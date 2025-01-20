İzmir'de 21 Ocak Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:00 - 14:00

Kesinti ID : 3284353

ALİAĞA / İZMİR

Yalı ( 193. Sk. 194. Sk. 194/1. Sk. 23 NİSAN Hürriyet Cd. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 161. Sk. 138. Sk. 179 Osman Nuri Öztürk Sk. 192. Sk. Şükran Kurdakul Cd. )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:13

Kesinti ID : 3284379

ALİAĞA / İZMİR

Yalı ( ADACIK )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284387

ALİAĞA / İZMİR

Aşağışakran ( 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 Aşağışakran Köyü AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )

Yenişakran

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 9:40

Kesinti ID : 3284391

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. İNCİRLİK 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 3410 3513/1 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3391/1 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3500 3386/1 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:20 - 17:00

Kesinti ID : 3284394

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( Çeşme Önü Cd. 480. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3435 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 403. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 3386/1 3391/1 3453 İncirlik Sk. Barbaros Sk. 444. Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 448. Sk. 443. Sk. 3410 3513/1 3466 Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3283461

BAYINDIR / İZMİR

Kızılcaova

Çırpı Cami

Hasköy

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Yeşilova

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284168

BAYINDIR / İZMİR

Fırınlı ( Yenice Kuyu Sk. )

BERGAMA / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3282619

BERGAMA / İZMİR

Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284387

BERGAMA / İZMİR

Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

ÇEŞME / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:00 - 10:00

Kesinti ID : 3284283

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( Ares Kooperatifi )

Karaköy

Germiyan

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284286

ÇEŞME / İZMİR

Karaköy

Germiyan

Alaçatı ( Ares Kooperatifi )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:10 - 15:59

Kesinti ID : 3284293

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı

Karaköy

ÇİĞLİ / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3284426

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762/2. Sk. 6762. Sk. 6762/1. Sk. 6799. Sk. 6799/1. Sk. 6841. Sk. 6843. Sk. 6848/2. Sk. 6851. Sk. )

Aydınlıkevler

DİKİLİ / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3281974

DİKİLİ / İZMİR

İsmetpaşa ( 9/1. Sk. 60 64. Sk. 93. Sk. 111. Sk. 104 13 13/2 Sokak 113. Sk. 115. Sk. 117 3 56 ŞEBBOY 95/2. Sk. 95. Sk. 56/1. Sk. 58. Sk. )

Salimbey ( 42. Sk. 36 13/1 12/2. Sk. 34/1 Sk. )

FOÇA / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3283410

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER 1002/1 KAZANCILI KÜME EVLER 1001/2 1050 1018 1001/1 1001/2. Sk. 1002. Sk. 1003 Killik M. Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Zeytindede Yolu Kümesi Sk. Kazancılı Mevkii Küme Evler 1040 1010/1 1010 /1 1008/1 KAZANCILI KÜME EVLERİ 1004. Sk. 1005. Sk. 1006 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. 1010/2 1011. Sk. 1011/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER 1014. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1001. Sk. 1054 1020 ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER )

Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )

Koca Mehmetler ( Şehit Er Veli Yılmaz Sk. Şaht. Er Veli Yılmaz Sk. 20/4. Sk. isimsiz sokak 492 494 40/5 Küme Evler 40/5 )

Kazım Dirik

Hacıveli ( 20. Sk. )

Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 16:30

Kesinti ID : 3283423

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 415. Sk. 434 415 430. Sk. )

GAZİEMİR / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284298

GAZİEMİR / İZMİR

Hürriyet ( 1090 1091 1080. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. Plevne Plevne Cd. ÇAMLIK )

KARABAĞLAR / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3284165

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3935. Sk. 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )

Özgür ( 3923/2. Sk. 3923. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3284184

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3960/2. Sk. 3960/1. Sk. 3960. Sk. 3959. Sk. 3958. Sk. 3957. Sk. 3956/1. Sk. 3956. Sk. 3955/1. Sk. 3955. Sk. 3954. Sk. 3953. Sk. 3952. Sk. 3951/1. Sk. 3951. Sk. 3940. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. )

Yurdoğlu ( 3946/2 3946/8. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3284202

KARŞIYAKA / İZMİR

Bostanlı ( Nebil Susup Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. 1783. Sk. 1771. Sk. 1738/1. Sk. )

Kulalı öğrenciler İzmir’in kültürünü keşfetti Kulalı öğrenciler İzmir’in kültürünü keşfetti

MENEMEN / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3284172

MENEMEN / İZMİR

Ahıhıdır ( Yeni Sk. 3 Eylül Sk. Cıkmaz Fabrika Gç. Fabrika Sk. HASAN FİKRİ Kesikköy Cd. Kiremitçi Sk. Sabancı Sk. Taşhan Sk. İZMİR Şehit Kemal Cd. Şen Sk. Şevki Bey Sk. )

Gaybi ( İsmail Efendi Sk. )

Kazımpaşa ( Berber Sk. Eski Seyrekköy Yolu Sk. Kara Hüseyin Sk. Karataş Sk. Nizami Sk. Paspan Sk. )

Seydinnasrullah ( 1532. Sk. 9 Eylül Sk. Aydınlık Sk. )

Tülbentli ( Dellal Gç. İkiz Çeşme Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3282077

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çayır ( Çayırköy Ataman )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3284149

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı

Balabanlı

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284150

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Yılanlı

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3284198

ÖDEMİŞ / İZMİR

Horzum

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3284221

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3282077

TİRE / İZMİR

Eğridere ( egridere EGRIDERE ARA YOL PATIKA YOL Serap Eğridere Yolu Eğridere Köyü İç Yolu Camiüstü ova yolu EGRİDERE ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii ARA YOL Eğridere ÇAYIR OSMANCIK EĞRİDERE YOLU AMBARKAVAK KOYUNCU EGRİDERE PATIKA YOL agıl sokak eğridere ara yol ara sk ara )

Çobanköy ( köy ici mevkii ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Kahrat

Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU )

Saruhanlı ( gölderesi küme evler köy içi yol SARUHANLI MERKEZ )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Osmancık ( Osmancık Köyü İç Yolu Osmancık Köyü OSMANCIK KOY YOLU OSMANCIK OYU IC YOL ARA OVA YOLU )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Kırtepe ( Tire Ödemiş Yolu Kırtepe Yolu Kırtepe Köyü İç Yolu HAKAN ERTUĞRUL SOK. KÖY ALTI )

Gökçen ( Saruhanlı Yolu Göldere )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3282121

TİRE / İZMİR

Fatih ( Evliya Çelebi Sk. SARAYBOSNA CD. Ulus Cd. İSTASYON 30 Ağustos Ayasofya Cd. Demokrasi Deniz Mehmet Güvensay Cd. Melisa Sk. Saraybosna Taksim Turgut Özal Blv. Vakıf )

Planlandı

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3283461

TİRE / İZMİR

Yeniçiftlik

Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

TORBALI / İZMİR

21Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3284148

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2552. Sk. 2560 2564. Sk. 2548 2552/1 Sk. 2521. Sk. 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2535. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2554. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ