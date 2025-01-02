Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, İzmir’de 2 Ocak Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde serin başlayan gün, öğle saatlerinde 15°C ile en yüksek sıcaklığa ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10°C’ye kadar düşecek.

Sabah serin, öğle sıcak

Günün ilk saatlerinde (06.00-09.00) hava sıcaklığı 7°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı yüzde 87 olarak dikkat çekerken, rüzgarın saatte 9 km hızla esmesi ve maksimum 16 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Saat 09.00-12.00 arasında sıcaklık 12°C’ye yükselirken, nem oranı yüzde 66’ya düşecek. Öğlen saatlerinde (12.00-15.00) sıcaklık en yüksek seviyesine ulaşarak 15°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 63 ile düşüş gösterirken, rüzgar hızının ortalama 11 km/s, maksimum 20 km/s olması bekleniyor.

Akşam serinliyor

Öğleden sonra (15.00-18.00) sıcaklık 13°C’ye gerileyecek. Nem oranı yüzde 76 seviyesine çıkarken, rüzgar 7 km/s hızında esecek. Akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 11°C’ye, gece saatlerinde (21.00-24.00) ise 10°C’ye kadar düşecek. Nem oranının yüzde 84-87 aralığında olması ve rüzgarın hafif esmesi bekleniyor.

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Genel uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde oluşabilecek serin hava ve akşam saatlerindeki sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle rüzgarın zaman zaman hızlanabileceği belirtilerek, açık alanlarda tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.