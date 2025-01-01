İzmir'de 2 Ocak Perşembe günü 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270851
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Çırpı Cami
Hasköy
BAYRAKLI / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3266911
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 273/4. Sk. 283/12. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3266927
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 273/4. Sk. 283/12. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3267671
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 567/1. Sk. Dumlupınar Cd. 558. Sk. )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3267704
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( Dumlupınar Cd. 567/1. Sk. )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3267709
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 567/6. Sk. )
Manavkuyu
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 9:00
Kesinti ID : 3267798
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı ( Ord. Prof. Ekrem Akurgal Cd. )
ÇİĞLİ / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270624
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8703. Sk. 8704. Sk. 8704/1. Sk. 8710. Sk. 8711. Sk. 8712. Sk. 8713. Sk. 8861. Sk. 8862. Sk. )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270627
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8832. Sk. 8864 sk. 8860. Sk. 8862. Sk. )
Çağdaş ( 8826. Sk. 8861. Sk. Cumhuriyet Sitesi 8818 8819. Sk. )
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3270652
KARABAĞLAR / İZMİR
Cennetoğlu ( 5693/1. Sk. 5649 Şehit Er Hüseyin Kaya Sk. Yeşillik Cd. 5855. Sk. 5712. Sk. 5711. Sk. 5709/9. Sk. 5709/8. Sk. 5709/11. Sk. 5709. Sk. 5708/2. Sk. 5708. Sk. 5698/2. Sk. 5694. Sk. 5692. Sk. )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270723
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/1. Sk. 3921/2. Sk. 3928. Sk. 3932. Sk. 3942. Sk. 3943. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3270733
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. 3921/2. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270710
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( Eğlenhoca )
İnecik
Kösedere ( AĞALARSEKİ )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3270714
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca ( Eğlenhoca )
KİRAZ / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3270662
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( KURUDERE )
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Kesinti ID : 3270668
KİRAZ / İZMİR
Çömlekçi ( ÇÖMLEKÇİ AKAR SERGİ YERİ SERGİYERİ OVA TAŞTEPE ŞENTÜRK Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Sk. Gözlübaba Kırılmaz Köyü İç Yol Sergiyeri Çömlekçi Koyu İç Yolu Çömlekçi Köyü İç Yol Çömlekçi Mahallesi İç Yol )
Aydoğdu ( DÜZOVA AYDOĞDU Aydoğdu KOCAÇINARLAR Aydoğdu Mahallesi İç Yol Düzova )
Başaran ( BAŞARAN SARISU ERENLER BOZALAN YEŞİLYURT Başaran Başova )
Çanakçı ( İĞDELCE BAYIR ÇANAKÇI )
Ceritler ( SÜLÜKLÜ )
Karaburç
İstiklal ( Beyazıt Cd. )
Sarısu ( EĞRİDERE Eğridere Sarısu )
Şemsiler ( Mimar Sinan )
Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR CEVİZDALLARI ATATÜRK KOCADERE SULUDERE KARABAĞLAR YUKARIAKKAVAKLAR MUSLUK musluk Cumhuriyet Koyu İç Yolu Cumhurıyet Koyu İç Yolu Kocaçınarlar Suludere Mahallesi İç Yol Suludereköyü İç Yol İstıklal Koyu İç Yolu İç Yol Yukarı Akkavaklar Sk. )
Uzunköy
ÖDEMİŞ / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270852
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270851
TİRE / İZMİR
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
Planlandı
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270852
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
TORBALI / İZMİR
02Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3270855
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1511. Sk. BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 7304 5625. Sk. 5 1612. Sk. 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1600. Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1577. Sk. 1577 Sk. 1575 Sk. 1573 Sk. 1569. Sk. 1567 1529. Sk. 1527. Sk. 1523. Sk. 1521. Sk. 1505 Sk. 1507. Sk. 1508. Sk. 1509. Sk. 1517. Sk. 1516. Sk. 1515 Sk. 1514. Sk. 1517/1 1513. Sk. 1510. Sk. 1503. Sk. 1501 1525 1506 Sk. 1504. Sk. )
Yedi Eylül ( 5590 Sk. 5596 5645. Sk. 5646. Sk. 5647 Sk. 5648. Sk. 5651. Sk. 5653. Sk. 5657sk. 5659. Sk. 5661. Sk. 5663 Sk. 5667. Sk. 5669 Sk. 5671. Sk. Site Yolu AYDIN 5665 5663 5667 Sk. 5594 5645 5574. Sk. 5578. Sk. 5580 Sk. 5580. Sk. 5584 Sk. 5588 Sk. )
Karşıyaka ( 7302 Sk. 7301. Sk. 7300. Sk. 1518. Sk. 1505/1 Sk. 1501/1 7306. Sk. 7316. Sk. )