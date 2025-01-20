İzmir'de 21 Ocak Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 14:00
Kesinti ID : 3284353
ALİAĞA / İZMİR
Yalı ( 193. Sk. 194. Sk. 194/1. Sk. 23 NİSAN Hürriyet Cd. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 161. Sk. 138. Sk. 179 Osman Nuri Öztürk Sk. 192. Sk. Şükran Kurdakul Cd. )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:13
Kesinti ID : 3284379
ALİAĞA / İZMİR
Yalı ( ADACIK )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284387
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran ( 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 Aşağışakran Köyü AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Yenişakran
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:40
Kesinti ID : 3284391
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. İNCİRLİK 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 3410 3513/1 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3391/1 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3500 3386/1 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:20 - 17:00
Kesinti ID : 3284394
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( Çeşme Önü Cd. 480. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3435 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 403. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 3386/1 3391/1 3453 İncirlik Sk. Barbaros Sk. 444. Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 448. Sk. 443. Sk. 3410 3513/1 3466 Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283461
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284168
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Yenice Kuyu Sk. )
BERGAMA / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282619
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy ( Hisarköy Köyü İç Yolu Hisarköy İç Yolu )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284387
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
ÇEŞME / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 10:00
Kesinti ID : 3284283
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Karaköy
Germiyan
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284286
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Germiyan
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3284293
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Karaköy
ÇİĞLİ / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3284426
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762/2. Sk. 6762. Sk. 6762/1. Sk. 6799. Sk. 6799/1. Sk. 6841. Sk. 6843. Sk. 6848/2. Sk. 6851. Sk. )
Aydınlıkevler
DİKİLİ / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3281974
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa ( 9/1. Sk. 60 64. Sk. 93. Sk. 111. Sk. 104 13 13/2 Sokak 113. Sk. 115. Sk. 117 3 56 ŞEBBOY 95/2. Sk. 95. Sk. 56/1. Sk. 58. Sk. )
Salimbey ( 42. Sk. 36 13/1 12/2. Sk. 34/1 Sk. )
FOÇA / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3283410
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER 1002/1 KAZANCILI KÜME EVLER 1001/2 1050 1018 1001/1 1001/2. Sk. 1002. Sk. 1003 Killik M. Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Zeytindede Yolu Kümesi Sk. Kazancılı Mevkii Küme Evler 1040 1010/1 1010 /1 1008/1 KAZANCILI KÜME EVLERİ 1004. Sk. 1005. Sk. 1006 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. 1010/2 1011. Sk. 1011/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER 1014. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1001. Sk. 1054 1020 ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER )
Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )
Koca Mehmetler ( Şehit Er Veli Yılmaz Sk. Şaht. Er Veli Yılmaz Sk. 20/4. Sk. isimsiz sokak 492 494 40/5 Küme Evler 40/5 )
Kazım Dirik
Hacıveli ( 20. Sk. )
Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 16:30
Kesinti ID : 3283423
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 415. Sk. 434 415 430. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284298
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1090 1091 1080. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. Plevne Plevne Cd. ÇAMLIK )
KARABAĞLAR / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284165
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3935. Sk. 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
Özgür ( 3923/2. Sk. 3923. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284184
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3960/2. Sk. 3960/1. Sk. 3960. Sk. 3959. Sk. 3958. Sk. 3957. Sk. 3956/1. Sk. 3956. Sk. 3955/1. Sk. 3955. Sk. 3954. Sk. 3953. Sk. 3952. Sk. 3951/1. Sk. 3951. Sk. 3940. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. )
Yurdoğlu ( 3946/2 3946/8. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3284202
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( Nebil Susup Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. 1783. Sk. 1771. Sk. 1738/1. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3284172
MENEMEN / İZMİR
Ahıhıdır ( Yeni Sk. 3 Eylül Sk. Cıkmaz Fabrika Gç. Fabrika Sk. HASAN FİKRİ Kesikköy Cd. Kiremitçi Sk. Sabancı Sk. Taşhan Sk. İZMİR Şehit Kemal Cd. Şen Sk. Şevki Bey Sk. )
Gaybi ( İsmail Efendi Sk. )
Kazımpaşa ( Berber Sk. Eski Seyrekköy Yolu Sk. Kara Hüseyin Sk. Karataş Sk. Nizami Sk. Paspan Sk. )
Seydinnasrullah ( 1532. Sk. 9 Eylül Sk. Aydınlık Sk. )
Tülbentli ( Dellal Gç. İkiz Çeşme Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282077
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3284149
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284150
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Yılanlı
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284198
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3284221
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3282077
TİRE / İZMİR
Eğridere ( egridere EGRIDERE ARA YOL PATIKA YOL Serap Eğridere Yolu Eğridere Köyü İç Yolu Camiüstü ova yolu EGRİDERE ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii ARA YOL Eğridere ÇAYIR OSMANCIK EĞRİDERE YOLU AMBARKAVAK KOYUNCU EGRİDERE PATIKA YOL agıl sokak eğridere ara yol ara sk ara )
Çobanköy ( köy ici mevkii ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
Kahrat
Yenişehir ( Yenişehir Yolu Yenişehir Köyü İç Yolu OVA YOLU )
Saruhanlı ( gölderesi küme evler köy içi yol SARUHANLI MERKEZ )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Osmancık ( Osmancık Köyü İç Yolu Osmancık Köyü OSMANCIK KOY YOLU OSMANCIK OYU IC YOL ARA OVA YOLU )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Kırtepe ( Tire Ödemiş Yolu Kırtepe Yolu Kırtepe Köyü İç Yolu HAKAN ERTUĞRUL SOK. KÖY ALTI )
Gökçen ( Saruhanlı Yolu Göldere )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3282121
TİRE / İZMİR
Fatih ( Evliya Çelebi Sk. SARAYBOSNA CD. Ulus Cd. İSTASYON 30 Ağustos Ayasofya Cd. Demokrasi Deniz Mehmet Güvensay Cd. Melisa Sk. Saraybosna Taksim Turgut Özal Blv. Vakıf )
Planlandı
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283461
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
TORBALI / İZMİR
21Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284148
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2552. Sk. 2560 2564. Sk. 2548 2552/1 Sk. 2521. Sk. 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2535. Sk. 2537. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2554. Sk. )