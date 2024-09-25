İzmir’de 25 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 ile 29 derece arasında değişecek. Meteoroloji verilerine göre, gün boyunca güneşli bir hava beklenirken, öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek seviyeye ulaşacak. Nem oranı sabah saatlerinde %45 civarındayken, akşam saatlerinde %80'e kadar çıkacak.

Özellikle öğleden sonra saat 12.00-15.00 arasında sıcaklık 29 derece hissedilecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24 dereceye düşecek ve nemin artmasıyla birlikte serin bir hava hakim olacak. Rüzgar hızının öğle saatlerinde ortalama 15 km/s olması beklenirken, maksimum rüzgar hızı 25 km/s’ye kadar çıkacak.

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmirli vatandaşlar, sabah saatlerinde serin bir hava ile güne başlayacak, günün ilerleyen saatlerinde ise sıcak havanın tadını çıkarabilecek. Akşam saatlerinde ise rüzgarın hafiflediği ve serin havanın etkili olacağı bir gün yaşanacak.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.