Özmen Sk. KÜÇÜK MENDERES TURGUT REİS 4.MESİR PINAR ÖZMEN ÇAKABEY SANAYİ İBNİ SİNA )
Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR ATATÜRK KOCAÇINARLAR CEVİZDALLARI DÜZOVA Yukarı Akkavaklar Sk. İç Yol İstıklal Koyu İç Yolu Suludereköyü İç Yol Suludere Mahallesi İç Yol SULUDERE MUSLUK Cumhurıyet Koyu İç Yolu Cumhuriyet Koyu İç Yolu musluk YUKARIAKKAVAKLAR KARABAĞLAR KOCADERE )
Sarısu ( EĞRİDERE SARISU Eğridere Sarısu )
Arkacılar ( SASALLI ARKACILAR ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU OKKATAŞI Arkacılar Koyü İç Yolu Arkacılar Köyü İç Yolu Değirmenönü Sasallı )
Başaran ( ERENLER BAŞARAN BOZALAN Başaran Başova )
Avunduruk
Aydoğdu ( AYDOĞDU Aydoğdu Köyü İç Yolu Aydoğdu Mahallesi İç Yol Düzova )
Çanakçı ( İĞDELCE BAYIR ÇANAKÇI )
Ceritler ( AKŞAMSETTİN Çolak İbrahim Çolak İbrahim Cad. SÜLÜKLÜ YÖRÜKLER )
Çömlekçi ( ÇÖMLEKÇİ AKAR SERGİ YERİ SERGİYERİ OVA TAŞTEPE ŞENTÜRK Akar Sk. Gözlübaba Kırılmaz Köyü İç Yol Sergiyeri Çömlekçi Koyu İç Yolu Çömlekçi Köyü İç Yol Çömlekçi Mahallesi İç Yol )
Yenişehir ( İşmeci Yenısehır Koyu İç Yolu YENİŞEHİR KOCAOVA İÇMECİ )
Haliller
Hisar ( KOCAHİSAR Kırkoy Koyu İç Yolu Pınar Sk. TURNA )
Karaburç ( KIRLIOVA Umurcalı Koyu İç Yolu )
Cumhuriyet ( SARAYKENT SİTESİ ÇATAL 3.ARA AYKAN SABİT ARLI MUSA BEY AKDENİZ 2.ARA KURTULUŞ ESKİ PAZAR DAR SEBAHHATTİN ENER SEVGİ NERGİZ HANCI TURAN HÜKÜMET ÇOLAK İBRAHİM İNÖNÜ Gümüşsuyu Caddesi BİR EYLÜL BELEDİYE EMİN KAYMAK 1.Ara Sk. 2.Ara Ali Kaptan Cd. AMBAR ÖNÜ ÇIKMAZI Ambar Önü Sk. Aykan Sk. BAHÇE Bahçe Sk. Bahçe Çıkmaz Sk. Belediye Sk. Bir Eylül Sk. CAMİ Dumlupınar Sk. EGE Eskipazar Sk. Gümüşsuyu Hancı Sok Hasan Tahsin Hasan Tahsin Caddesi Hasan Tahsin Vaddesi Hükümet Caddesi Kubilay Sk. Kurtuluş M.KIVANÇ Musabey Sk. Nergiz Pazar Sabit Arlı Sabitarlı Sağlık Sağlık Sk. Semerciler Sk. Sümbül Sokagı UYSAL Zafer Çatal Sk. Çavuş Sk. Çınar Sk. Özçınar Sk. İnönü Caddesi UMUT YASEMİN GÜMÜŞSUYU )
İstiklal ( Akşamsettin SEVİN 1.BAĞLAR AKŞEMSETTİN ZİYA GÖKALP HOCA İBRAHİM EFENDİ IHLAMUR ŞÜKRÜ HOCA BAĞLAR 3.GÜNEŞ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ŞEHİT EMRE OKAN BAL İNCE HANCIOĞLU PAPATYA KEREM 2.GÜNEŞ YENİGÜN FATİH SULTAN MEHMET ZEYTİN PATLANGIÇ ARIKBAŞI KÜLTÜRPARK KIVRIK HOCAZADE YUNUS EMRE Çolak İbrahim Caddesi AKASYA ŞERBETÇİ MEVLANA TÜRKMEN Akşamsettin Kümeevleri SARMAŞIK 4.GÜNEŞ 1.GÜL 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI Akasya Sk. Alabıçak Sk. HOCA AHMET YESEVİ Altın Sok. Altın Tarla Sk. Arık Başı Sk. Arıkbaşı Sk. Bal Sk. Beyazıt Cd. BEYAZIT ÇIKMAZI Derin Sk. Fahtih Sultan Mehmet Caddesi Gümüş Sk. Gündoğdu Hacı Mahmut Sok. Hacı Mahmut Çıkmazı Sok Hacı Mahmut Çıkmazı Sok. Hastane Hastane Sk. Hisar Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sok. Huzr Sok. Köprü Başı Caddesi Kültür Sk. Kültür Park Caddesi Kültürpark Caddesi Kıvrık Lale Maden Sk. Patlangıç Sepetci Tahir Sk. Söğüt Sk. Talatpaşa Sok Yenigün Yunus Emre YILDIRIM Zeytin Sok. Çolak İbrahım Caddesi İstiklal Mahallesi İç Yol ERTUĞRUL GAZİ ŞİMŞEK KÖPRÜBAŞI BEYAZIT Maden KÖPRÜBAŞI CAD. 2.GÜL ÖNDER 2.BAĞLAR )
Yeniköy ( HANYIKIĞI )
Kırköy ( GÜN ÇOMUK ÖZEN TOPRAKLIK 2.Yeşil Sk. 3.Yeşillik Sk. Gülmez Sk. KARHAN KOCA MUSTAFA KİRAZ M.Akif Ersoy Caddesı Mehmet Akıf Ersoy Caddesi Mehmet Akıf Ersoy Caddesı Mehmet Niğde Caddesı NECİP FAZIL Sardunya Sk. Turna Sk. Yeğen Sokagı Çatmacı Sk. Özdeveci Sk. Topraklık )
Uzunköy
Umurcalı ( Çakaltepe ÇAKALTEPE YENİYOL GÜROVA YIKIK HAN )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255935
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3255941
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar ( HACILAR )
Sırımlı ( Hacılar GÖÇMEN Göçmen CINGILLAR Cıngıllar )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3255942
KİRAZ / İZMİR
Sırımlı
ÖDEMİŞ / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254419
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Köşk Ödemiş Yolu Küre Köyü KÜRE )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3255186
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı ( yılanlı köy yolu Yılanlı Köyü )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3255189
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi
Köfündere
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255920
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Planlandı
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3255987
ÖDEMİŞ / İZMİR
Beyazıtlar
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
SEFERİHİSAR / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255954
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış ( 1430 1430. Sk. 1430/1. Sk. Eğitim Hürriyet )
Düzce ( HÜRRİYET ahmet bey sokak HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ DÜZCE torlak 4110 Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. )
Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )
TİRE / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3254419
TİRE / İZMİR
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
TORBALI / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255955
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2521. Sk. 2564. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2537. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2525. Sk. 2548 2552/1 Sk. )
URLA / İZMİR
18Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255954
URLA / İZMİR
Kuşçular