İzmir'de 25 Aralık Çarşamba günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261441
ALİAĞA / İZMİR
Çoraklar ( Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Çaltılıdere
Kalabak
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu )
BERGAMA / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3260909
BERGAMA / İZMİR
Kadıköy
Dağıstan
BEYDAĞ / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3261504
BEYDAĞ / İZMİR
Erikli ( Erikli Yolu SEDEF )
Yeniyurt ( NAZİLLİ Patika )
Tabaklar
Mutaflar
Atatürk ( SOĞUKKUYU )
BUCA / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3260960
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( Menderes Cd. 463/1. Sk. 459. Sk. 457. Sk. )
Vali Rahmi Bey ( 313/3. Sk. 298. Sk. 297/4. Sk. 297/3. Sk. 297/2. Sk. 297/1. Sk. 297. Sk. Forbes Sk. )
Laleli ( Onat Cd. 429. Sk. 428. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 404. Sk. 401 399/1. Sk. 399. Sk. 397. Sk. )
İnkılap
Güven ( 402. Sk. 400. Sk. 398. Sk. 397/2. Sk. 397/1. Sk. 395. Sk. 393. Sk. 390. Sk. 389. Sk. )
Fırat
Efeler ( 358/3. Sk. 358/2. Sk. 358/1. Sk. 358. Sk. 344. Sk. 325. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3261590
ÇEŞME / İZMİR
Ildır ( 37237. Sk. 37234. Sk. 37233. Sk. 37232. Sk. 37231. Sk. 37230. Sk. 37229. Sk. 37223. Sk. 37210. Sk. 37208. Sk. 37200. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261540
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki )
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3261541
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( KUYUCAK 1222 )
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3261546
KARABURUN / İZMİR
Merkez
Bozköy ( 1121 Taşkın Deniz Sk. KOLCA 1119 )
KEMALPAŞA / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3261523
KEMALPAŞA / İZMİR
Vişneli ( 4007. Sk. 4002. Sk. 4003. Sk. 4005. Sk. Aşağı Vişneli Yolu Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. 4011 4001. Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4008/1. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. Vişneli Köyü İç Yolu 4010 4001 )
KİRAZ / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3261515
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Akalan Eşşekderesi Ovacık AYDERESİ )
KINIK / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3260909
KINIK / İZMİR
Poyracık ( Gerişler Çeşme Önü Adalar Boyalık Azmakları DAĞISTAN )
Fatih
Osmaniye ( Melekbey Çiftlik )
Yeni ( Sazlık )
MENDERES / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261460
MENDERES / İZMİR
Yeniköy ( 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7961 sokak 7958 7953 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. 7976. Sk. 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 )
Çatalca ( 7429 ÇATALCA CAD. 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7406 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 )
Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )
Barbaros ( 434 428 )
Dereköy ( pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 854 852 sokak 852 854 SOKAK 7801/1 807/1 sokak 807 sokak 807/2 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. 854 sok 854 sok. 820/2 sokak )
Akçaköy ( 851 sokak 7214 851 SOKAK 7215 ÇATALCA 851 ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. Koy Yolu Yeniköy Yolu Cd. Yol )
Küner ( 802/2 820/2 sok. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3261433
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu Kazım Dirik Cd )
Tekke
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261434
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI ÇOBAN ÇEŞMESİ )
Yılanlı
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261506
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3261565
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261722
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3261451
SEFERİHİSAR / İZMİR
Tepecik ( 115 bahçeköy önü Tepecik Cd. KUŞADASI Kavakdere Cd. Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama Bahçeköyönü 118. Sk. 116/1 Sk. 116. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 113 112. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. 108/1. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105/1. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 101. Sk. BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER KAVAKDERE CADDESİ )
TİRE / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3260729
TİRE / İZMİR
Toparlar ( Toparlar Köyü İç Yolu Toparlar Yolu )
Planlandı
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261014
TİRE / İZMİR
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Boynuyoğun ( pınarlar kume evleri Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol )
TORBALI / İZMİR
25Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261616
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2521. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2564. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2542. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2537. Sk. 2535. Sk. 2533. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2525. Sk. )