İzmir'de 26 Aralık Perşembe günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263952
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Kızılcaova
Çırpı Cami
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
BEYDAĞ / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3264015
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar ( Patika Patıka Çamlık Yolu Çomaklar Köyü Çomaklar Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3261835
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6214. Sk. 6213. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6216/1. Sk. 6218. Sk. 6221. Sk. )
Yeşilova ( 4032/3 4016 4026. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4032/5. Sk. 4032/6. Sk. 4034. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3264187
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
Kayadibi ( Gelincik Kayadibi Cd. Gelincik Sk. )
BUCA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3263961
BUCA / İZMİR
Zafer ( 2353 Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. GAFFAR OKKAN Cennet Vadisi 205/25. Sk. 2302. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2309. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. 2360 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2322. Sk. 2320/1. Sk. 2320. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2342. Sk. 2342/1 Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2401 Sk. 2403 Sk. 2374 2315 2302 2401 2319. Sk. 2318. Sk. 2365. Sk. 2364 2363. Sk. 2362. Sk. Atatürk Cd. 2360/1. Sk. 2361. Sk. 2373. Sk. 2333 2334 2370/1 2341 2342 Sk. 2342 2329 2328 2316 2321 2311 )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3263968
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 549/2. Sk. 551. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 547. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 549. Sk. 549/1. Sk. 528. Sk. 530. Sk. 536/1. Sk. 542. Sk. )
İnkılap ( 545. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3263972
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1058/22. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3263975
BUCA / İZMİR
Şirinkapı ( 1055. Sk. 1054. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060. Sk. 1059. Sk. 1057. Sk. )
Gaziler ( 1056. Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. )
ÇEŞME / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3264033
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4210. Sk. 4217. Sk. 4216. Sk. 4215. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4211. Sk. 4209. Sk. 4208. Sk. 4207. Sk. 4206. Sk. 4202. Sk. )
Cumhuriyet ( 4504. Sk. 4503. Sk. 4501. Sk. 4500 4337. Sk. Zümrüt Sitesi 4543. Sk. 4537 Sk. 4536. Sk. 4535. Sk. 4534. Sk. 4533. Sk. 4531. Sk. 4525. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4511. Sk. 4510/1. Sk. 4510. Sk. 4507/1. Sk. 4507. Sk. 4334. Sk. 4330. Sk. 4324. Sk. 4322. Sk. 4321/1. Sk. 4321. Sk. 4320/2 Sk. 4320/1. Sk. 4320. Sk. 4319. Sk. 4318. Sk. 4317. Sk. 4316. Sk. 4315. Sk. 4314. Sk. 4313. Sk. 4312. Sk. 4311. Sk. 4310. Sk. 4309. Sk. 4308. Sk. 4307. Sk. 4306. Sk. 4305. Sk. 4304. Sk. 4303. Sk. 4302/1. Sk. 4506. Sk. 4505. Sk. 4302. Sk. 4300. Sk. 4505/1 SK. 4508/1 )
Sakarya ( Atatürk Blv. )
İsmet İnönü
Ilıca ( 5040. Sk. )
Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )
Boyalık
Altınyunus ( 3445. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3264034
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet ( 4535. Sk. 4508/1 4217. Sk. 4505/1 SK. 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2 Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4324. Sk. 4330. Sk. 4334. Sk. 4337. Sk. 4500 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4516. Sk. 4525. Sk. 4531. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4536. Sk. 4537 Sk. 4543. Sk. Zümrüt Sitesi )
Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )
Ilıca ( 5040. Sk. )
İsmet İnönü
Sakarya ( Atatürk Blv. )
Boyalık
Altınyunus ( 3445. Sk. )
Dalyan ( 4202. Sk. 4206. Sk. 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4211. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3264071
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6080/1 6081. Sk. 6082. Sk. 6124. Sk. 6152. Sk. 6121. Sk. 6078. Sk. 6119/5. Sk. 6120. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3264000
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe ( 8809/40. Sk. )
Küçük Çiğli ( 8864 sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8860. Sk. 8832. Sk. )
Çağdaş ( Cumhuriyet Sitesi 8826. Sk. 8819. Sk. 8818 )
FOÇA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3264089
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar ( ILIPINAR KÜME EVLERİ )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3264096
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak ( 543 552. Sk. 511 509 )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3264114
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar ( ILIPINAR KÜME EVLERİ )
KARABAĞLAR / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3263931
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )
Özgür ( 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3263964
KARABURUN / İZMİR
İskele ( 2241 Deliklitaş Cd. Hükümet Cd. Çınaraltı HARMANYERİ 5 2224 KUYUCAK )
KARŞIYAKA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261542
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. 6440/4. Sk. 6440/2. Sk. 6440/3. Sk. 6471/5. Sk. 6470/1. Sk. 6440/6. Sk. 6440/5. Sk. )
Atakent ( FAZIL SAY )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261545
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6445. Sk. 6442. Sk. 6439. Sk. 6437. Sk. 6435. Sk. 6434. Sk. 6446/3. Sk. 6447. Sk. 6449. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261560
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6342. Sk. 6403/2. Sk. 6403. Sk. 6401/2. Sk. 6401/1. Sk. Aşık Veysel Sk. 6329/6. Sk. 6329/3. Sk. )
Atakent ( 6374. Sk. 6375. Sk. Caher Dudayev Blv. 6342/3. Sk. 6342/2. Sk. 6373. Sk. )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261562
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6480. Sk. 6478. Sk. 6479. Sk. 6482. Sk. 6477. Sk. 6484. Sk. 6485/2 SK. 6485/1. Sk. 6488 6489. Sk. İDİL BİRET CADDESİ 6489/1 6440. Sk. 6449. Sk. 6470/2. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3264267
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9267/1 Sk. Kocatepe Caddesi 9267. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9255. Sk. )
Damlacık
KİRAZ / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3264021
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( AYDERESİ Akalan Eşşekderesi Ovacık )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3264026
KİRAZ / İZMİR
Ceritler ( SÜLÜKLÜ KOCACERİTLER Çolak İbrahim Yörükler Kocaceritler Işıkkırı Hisar Koyu İç Yolu Hisar Koyu İç Yol Ceritler İç Yol Ceritler Köyü İç Yol IŞIKKIRI YÖRÜKLER IŞKKIRI )
Emenler ( KAZIKALAN OMANLAR Omanlar Kazıkalan Karşıyaka Emenler )
Dokuzlar ( Güvenç Dokuzlar Bozoklar Ayrıklı Sk. Dokuzlar Yolu GÜVENÇ AYRIKLI )
Çatak ( Öküzdere Veliler Taşlıçukur Durbalı TAŞLIÇUKUR AKÇAY ÇATAK CAMİÖNÜ ÖKÜZDERE DURBALI )
Çanakçı
Yeşildere ( YEŞİLDERE Sapadere Kazallı Kaplan Bayraklı Sk. ARPADERESİ KAZALLI KABAKLI AHMETTEPESİ KAPLAN SAPADERE )
Veliler ( Veliler Köy Yolu Uluveliler ULU VELİLER ULUVELİLER )
Uzunköy ( Uzunköy Taşlıtarla Kurtalan akalan UZUNKÖY KURTALAN PINARBAŞI TAŞLITARLA )
Suludere ( Sülüklü )
Saçlı ( SAÇLI Karabağ TÜTÜZLER )
Pınarbaşı ( DARCAN HACIALİLER HACALİLER )
Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ ELMADERESİ AKALAN MERCAN YURDU OVACIK )
Kırköy ( KOCAHİSAR TURNA )
İstiklal
Karabağ ( İSKAN SEKİ KARABAĞ )
Hisar ( Kırkoy Koyu İç Yolu BALLIK Kocahisar )
Gedik ( KATRANDERE Merkez DUTLUDERE MERKEZ )
MENDERES / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263969
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli ( 4086. Sk. 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4167. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4177. Sk. 4179 4181 4183. Sk. Nation Cd. 4110 4109 4141 4103 4161 4135 4080 4121 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 )
Gölova
MENEMEN / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3261706
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül ( 7617. Sk. 8. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3263897
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263898
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Yılanlı
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263899
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 15:15
Kesinti ID : 3263951
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili ( İzmir Ödemiş Yolu Demircili Köyü İç Yolu demircili küme evler )
Üç Eylül
Karadoğan
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:30
Kesinti ID : 3263984
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovacık ( tozlu Ovacık Köyü şehit gürol madan cad )
Tekke
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263996
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
Kesinti ID : 3264026
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yılanlı ( yılanlı köy yolu Yılanlı Köyü )
SEFERİHİSAR / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3263979
SEFERİHİSAR / İZMİR
Ulamış ( 1412. Sk. Eğitim DÜZCE 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1476. Sk. 1475. Sk. 1474/4 1474/3. Sk. 1474/2. Sk. 1474/1. Sk. 1474. Sk. 1474 Sk. 1473/1. Sk. 1473/1 Sk. 1473. Sk. 1472/2. Sk. 1472/1. Sk. 1472. Sk. 1471/2. Sk. 1471/1. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 1424. Sk. 1423. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1420/1. Sk. 1420. Sk. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1417/2. Sk. 1417. Sk. 1416/1. Sk. 1416. Sk. 1414. Sk. 1413. Sk. 1411. Sk. 1410. Sk. 1407. Sk. 1405. Sk. 1403/1. Sk. 1403. Sk. 1402. Sk. 1401. Sk. 1402 1488 1483 1490 ÖZYAREN KÜMEEVLER özyaren küme evleri 1402 sokak 1419/5 4110 HÜRRİYET Çeşme Cd. Ufukköy Sabri Soykan Cd. Okul Cd. Hamam Cd. )
Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )
Düzce ( İZMİR Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. 4253 ahmet bey sokak 4254 4252 HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4251 torlak 4255 Sk. Azmak Mevki )
SELÇUK / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263969
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )
TİRE / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261006
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( EKİNLİK Kürdüllü Köyü İç Yolu )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3263940
TİRE / İZMİR
İbni Melek ( caglayan cd 1.Namazgah )
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3263952
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
TORBALI / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:30 - 9:00
Kesinti ID : 3264008
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. )
Yedi Eylül
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3264013
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2556 Sk. 2508. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2502 2517 2503 sok 2537. Sk. 2538. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2507. Sk. 2510/1 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. )
Ortaköy
Planlandı
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3264014
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2510/1 2517/2 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2556 Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2552/1 Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2548 )
Yedi Eylül
Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )
Karakuyu
URLA / İZMİR
26Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3263979
URLA / İZMİR
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