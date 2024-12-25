İzmir'de 26 Aralık Perşembe günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BAYINDIR / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263952

BAYINDIR / İZMİR

Hasköy

Kızılcaova

Çırpı Cami

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Yeşilova

BEYDAĞ / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3264015

BEYDAĞ / İZMİR

Çomaklar ( Patika Patıka Çamlık Yolu Çomaklar Köyü Çomaklar Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3261835

BORNOVA / İZMİR

Karacaoğlan ( 6214. Sk. 6213. Sk. 6215. Sk. 6216. Sk. 6216/1. Sk. 6218. Sk. 6221. Sk. )

Yeşilova ( 4032/3 4016 4026. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4032/5. Sk. 4032/6. Sk. 4034. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3264187

BORNOVA / İZMİR

Karaçam

Kayadibi ( Gelincik Kayadibi Cd. Gelincik Sk. )

BUCA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Kesinti ID : 3263961

BUCA / İZMİR

Zafer ( 2353 Çiftlik Sk. Turgut Özal Cd. Gaffar Okkan Sk. GAFFAR OKKAN Cennet Vadisi 205/25. Sk. 2302. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2309. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2316. Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. 2360 2340. Sk. 2339. Sk. 2338. Sk. 2337. Sk. 2336. Sk. 2335. Sk. 2332. Sk. 2331. Sk. 2330. Sk. 2326. Sk. 2325. Sk. 2323. Sk. 2322. Sk. 2320/1. Sk. 2320. Sk. 2372. Sk. 2371. Sk. 2342. Sk. 2342/1 Sk. 2370. Sk. 2369. Sk. 2401 Sk. 2403 Sk. 2374 2315 2302 2401 2319. Sk. 2318. Sk. 2365. Sk. 2364 2363. Sk. 2362. Sk. Atatürk Cd. 2360/1. Sk. 2361. Sk. 2373. Sk. 2333 2334 2370/1 2341 2342 Sk. 2342 2329 2328 2316 2321 2311 )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3263968

BUCA / İZMİR

Akıncılar ( 549/2. Sk. 551. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 547. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 549. Sk. 549/1. Sk. 528. Sk. 530. Sk. 536/1. Sk. 542. Sk. )

İnkılap ( 545. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3263972

BUCA / İZMİR

Şirinkapı ( 1058/22. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/21. Sk. 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/15. Sk. 1058/14. Sk. 1058/13. Sk. 1058/12. Sk. 1058/11. Sk. 1058/10. Sk. 1058/1. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3263975

BUCA / İZMİR

Şirinkapı ( 1055. Sk. 1054. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060. Sk. 1059. Sk. 1057. Sk. )

Gaziler ( 1056. Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. )

ÇEŞME / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 10:00

Kesinti ID : 3264033

ÇEŞME / İZMİR

Dalyan ( 4210. Sk. 4217. Sk. 4216. Sk. 4215. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4211. Sk. 4209. Sk. 4208. Sk. 4207. Sk. 4206. Sk. 4202. Sk. )

Cumhuriyet ( 4504. Sk. 4503. Sk. 4501. Sk. 4500 4337. Sk. Zümrüt Sitesi 4543. Sk. 4537 Sk. 4536. Sk. 4535. Sk. 4534. Sk. 4533. Sk. 4531. Sk. 4525. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4511. Sk. 4510/1. Sk. 4510. Sk. 4507/1. Sk. 4507. Sk. 4334. Sk. 4330. Sk. 4324. Sk. 4322. Sk. 4321/1. Sk. 4321. Sk. 4320/2 Sk. 4320/1. Sk. 4320. Sk. 4319. Sk. 4318. Sk. 4317. Sk. 4316. Sk. 4315. Sk. 4314. Sk. 4313. Sk. 4312. Sk. 4311. Sk. 4310. Sk. 4309. Sk. 4308. Sk. 4307. Sk. 4306. Sk. 4305. Sk. 4304. Sk. 4303. Sk. 4302/1. Sk. 4506. Sk. 4505. Sk. 4302. Sk. 4300. Sk. 4505/1 SK. 4508/1 )

Sakarya ( Atatürk Blv. )

İsmet İnönü

Ilıca ( 5040. Sk. )

Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )

Boyalık

Altınyunus ( 3445. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3264034

ÇEŞME / İZMİR

Cumhuriyet ( 4535. Sk. 4508/1 4217. Sk. 4505/1 SK. 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2 Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4324. Sk. 4330. Sk. 4334. Sk. 4337. Sk. 4500 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4516. Sk. 4525. Sk. 4531. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4536. Sk. 4537 Sk. 4543. Sk. Zümrüt Sitesi )

Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )

Ilıca ( 5040. Sk. )

İsmet İnönü

Sakarya ( Atatürk Blv. )

Boyalık

Altınyunus ( 3445. Sk. )

Dalyan ( 4202. Sk. 4206. Sk. 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4211. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3264071

ÇEŞME / İZMİR

Reisdere ( 6080/1 6081. Sk. 6082. Sk. 6124. Sk. 6152. Sk. 6121. Sk. 6078. Sk. 6119/5. Sk. 6120. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3264000

ÇİĞLİ / İZMİR

Esentepe ( 8809/40. Sk. )

Küçük Çiğli ( 8864 sk. 8862. Sk. 8861. Sk. 8860. Sk. 8832. Sk. )

Çağdaş ( Cumhuriyet Sitesi 8826. Sk. 8819. Sk. 8818 )

FOÇA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3264089

FOÇA / İZMİR

Ilıpınar ( ILIPINAR KÜME EVLERİ )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3264096

FOÇA / İZMİR

Mareşal Fevzi Çakmak ( 543 552. Sk. 511 509 )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3264114

FOÇA / İZMİR

Ilıpınar ( ILIPINAR KÜME EVLERİ )

KARABAĞLAR / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3263931

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )

Özgür ( 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3263964

KARABURUN / İZMİR

İskele ( 2241 Deliklitaş Cd. Hükümet Cd. Çınaraltı HARMANYERİ 5 2224 KUYUCAK )

KARŞIYAKA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3261542

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. 6440/4. Sk. 6440/2. Sk. 6440/3. Sk. 6471/5. Sk. 6470/1. Sk. 6440/6. Sk. 6440/5. Sk. )

Atakent ( FAZIL SAY )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3261545

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6445. Sk. 6442. Sk. 6439. Sk. 6437. Sk. 6435. Sk. 6434. Sk. 6446/3. Sk. 6447. Sk. 6449. Sk. )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3261560

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6342. Sk. 6403/2. Sk. 6403. Sk. 6401/2. Sk. 6401/1. Sk. Aşık Veysel Sk. 6329/6. Sk. 6329/3. Sk. )

Atakent ( 6374. Sk. 6375. Sk. Caher Dudayev Blv. 6342/3. Sk. 6342/2. Sk. 6373. Sk. )

İzmir 26 Aralık hava durumu | Parçalı bulutlu, rüzgar etkili olacak İzmir 26 Aralık hava durumu | Parçalı bulutlu, rüzgar etkili olacak

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3261562

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6480. Sk. 6478. Sk. 6479. Sk. 6482. Sk. 6477. Sk. 6484. Sk. 6485/2 SK. 6485/1. Sk. 6488 6489. Sk. İDİL BİRET CADDESİ 6489/1 6440. Sk. 6449. Sk. 6470/2. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3264267

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9267/1 Sk. Kocatepe Caddesi 9267. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9255. Sk. )

Damlacık

KİRAZ / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3264021

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( AYDERESİ Akalan Eşşekderesi Ovacık )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 17:00

Kesinti ID : 3264026

KİRAZ / İZMİR

Ceritler ( SÜLÜKLÜ KOCACERİTLER Çolak İbrahim Yörükler Kocaceritler Işıkkırı Hisar Koyu İç Yolu Hisar Koyu İç Yol Ceritler İç Yol Ceritler Köyü İç Yol IŞIKKIRI YÖRÜKLER IŞKKIRI )

Emenler ( KAZIKALAN OMANLAR Omanlar Kazıkalan Karşıyaka Emenler )

Dokuzlar ( Güvenç Dokuzlar Bozoklar Ayrıklı Sk. Dokuzlar Yolu GÜVENÇ AYRIKLI )

Çatak ( Öküzdere Veliler Taşlıçukur Durbalı TAŞLIÇUKUR AKÇAY ÇATAK CAMİÖNÜ ÖKÜZDERE DURBALI )

Çanakçı

Yeşildere ( YEŞİLDERE Sapadere Kazallı Kaplan Bayraklı Sk. ARPADERESİ KAZALLI KABAKLI AHMETTEPESİ KAPLAN SAPADERE )

Veliler ( Veliler Köy Yolu Uluveliler ULU VELİLER ULUVELİLER )

Uzunköy ( Uzunköy Taşlıtarla Kurtalan akalan UZUNKÖY KURTALAN PINARBAŞI TAŞLITARLA )

Suludere ( Sülüklü )

Saçlı ( SAÇLI Karabağ TÜTÜZLER )

Pınarbaşı ( DARCAN HACIALİLER HACALİLER )

Ovacık ( Ovacık Eşşekderesi Akalan AYDERESİ ELMADERESİ AKALAN MERCAN YURDU OVACIK )

Kırköy ( KOCAHİSAR TURNA )

İstiklal

Karabağ ( İSKAN SEKİ KARABAĞ )

Hisar ( Kırkoy Koyu İç Yolu BALLIK Kocahisar )

Gedik ( KATRANDERE Merkez DUTLUDERE MERKEZ )

MENDERES / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263969

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli ( 4086. Sk. 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4167. Sk. 4169. Sk. 4173. Sk. 4177. Sk. 4179 4181 4183. Sk. Nation Cd. 4110 4109 4141 4103 4161 4135 4080 4121 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 )

Gölova

MENEMEN / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3261706

MENEMEN / İZMİR

9 Eylül ( 7617. Sk. 8. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 18:00

Kesinti ID : 3263897

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263898

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Yılanlı

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263899

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak ( SUBATAN SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:15 - 15:15

Kesinti ID : 3263951

ÖDEMİŞ / İZMİR

Demircili ( İzmir Ödemiş Yolu Demircili Köyü İç Yolu demircili küme evler )

Üç Eylül

Karadoğan

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:30

Kesinti ID : 3263984

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ovacık ( tozlu Ovacık Köyü şehit gürol madan cad )

Tekke

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263996

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 17:00

Kesinti ID : 3264026

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yılanlı ( yılanlı köy yolu Yılanlı Köyü )

SEFERİHİSAR / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3263979

SEFERİHİSAR / İZMİR

Ulamış ( 1412. Sk. Eğitim DÜZCE 75. Yıl Cumhuriyet Cd. 1476. Sk. 1475. Sk. 1474/4 1474/3. Sk. 1474/2. Sk. 1474/1. Sk. 1474. Sk. 1474 Sk. 1473/1. Sk. 1473/1 Sk. 1473. Sk. 1472/2. Sk. 1472/1. Sk. 1472. Sk. 1471/2. Sk. 1471/1. Sk. 1471. Sk. 1470. Sk. 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 1424. Sk. 1423. Sk. 1422. Sk. 1421. Sk. 1420/1. Sk. 1420. Sk. 1419/7. Sk. 1419/5. Sk. 1419/4. Sk. 1419/3. Sk. 1419/2 Sk. 1419/16 Sk. 1419/15 Sk. 1419/14 Sk. 1419/13 Sk. 1419/11. Sk. 1419/1. Sk. 1419. Sk. 1417/2. Sk. 1417. Sk. 1416/1. Sk. 1416. Sk. 1414. Sk. 1413. Sk. 1411. Sk. 1410. Sk. 1407. Sk. 1405. Sk. 1403/1. Sk. 1403. Sk. 1402. Sk. 1401. Sk. 1402 1488 1483 1490 ÖZYAREN KÜMEEVLER özyaren küme evleri 1402 sokak 1419/5 4110 HÜRRİYET Çeşme Cd. Ufukköy Sabri Soykan Cd. Okul Cd. Hamam Cd. )

Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Hürriyet Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )

Düzce ( İZMİR Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. 4253 ahmet bey sokak 4254 4252 HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ 4251 torlak 4255 Sk. Azmak Mevki )

SELÇUK / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263969

SELÇUK / İZMİR

Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )

TİRE / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3261006

TİRE / İZMİR

Kürdüllü ( EKİNLİK Kürdüllü Köyü İç Yolu )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3263940

TİRE / İZMİR

İbni Melek ( caglayan cd 1.Namazgah )

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3263952

TİRE / İZMİR

Yeniçiftlik

Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

TORBALI / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

8:30 - 9:00

Kesinti ID : 3264008

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2552/1 Sk. 2548 2517/2 2510/1 2556 Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2538. Sk. 2537. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. )

Yedi Eylül

Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )

Karakuyu

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3264013

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2534. Sk. 2533. Sk. 2532. Sk. 2531. Sk. 2530. Sk. 2529. Sk. 2528. Sk. 2527. Sk. 2526. Sk. 2525. Sk. 2524. Sk. 2556 Sk. 2508. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2502 2517 2503 sok 2537. Sk. 2538. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2507. Sk. 2510/1 2517/2 2548 2552/1 Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. )

Ortaköy

Planlandı

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3264014

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2510/1 2517/2 2538. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. 2524. Sk. 2522. Sk. 2521. Sk. 2520. Sk. 2519. Sk. 2518. Sk. 2517. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2514. Sk. 2513. Sk. 2512. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2540. Sk. 2539. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2509. Sk. 2508. Sk. 2556 Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2502 2517 2503 sok 2564. Sk. 2562. Sk. 2560 2554. Sk. 2552. Sk. 2550. Sk. 2548. sokak 2546. Sk. 2552/1 Sk. 2544. Sk. 2543. Sk. 2542. Sk. 2548 )

Yedi Eylül

Ortaköy ( Çiçek Sk. Philsa Cd. Paşa Sk. Camiisokagi Aslanlar ÇİÇEK SK. )

Karakuyu

URLA / İZMİR

26Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3263979

URLA / İZMİR

Kuşçular

Kaynak: HABER MERKEZİ