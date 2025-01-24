İzmir'de 24 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olarak geçecek. Gün içerisinde sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranının %67 ile %88 arasında seyretmesi bekleniyor.

Saatlik detaylı hava durumu tahmini

09.00 - 12.00: Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık 13°C, nem %67.

Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık 13°C, nem %67. 12.00 - 15.00: Sıcaklık 17°C, hissedilen sıcaklık 17°C, nem %68.

Sıcaklık 17°C, hissedilen sıcaklık 17°C, nem %68. 15.00 - 18.00: Sıcaklık 15°C, hissedilen sıcaklık 15°C, nem %76.

Sıcaklık 15°C, hissedilen sıcaklık 15°C, nem %76. 18.00 - 21.00: Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık 14°C, nem %88, hafif yağmur.

Sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık 14°C, nem %88, hafif yağmur. 21.00 - 24.00: Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık 13°C, nem %88, hafif yağmur.

Rüzgarın etkisi artacak

Gün boyunca rüzgarın hızının 9-11 km/sa arasında olması beklenirken, maksimum rüzgar hızı 18-21 km/sa olarak ölçüldü. Rüzgar yönü genel olarak güneybatıdan esecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Vatandaşlara uyarılar

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Nem oranının yüksek olması da özellikle solunum yolları hassasiyeti olan vatandaşlar için etkili olabilir.