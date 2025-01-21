İzmir'de 22 Ocak Çarşamba günü 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3283473
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:40
Kesinti ID : 3283547
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( Çeşme Önü Cd. 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 3386/1 3391/1 3453 İncirlik Sk. Barbaros Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3449/1 Sk. 500/. Sk. 3500 499. Sk. 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 461. Sk. 3453 Sk. 3454 İNCİRLİK 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3461 3391 3455 3502 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 3388 3379 2. ÇEVRE YOLU 3382 )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:20 - 17:00
Kesinti ID : 3283549
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3435 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3386/1 3466 Sk. 3513/1 3410 3391/1 )
ALİAĞA / İZMİR
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3284203
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
Çakmaklı
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284354
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Çoraklar ( Gül 2. Sk. Aydoğdu Sk. Çoraklar Yolu ÇORAKLAR OKUL Mercan Sk. Menekşe Sk. )
Çaltılıdere
Kalabak
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 14:00
Kesinti ID : 3284370
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş ( 729 726. Sk. NENEHATUN 743 726 744 683. Sk. 746 736 GÜN ÇAMLIK 730 740 742 731 745 )
Kültür
BAYINDIR / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284169
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
BAYRAKLI / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3283708
BAYRAKLI / İZMİR
Fuat Edip Baksı ( 1603. Sk. 1639. Sk. 1629. Sk. 1622. Sk. 1620. Sk. 1619. Sk. 1618. Sk. 1602. Sk. )
BUCA / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:15
Kesinti ID : 3283756
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2076/1 2077. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Bahçebağ Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. GAZİ HASAN ŞEN Gürlek Sk. Kabakçılar Sk. Mehmet Memiş Sk. Sağlık Ocağı Sağlık Ocağı Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2071/1 2071. Sk. 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2107 KABAKÇILAR 2083 2070 2080 Sk. BAHÇEBAĞ 2103 Sk. 2036 2037 2036 sk. 2030 2079/2 2071/2 2079/3 2051 2106 2105 2012 2047 2048 2045 2020 2039 2058 2043 2046 2054 2053 2028 2023 2041 2005 2101/1 2034 2072 Sk. 2027 KAYNAKLAR NAZIM HİKMET 2079 Sk. 2035. Sk. 2031. Sk. 2029. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2015. Sk. 2014. Sk. 2013. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2006. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2001. Sk. 2000. Sk. 2076 Sk. 2055. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2036. Sk. )
29 Ekim ( Ortatatepe Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Hacı Osmanlar Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Değirmentaşı Sk. Atatürk Cd. ARAZİ İÇİ 2255/2. Sk. 2255/1. Sk. 2253. Sk. 2252. Sk. 2173. Sk. 2172. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2161. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2158. Sk. 2155. Sk. 2154. Sk. 2153. Sk. 2152. Sk. 2150. Sk. 2149. Sk. 2114 Sk. 2148 2171 Sk. 2145 Sk. 2117 2159 2113 2255 2110 2118/1 2115 2130 Sk. 2157 2112 Şehit Nurettin Gök Sk. İmamoğlu Sk. Yaldız Sk. Sümbül Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2134. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2119. Sk. 2118. Sk. 2116. Sk. 2114. Sk. 2109. Sk. 2108. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 14:15
Kesinti ID : 3283759
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2005 2041 2023 2028 2053 2054 2046 2043 2058 2039 2020 2045 2048 2047 2012 2105 2106 2051 2079/3 2071/2 2079/2 2030 2036 sk. 2037 2036 2103 Sk. BAHÇEBAĞ 2080 Sk. 2070 2083 KABAKÇILAR 2107 2001. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2013. Sk. 2014. Sk. 2015. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2029. Sk. 2031. Sk. 2035. Sk. 2036. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2055. Sk. 2071. Sk. 2072. Sk. 2072/1. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2101. Sk. Bahçebağ Sk. Camialtı Sk. Celiloğlu Sk. GAZİ HASAN ŞEN Gürlek Sk. Kabakçılar Sk. Mehmet Memiş Sk. Öğrt. Mustafa Balcı Sk. Şehit İslam Yeşil Sk. 2078 2073 2071/1 2076 Sk. 2079 Sk. KAYNAKLAR NAZIM HİKMET Atatürk Cd. 2027 2072 Sk. 2076/1 2034 2101/1 )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
29 Ekim ( 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2134. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2119. Sk. 2118. Sk. 2116. Sk. 2114. Sk. 2109. Sk. 2108. Sk. 2000. Sk. Hacı Osmanlar Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Ortatatepe Sk. Sağlık Ocağı Sk. Sümbül Sk. Yaldız Sk. İmamoğlu Sk. ŞEHİT ER ARİF SERÇE Şehit Nurettin Gök Sk. 2112 2157 Sağlık Ocağı 2130 Sk. 2115 2118/1 2110 2255 2113 2159 2117 2145 Sk. 2171 Sk. 2148 2114 Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2149. Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2150. Sk. 2152. Sk. 2153. Sk. 2154. Sk. 2155. Sk. 2158. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2163. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2252. Sk. 2253. Sk. 2255/1. Sk. 2255/2. Sk. ARAZİ İÇİ Değirmentaşı Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3283764
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2070 2076. Sk. 2083 2036 2036. Sk. 2077. Sk. 2079. Sk. Hasan Saka Sk. 2073 2071/1 2079 Sk. 2072 Sk. 2079/3 2071/2 2079/2 2036 sk. 2071. Sk. 2075. Sk. )
Yıldızlar ( 2205. Sk. )
29 Ekim ( 2000. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 10:00
Kesinti ID : 3284285
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Germiyan
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284288
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( Ares Kooperatifi )
Germiyan
Karaköy
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3284294
ÇEŞME / İZMİR
Karaköy
Alaçatı
GAZİEMİR / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284302
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( ÇAMLIK Plevne Cd. Plevne 1095. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1075. Sk. 1074. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284206
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4031. Sk. 4055. Sk. 4056. Sk. 4057. Sk. 4058. Sk. 4058/1. Sk. 4154. Sk. Yeşillik Cd. )
MENDERES / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284493
MENDERES / İZMİR
Çatalca ( 7406 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak )
Yeniköy ( 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 Menderes-Orhanlı Sokak 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak )
Dereköy ( 820/2 sokak 854 854 sok. 854 sok MENDERES-ORHANLI YOLU 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 7801/1 807/2 852 sokak 852 820/2 854 SOKAK 807/1 sokak 807 sokak Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak )
Barbaros ( 428 434 )
Kuyucak ( 7753 7751. Sk. 7750 sokak )
Küner ( 820/2 sok. 802/2 )
Akçaköy ( Yol Yeniköy Yolu Cd. Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 851 sokak )
MENEMEN / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3281708
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:10 - 7:00
Kesinti ID : 3281723
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
6:00 - 7:00
Kesinti ID : 3281729
MENEMEN / İZMİR
Karaorman
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3284174
MENEMEN / İZMİR
İncirli Pınar ( 126. Sk. 105/2. Sk. 110/2. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 117/2. Sk. 118. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 120/1. Sk. 121. Sk. 121/1. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 125 125/1. Sk. 125/2. Sk. 126/2 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 130. Sk. 132. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 105/2 9142/1. Sk. 9142. Sk. 137. Sk. 143 143/3 Vali Kutlu Aktaş Cd. 9422. Sk. 9404. Sk. 129/4 123/1 )
Yeşil Pınar ( 326 329 Sk. 331 Sk. )
Gölcük ( 9406. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3284151
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284177
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3284211
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3284225
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN )
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284229
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
SEFERİHİSAR / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284255
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler ( Ürkmez Köprüsü 6212. Sk. 6214. Sk. 6218. Sk. Vatan Cd. İSTİKLAL VATAN Ürkmez Cd. 6203. Sk. 6206. Sk. )
TİRE / İZMİR
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283425
TİRE / İZMİR
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Dallık ( sogulcaksu kume evleri Dallık Yolu Dallık Köyü İç Yolu )
Çeriközü
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Yolu Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )
Boynuyoğun
Planlandı
22Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284318
TİRE / İZMİR
Dağdere ( Dağdere Köyü İç Yolu Dağdere Yolu DARI DERESİ )
Somak ( Somak Köyü İç Yolu Somak Köyü )
Dündarlı