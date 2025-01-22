İzmir'de 23 Ocak Perşembe günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:40
Kesinti ID : 3284317
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 428. Sk. Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3435 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 448. Sk. 3410 3513/1 3466 Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:20 - 17:00
Kesinti ID : 3284322
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3391/1 3466 Sk. 3435 Çeşme Önü Cd. 448. Sk. 447. Sk. 446. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 443. Sk. 442. Sk. 439. Sk. 438. Sk. 437. Sk. İNCİRLİK 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3386/1 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 3434 433. Sk. 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. 425. Sk. 424. Sk. 3382 3410 3513/1 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. )
Aşağışakran ( AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286136
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( Yusuf Ziya Erdoğan Cd. Cemalettin Aksu Cd. Papatya Küme Evler Cemalettin Aksu )
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. Sanayi Bölgesi Cd. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:41 - 16:19
Kesinti ID : 3286150
ALİAĞA / İZMİR
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
Yenişakran
BAYINDIR / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283466
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3284171
BAYINDIR / İZMİR
Karahalilli
Fırınlı
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286011
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( KIRKAĞAÇLI Pınarbaşı Kocabaşaltı Kocabaş Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri )
Karahalilli
BERGAMA / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 9:40
Kesinti ID : 3284317
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:20 - 17:00
Kesinti ID : 3284322
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284461
BERGAMA / İZMİR
Okçular ( Okçular Köyü İç Yolu )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:41 - 16:19
Kesinti ID : 3286150
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286045
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 543. Sk. 520. Sk. 545. Sk. Aydın Hatboyu Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu 518. Sk. 516. Sk. 527. Sk. 531. Sk. 536/1. Sk. 525. Sk. 524. Sk. )
Akıncılar
ÇEŞME / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3286127
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 13041. Sk. 12094 osman aga mevkii yolu 13021 18026 sk LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18018 18015 12088 12080 Sk. 18026/4 18026/3 18026 18026/2 Osman Ağa - Liman Mevkii 1058. Sk. 11015. Sk. 11016. Sk. 11018. Sk. 11019. Sk. 11020. Sk. 11021. Sk. 11022. Sk. 11023. Sk. 11024. Sk. 11025. Sk. 11028. Sk. 11029. Sk. 11031. Sk. 11033. Sk. 11035. Sk. 11054. Sk. 11057. Sk. 11058. Sk. 11059. Sk. 11500. Sk. 12001. Sk. 12002. Sk. 12003. Sk. 12005. Sk. 12006. Sk. 12057. Sk. 12038. Sk. 12046. Sk. 12047. Sk. 12048. Sk. 12049. Sk. 12051. Sk. 12052. Sk. 12053. Sk. 12054. Sk. 12055 Sk. 12055. Sk. 12056. Sk. 12056/1. Sk. 12058. Sk. 12059. Sk. 12060. Sk. 12065 Sk. 12066. Sk. 12067. Sk. 12068. Sk. 12069. Sk. 12070. Sk. 12072. Sk. 12073. Sk. 12074. Sk. 12075. Sk. 12077. Sk. 12078. Sk. 12079. Sk. 12080. Sk. 12080/1. Sk. 12081 Sk. 12082. Sk. 12083. Sk. 12084. Sk. 12085. Sk. 12086. Sk. 12095. Sk. 12096. Sk. 12500. Sk. 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13008. Sk. 13009. Sk. 13010. Sk. 13016. Sk. 13019. Sk. 13020. Sk. 13021/1. Sk. 13022. Sk. 13023. Sk. 13027. Sk. 13038/1. Sk. 13039. Sk. 13040. Sk. 13042. Sk. 13044. Sk. 13045. Sk. 13046. Sk. 13047. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13057. Sk. 13058. Sk. 13060. Sk. 13061. Sk. 13062. Sk. 13080/1. Sk. 13081. Sk. 13082. Sk. 13083. Sk. 13084. Sk. 13087. Sk. 13089. Sk. 13091. Sk. 14000 Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14007. Sk. 14008. Sk. 14009. Sk. 14012. Sk. 14013. Sk. 14016. Sk. 14017. Sk. 14017/1. Sk. 14018. Sk. 14019. Sk. 14019/1. Sk. 14020. Sk. 14020/1. Sk. 14021. Sk. 16001. Sk. 16004. Sk. 16006. Sk. 16008. Sk. 16009. Sk. 16010. Sk. 16012. Sk. 16013. Sk. 16032. Sk. 16033. Sk. 16034. Sk. 16038. Sk. 16039. Sk. 16040. Sk. 16041. Sk. 16042. Sk. 16044. Sk. 16045. Sk. 16046. Sk. 16054. Sk. 16055. Sk. 16056. Sk. 16057. Sk. 16058. Sk. 2055. Sk. 2056/1. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2070. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2085. Sk. 2500. Sk. 3000. Sk. 3007. Sk. Alaçatı Cumhuriyet Alaçatı Surf Paradise Club Ara Sk. Ares Kooperatifi Atatürk Blv. Fahrettin Altay Kemalpaşa Seaside Sitesi Serinler Çiftliği Süzer Sun Dreams Hotel izmir-Çeşme Otoyolu İnönü Cd. 12084 HURMALI KÜME EVLER )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286131
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 13021 18018 HURMALI KÜME EVLER 12084 İnönü Cd. izmir-Çeşme Otoyolu Süzer Sun Dreams Hotel Serinler Çiftliği Seaside Sitesi Kemalpaşa Fahrettin Altay Atatürk Blv. Ares Kooperatifi Ara Sk. Alaçatı Surf Paradise Club Alaçatı Cumhuriyet 3007. Sk. 3000. Sk. 2500. Sk. 2085. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2070. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2056/1. Sk. 2055. Sk. 16058. Sk. 16057. Sk. 16056. Sk. 16055. Sk. 16054. Sk. 16046. Sk. 16045. Sk. 16044. Sk. 16042. Sk. 16041. Sk. 16040. Sk. 16039. Sk. 16038. Sk. 16034. Sk. 16033. Sk. 16032. Sk. 16013. Sk. 16012. Sk. 16010. Sk. 16009. Sk. 16008. Sk. 16006. Sk. 16004. Sk. 16001. Sk. 14021. Sk. 14020/1. Sk. 14020. Sk. 14019/1. Sk. 14019. Sk. 14018. Sk. 14017/1. Sk. 14017. Sk. 14016. Sk. 14013. Sk. 14012. Sk. 14009. Sk. 14008. Sk. 14007. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. 14000 Sk. 13091. Sk. 13089. Sk. 13087. Sk. 13084. Sk. 13083. Sk. 13082. Sk. 13081. Sk. 13080/1. Sk. 13062. Sk. 13061. Sk. 13060. Sk. 13058. Sk. 13057. Sk. 13052. Sk. 13051. Sk. 13049. Sk. 13048. Sk. 13047. Sk. 13046. Sk. 13045. Sk. 13044. Sk. 13042. Sk. 13041. Sk. 13040. Sk. 13039. Sk. 13038/1. Sk. 13027. Sk. 13023. Sk. 13022. Sk. 13021/1. Sk. 13020. Sk. 13019. Sk. 13016. Sk. 13010. Sk. 13009. Sk. 13008. Sk. 13004. Sk. 13003. Sk. 13002. Sk. 12500. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083. Sk. 12082. Sk. 12081 Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12075. Sk. 12074. Sk. 12073. Sk. 12072. Sk. 12070. Sk. 12069. Sk. 12068. Sk. 12067. Sk. 12066. Sk. 12065 Sk. 12060. Sk. 12059. Sk. 12058. Sk. 12057. Sk. 12056/1. Sk. 12056. Sk. 12055. Sk. 12055 Sk. 12054. Sk. 12053. Sk. 12052. Sk. 12051. Sk. 12049. Sk. 12048. Sk. 12047. Sk. 12046. Sk. 12038. Sk. 12006. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12002. Sk. 12001. Sk. 11500. Sk. 11059. Sk. 11058. Sk. 11057. Sk. 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11023. Sk. 11022. Sk. 11021. Sk. 11020. Sk. 11019. Sk. 11018. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. Osman Ağa - Liman Mevkii 18026/2 18026 18026/3 18026/4 12080 Sk. 12088 18015 LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18026 sk osman aga mevkii yolu 12094 )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3286134
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( Alaçatı Cumhuriyet Alaçatı Surf Paradise Club Fahrettin Altay Seaside Sitesi Süzer Sun Dreams Hotel izmir-Çeşme Otoyolu HURMALI KÜME EVLER 18018 13023. Sk. 18026 sk LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18015 18026/4 18026/3 18026 18026/2 Osman Ağa - Liman Mevkii 12057. Sk. 12055 Sk. 12055. Sk. 12058. Sk. 12059. Sk. 12060. Sk. 12065 Sk. 12066. Sk. 12067. Sk. 12068. Sk. 12070. Sk. 13016. Sk. 13019. Sk. 13020. Sk. 13021/1. Sk. 13022. Sk. 13027. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2070. Sk. 3000. Sk. osman aga mevkii yolu 13021 )
ÇİĞLİ / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284158
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( 8271/9. Sk. Park İçi Yolu 8271/5. Sk. 8271/8. Sk. 8271/6. Sk. 1671/1. Sk. 7117. Sk. 8250. Sk. 8271/11. Sk. 8271/2. Sk. 8271/7. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284161
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( 8023/1. Sk. 8023. Sk. 8022/1. Sk. 8022. Sk. 8021. Sk. 8010/3. Sk. 8010. Sk. 8215/1. Sk. 8213. Sk. 8212. Sk. 8211/4. Sk. 8211/2. Sk. 8211. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3284164
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir ( 8280. Sk. 8281. Sk. 8282. Sk. 8283. Sk. 8284. Sk. 8285. Sk. 8286. Sk. 8287. Sk. )
FOÇA / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286130
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( TEKİN KİPÖZ M.CELAL AKPOLAT CAD. 1101. Sk. 1102. Sk. 1110. Sk. 1123. Sk. 1126. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1131. Sk. 1137. Sk. Alanya Cd. Berkay Sk. Bodrum Cd. M. Celal Akpolat Cd. Yalova Cd. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İlkim Eylül Sk. İstanbul Cd. NACİ AKSOYDAN CD. M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU )
Kozbeyli ( kozbeyli KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri BARBAROS Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLI KUME EVLER KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Küme evleri )
KARABAĞLAR / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3285996
KARABAĞLAR / İZMİR
Uzundere ( 3968/8 3968/7. Sk. 3968/6. Sk. 3968/5. Sk. 3968/4. Sk. 3968/3. Sk. 3968/2. Sk. 3968/15. Sk. 3968/14. Sk. 3968/12. Sk. 3968/11. Sk. 3968/10. Sk. 3968. Sk. )
Tırazlı ( 1001 MESTAN KAHYA FIRINCI GÖKGEDİK ŞİRİN MENEKŞE KEKİK ÇAMLIK KUTLU AKTAŞ SAĞLIK RADAR 1002. Sk. 1006 1002 )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286085
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( 4030. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT 4024. Sk. 4023. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
Selvili ( Dostluk Blv. 4019. Sk. 4015/3. Sk. )
Karabağlar ( 5775. Sk. 5770/19. Sk. 4020. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286094
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT Yeşillik Cd. 4024. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286098
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4154. Sk. 4058/1. Sk. 4058. Sk. 4057. Sk. 4056. Sk. 4055. Sk. 4031. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286110
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3972/4. Sk. 3972/3. Sk. 3971/1. Sk. 3971. Sk. 3961/4. Sk. 3961/2. Sk. 3961/1. Sk. 3940/2. Sk. 3940/1. Sk. 3940. Sk. 3939/1. Sk. 3939. Sk. 3938. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
Özgür ( 3949. Sk. 3947. Sk. 3943. Sk. 3942. Sk. 3941. Sk. 3928. Sk. 3921/2. Sk. 3921/1. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286118
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( SANCAR MARUFLU Park İçi Yolu Fazıl Bey Cd. YALI 1740/1. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3286034
KİRAZ / İZMİR
Hisar ( TURNA Pınar Sk. Kırkoy Koyu İç Yolu KOCAHİSAR )
Kırköy ( Topraklık TOPRAKLIK Özdeveci Sk. Çatmacı Sk. Yeğen Sokagı Turna Sk. NECİP FAZIL Mehmet Niğde Caddesı Mehmet Akıf Ersoy Caddesı Mehmet Akıf Ersoy Caddesi M.Akif Ersoy Caddesı KİRAZ KOCA MUSTAFA Gülmez Sk. 3.Yeşillik Sk. 2.Yeşil Sk. ÖZEN ÇOMUK )
Yeni ( 2 Yeşil Sk. NENE HATUN DEMOKRASİ PINAR 4.MESİR )
İstiklal
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3286038
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar
KONAK / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286081
KONAK / İZMİR
Umurbey ( Park İçi Yolu Atatürk Cd. )
Alsancak ( 1473. Sk. 1472. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1469. Sk. 1468. Sk. 1464. Sk. 1460. Sk. 1458. Sk. )
MENDERES / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3286153
MENDERES / İZMİR
Özdere Cumhuriyet ( 3092. Sk. 3076. Sk. 3074. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3070. Sk. 3067. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3059. Sk. 3053. Sk. 3051. Sk. 3049 3047. Sk. 3046. Sk. 3045. Sk. 3041. Sk. 3039. Sk. 3037. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3032. Sk. 3078 3029. Sk. 3027. Sk. 3023. Sk. 3021. Sk. 3017. Sk. Şükrü Özkan Cd. ÖZDERE İZMİR ALİM OĞLU Adnan Alır Cd. 3136. Sk. 3134. Sk. 3132. Sk. 3130/1. Sk. 3130. Sk. 3117. Sk. 3108 Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3094. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3086. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3081. Sk. 3080. Sk. 3062 sk 3078/1 3083 SK 3077 3059 3019 3017 3055 3104 3031 3102 3058 3050 SAHİL YOLU 3064 3083 3116 3114 3057 3009 3057/1 3015 3068 3051/1 3012 3077. Sk. 3076/1. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3286160
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı ( 2072. Sk. 2073. Sk. 2074. Sk. 2075. Sk. 2076. Sk. 2078. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2082. Sk. 2084. Sk. 2085. Sk. 2086. Sk. 2087. Sk. 2089. Sk. 2090. Sk. 2092. Sk. 2280. Sk. 2272. Sk. 2270. Sk. 2266. Sk. 2236. Sk. 2213. Sk. 2207. Sk. 2205. Sk. 2197/1. Sk. 2188. Sk. 2186. Sk. 2184. Sk. 2182. Sk. 2180. Sk. 2178. Sk. 2176. Sk. 2170. Sk. 2168. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2162. Sk. 2160. Sk. 2158. Sk. 2154. Sk. 2152. Sk. 2150. Sk. 2146. Sk. 2144. Sk. 2142. Sk. 2138. Sk. 2134. Sk. 2132. Sk. 2131/1. Sk. 2131. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2123. Sk. 2121. Sk. 2093. Sk. 2094. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2101. Sk. 2102. Sk. 2105/1. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2116. Sk. 2117. Sk. 2119. Sk. 2054. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. 2046. Sk. 2045. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2039. Sk. 2037. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033/1. Sk. 2033. Sk. 2025. Sk. Çıkmaz Sk. Çukuraltı Sevgi Yolu Sk. Site İçi Yol Site İci Yol Sevgi Yolu Sk. Mecidgökyokuşlu Cd. Efetur Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA Arif Sinan Cd. 2111/1 2268 2203 2055. Sk. 2056. Sk. 2058. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2063. Sk. 2065. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2071. Sk. )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3286168
MENDERES / İZMİR
Gümüldür Cumhuriyet ( FATİH sevgi cd SEVGİ 6406 sk 6406 6403 6423 6407 FATİH CAD. Temel Paşa Cd. Soydaşkent Cd. Sevgi Cd. Ovacık Cd. MERYEM ANA Fatih Cd. 6435/1 6459. Sk. 6457. Sk. 6455. Sk. 6453. Sk. 6451. Sk. 6445. Sk. 6437. Sk. 6435. Sk. 6433. Sk. 6427. Sk. 6421. Sk. 6419. Sk. 6415. Sk. 6413 6411. Sk. 6409 6405. Sk. 6404. Sk. 6403. Sk. 6449. Sk. 6447 6443 431. Sk. 406. Sk. 402. Sk. 6401. Sk. 6435 temel paşa cd )
MENEMEN / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286000
MENEMEN / İZMİR
Çaltı ( Çaltı Küme Evler çaltı küme evler Çaltı Köyü Çaltı )
ÖDEMİŞ / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3285986
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 14:30
Kesinti ID : 3285987
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu ÇÖREKBABA )
Büyükavulcuk ( büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk karataş )
Beyazıtlar ( köy yolu şehit gürol madan cad sabuncuçayı )
Yılanlı
Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Birgi ( TAŞPAZAR ARİF ÇELEBİ HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. İRİMAĞZI KÜME EVLER BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK )
Ocaklı ( Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Zafer
Küçükavulcuk
Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3285989
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3285991
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3285993
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi ( İRİMAĞZI KÜME EVLER karataş küme evleri ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı Umurbey Cd. İRİMAĞZII KARATAŞ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ )
Ovakent
Mescitli
Kışla ( kışla Kışlaköy Köyü İç Yolu )
Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Ertuğrul ( Şirinyer küme evleri cami önü küme evler Yeşiltepe küme evleri )
Kurucuova ( KİRAZ YOLU Kurucaova Köyü İç Yolu YAZLI KUYU )
Türkönü
Beyazıtlar
Büyükavulcuk ( büyük avulcuk büyükavulcuk küme evleri BÜYÜKAVULCUK BÜYÜKAVULCUK KÜME EVLERİ Büyükavulcuk Yolu köy içi )
Gerçekli ( Gerçekli küme evleri GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu )
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu GERELİ )
Küçükavulcuk ( küçükavulcuk şehit gürol madan cad KÜÇÜKAVULCUK )
Hürriyet ( ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ OCAKLI OCAKLI MEVKİİ 1697 Şehit İlhan Ufaker Cd. ŞEHİT ALİ DERELİ )
Zafer ( 1347. Sk. 1366. Sk. 1373. Sk. ATATÜRK BİRGİ YOLU )
Ocaklı ( ocaklı küme evler )
Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLER YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER Yolüstü küme evleri YOLÜSTÜ yolüstü küme evler )
SEFERİHİSAR / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3286162
SEFERİHİSAR / İZMİR
Payamlı ( 5093 5066 Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Şehit F.İbrahim Öztürk Cad. S. Hasan Demirel Cd. Muhtar Süleyman Kara Mimar Sinan Cd. Menderes Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. Koca Yusuf Cd. Karacaoğlan Cd. Ege Caddesi DENİZ Barış Cd. 5105. Sk. 5103. Sk. 5101. Sk. 5099. Sk. 5091. Sk. 5083. Sk. 5081. Sk. 5079. Sk. 5075 5073. Sk. 5071. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5065. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058 5056. Sk. 5054. Sk. 5052. Sk. 5051. Sk. 5050. Sk. 5048. Sk. 5047. Sk. 5045. Sk. 5043. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5036. Sk. 5035. Sk. 5033. Sk. 5032. Sk. 5031. Sk. 5030 5029. Sk. 5028. Sk. 5027. Sk. 5026. Sk. 5025. Sk. 5024. Sk. 5023. Sk. 5022. Sk. 5021. Sk. 5019. Sk. 5018. Sk. 5017. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5012. Sk. 5011 5010. Sk. 5008. Sk. 5006. Sk. 5005. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. )
Cumhuriyet ( 5216 5360 5423 5425 5301 5421 5228/1 5228/3 5417 5418 5420 5287 5400 Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. KARAKOÇ 5406. Sk. 5405. Sk. 5403. Sk. 5402. Sk. 5402 5401. Sk. 5399 5398. Sk. 5397. Sk. 5393 5389 Sk. 5388 5384. Sk. 5382. Sk. 5381. Sk. 5380. Sk. 5378. Sk. 5377. Sk. 5375 Sk. 5373. Sk. 5371. Sk. 5369 SOKAK 5370 5369. Sk. 5368. Sk. 5366. Sk. 5364/1. Sk. 5364. Sk. 5356 5312. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5301. Sk. 5262. Sk. 5297. Sk. 5295. Sk. 5294 5293. Sk. 5291. Sk. 5290. Sk. 5289. Sk. 5288. Sk. 5283. Sk. 5279. Sk. 5277. Sk. 5276. Sk. 5272. Sk. 5272 5270 Sk. 5268. Sk. 5266. Sk. 5264. Sk. 5260 Sk. 5258. Sk. 5256. Sk. 5254. Sk. 5252. Sk. 5250. Sk. 5249. Sk. 5248. Sk. 5247. Sk. 5246 5245. Sk. 5244. Sk. 5243. Sk. 5242 Sk. 5241. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5234. Sk. 5233 5232. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5220. Sk. 5219. Sk. 5218. Sk. 5217. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5211/6. Sk. 5211/5. Sk. 5211/4. Sk. 5211/3. Sk. 5211/2. Sk. 5211 5210 5209. Sk. 5208. Sk. 5207. Sk. 5206. Sk. 5206 5205. Sk. 5204. Sk. 5203. Sk. 5202. Sk. 5201. Sk. 5200. Sk. 5198. Sk. 5182. Sk. 5180. Sk. 5179. Sk. 5178. Sk. 5177. Sk. 5175. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5171. Sk. 5170. Sk. 5169. Sk. 5169 5168. Sk. 5167. Sk. 5166. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5385 5286 5391 5165 5221 )
Bengiler ( Ürkmez Cd. Vatan Cd. 6244. Sk. 6242. Sk. 6240. Sk. 6238. Sk. 6236. Sk. 6234. Sk. 6232. Sk. 6230. Sk. 6228. Sk. 6226. Sk. 6224/1. Sk. 6224. Sk. 6222. Sk. 6215. Sk. 6215 Sk. 6213. Sk. )
Atatürk
TİRE / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3283466
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
TORBALI / İZMİR
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3286196
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2521. Sk. 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2540. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2532. Sk. 2543. Sk. 2548. sokak 2552. Sk. 2562. Sk. 2503 sok 2517 2502 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2522. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. )
Karakuyu
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286197
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2516. Sk. 2503 sok 2562. Sk. 2552. Sk. 2548. sokak 2540. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2510/1 2556 Sk. 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2502 2517 )
Ortaköy
Planlandı
23Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3286199
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2501. Sk. 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2502 2517 2503 sok 2562. Sk. 2552. Sk. 2548. sokak 2543. Sk. 2540. Sk. 2538. Sk. 2536. Sk. 2534. Sk. 2532. Sk. 2530. Sk. 2528. Sk. 2526. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. )
Yedi Eylül
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu