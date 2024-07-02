İzmir, bu yılın ilk yarısında Fuar İzmir ve Kültürpark'ta gerçekleştirilen 15 önemli fuar ile Türkiye'nin fuarcılık başkenti olma yolunda önemli adımlar attı. Her biri farklı sektörleri ve uluslararası katılımcıları bir araya getiren bu etkinlikler, kentin ekonomik büyümesine ve ihracat rakamlarının artışına büyük katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve İZFAŞ tarafından organize edilen fuarlar, İzmir'i uluslararası ticaret ve kültür arenası olarak konumlandırmada önemli bir rol oynadı. AGROEXPO, HORECA Fair, MODEKO, ve Marble İzmir gibi fuarlar, tarım, turizm, mobilya ve doğaltaş gibi sektörlerdeki son gelişmeleri dünya ile buluşturdu.

Fuarlarla birlikte İzmir'in ihracatı da dikkate değer bir artış gösterdi. Türkiye'nin ilk 5 aylık ihracatı içinde İzmir, 10 milyar 315 milyon dolarlık ihracatla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Bu rakam, şehrin ekonomik dinamizmini ve uluslararası ticaretteki etkinliğini gösteriyor.

İzmir, yılın ikinci yarısında da zengin bir fuar programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı, LOGISTECH, PET İZMİR, ve FASHION PRIME gibi uluslararası düzeydeki etkinlikler, şehrin fuarcılık alanındaki liderliğini pekiştirecek. Ayrıca, ilk kez düzenlenecek olan FASHION HOME İZMİR ve ARÜSTEK gibi yeni fuarlar da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Önemli etkinliklerden biri de Dünya Robot Olimpiyatı'nın (WRO) İzmir'de yapılacak olan Uluslararası Finali olacak. Bu etkinlik, İzmir'i dünya çapında bir teknoloji ve bilim merkezi olarak konumlandırırken, binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi şehre çekecek.