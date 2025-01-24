İzmir'de 24 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olarak geçecek. Gün içerisinde sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranının %67 ile %88 arasında seyretmesi bekleniyor.
Saatlik detaylı hava durumu tahmini
- 09.00 - 12.00: Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık 13°C, nem %67.
- 12.00 - 15.00: Sıcaklık 17°C, hissedilen sıcaklık 17°C, nem %68.
- 15.00 - 18.00: Sıcaklık 15°C, hissedilen sıcaklık 15°C, nem %76.
- 18.00 - 21.00: Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık 14°C, nem %88, hafif yağmur.
- 21.00 - 24.00: Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık 13°C, nem %88, hafif yağmur.
Rüzgarın etkisi artacak
Gün boyunca rüzgarın hızının 9-11 km/sa arasında olması beklenirken, maksimum rüzgar hızı 18-21 km/sa olarak ölçüldü. Rüzgar yönü genel olarak güneybatıdan esecek.
İzmir 5 günlük hava tahmini
Vatandaşlara uyarılar
Yağış nedeniyle oluşabilecek ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Nem oranının yüksek olması da özellikle solunum yolları hassasiyeti olan vatandaşlar için etkili olabilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ