İzmir'de 2 Ocak Perşembe günü 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BAYINDIR / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270851

BAYINDIR / İZMİR

Kızılcaova

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Yeşilova

Çırpı Cami

Hasköy

BAYRAKLI / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 1:15

Kesinti ID : 3266911

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( 273/4. Sk. 283/12. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3266927

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( 273/4. Sk. 283/12. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3267671

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 567/1. Sk. Dumlupınar Cd. 558. Sk. )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3267704

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( Dumlupınar Cd. 567/1. Sk. )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3267709

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 567/6. Sk. )

Manavkuyu

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:00 - 9:00

Kesinti ID : 3267798

BAYRAKLI / İZMİR

Bayraklı ( Ord. Prof. Ekrem Akurgal Cd. )

ÇİĞLİ / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270624

ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli ( 8703. Sk. 8704. Sk. 8704/1. Sk. 8710. Sk. 8711. Sk. 8712. Sk. 8713. Sk. 8861. Sk. 8862. Sk. )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270627

ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli ( 8832. Sk. 8864 sk. 8860. Sk. 8862. Sk. )

Çağdaş ( 8826. Sk. 8861. Sk. Cumhuriyet Sitesi 8818 8819. Sk. )

Esentepe ( 8809/40. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3270652

KARABAĞLAR / İZMİR

Cennetoğlu ( 5693/1. Sk. 5649 Şehit Er Hüseyin Kaya Sk. Yeşillik Cd. 5855. Sk. 5712. Sk. 5711. Sk. 5709/9. Sk. 5709/8. Sk. 5709/11. Sk. 5709. Sk. 5708/2. Sk. 5708. Sk. 5698/2. Sk. 5694. Sk. 5692. Sk. )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270723

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3921/1. Sk. 3921/2. Sk. 3928. Sk. 3932. Sk. 3942. Sk. 3943. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3270733

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. 3921/2. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270710

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca ( Eğlenhoca )

İnecik

Kösedere ( AĞALARSEKİ )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3270714

KARABURUN / İZMİR

Eğlenhoca ( Eğlenhoca )

KİRAZ / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3270662

KİRAZ / İZMİR

Doğancılar ( KURUDERE )

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 16:00

Kesinti ID : 3270668

KİRAZ / İZMİR

Çömlekçi ( ÇÖMLEKÇİ AKAR SERGİ YERİ SERGİYERİ OVA TAŞTEPE ŞENTÜRK Aydoğdu Köyü İç Yolu Akar Sk. Gözlübaba Kırılmaz Köyü İç Yol Sergiyeri Çömlekçi Koyu İç Yolu Çömlekçi Köyü İç Yol Çömlekçi Mahallesi İç Yol )

Aydoğdu ( DÜZOVA AYDOĞDU Aydoğdu KOCAÇINARLAR Aydoğdu Mahallesi İç Yol Düzova )

Başaran ( BAŞARAN SARISU ERENLER BOZALAN YEŞİLYURT Başaran Başova )

Çanakçı ( İĞDELCE BAYIR ÇANAKÇI )

Ceritler ( SÜLÜKLÜ )

Karaburç

İstiklal ( Beyazıt Cd. )

Sarısu ( EĞRİDERE Eğridere Sarısu )

Şemsiler ( Mimar Sinan )

Suludere ( YUKARI AKKAVAKLAR CEVİZDALLARI ATATÜRK KOCADERE SULUDERE KARABAĞLAR YUKARIAKKAVAKLAR MUSLUK musluk Cumhuriyet Koyu İç Yolu Cumhurıyet Koyu İç Yolu Kocaçınarlar Suludere Mahallesi İç Yol Suludereköyü İç Yol İstıklal Koyu İç Yolu İç Yol Yukarı Akkavaklar Sk. )

Uzunköy

ÖDEMİŞ / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270852

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

02Ocak 2025

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL’den sektöre üretim hamlesi KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL’den sektöre üretim hamlesi

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270851

TİRE / İZMİR

Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

Yeniçiftlik

Planlandı

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270852

TİRE / İZMİR

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

TORBALI / İZMİR

02Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3270855

TORBALI / İZMİR

Atatürk ( 1511. Sk. BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 7304 5625. Sk. 5 1612. Sk. 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1600. Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1577. Sk. 1577 Sk. 1575 Sk. 1573 Sk. 1569. Sk. 1567 1529. Sk. 1527. Sk. 1523. Sk. 1521. Sk. 1505 Sk. 1507. Sk. 1508. Sk. 1509. Sk. 1517. Sk. 1516. Sk. 1515 Sk. 1514. Sk. 1517/1 1513. Sk. 1510. Sk. 1503. Sk. 1501 1525 1506 Sk. 1504. Sk. )

Yedi Eylül ( 5590 Sk. 5596 5645. Sk. 5646. Sk. 5647 Sk. 5648. Sk. 5651. Sk. 5653. Sk. 5657sk. 5659. Sk. 5661. Sk. 5663 Sk. 5667. Sk. 5669 Sk. 5671. Sk. Site Yolu AYDIN 5665 5663 5667 Sk. 5594 5645 5574. Sk. 5578. Sk. 5580 Sk. 5580. Sk. 5584 Sk. 5588 Sk. )

Karşıyaka ( 7302 Sk. 7301. Sk. 7300. Sk. 1518. Sk. 1505/1 Sk. 1501/1 7306. Sk. 7316. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ