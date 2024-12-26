İzmir’de 26 Aralık Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan saatlik tahmin verilerine göre, gün içerisinde sıcaklık 8 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması ve zaman zaman rüzgar hızının artması bekleniyor.

Sabah saatlerinde serin hava hakim

Güne serin bir başlangıç yapılacak. Sabah saat 06.00-09.00 aralığında sıcaklık 8°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %93 ile oldukça yüksek seyredecek. Hafif esen rüzgarın saatte maksimum 9 km hıza ulaşması bekleniyor.

Öğle saatlerinde ılık ve kurak

Gün ortasında hava sıcaklığı artacak. 12.00-15.00 aralığında sıcaklık 16°C’ye çıkacak ve nem oranı %57’ye düşecek. Rüzgar, saatte 13 km’ye kadar ulaşarak etkili olacak.

Akşam saatlerinde hava serinliyor

Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık yeniden düşüşe geçecek. 18.00-21.00 aralığında sıcaklık 12°C’ye gerilerken, nem oranı %73’e çıkacak. Rüzgarın hızının saatte 16 km’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Gece 21.00-24.00 saatleri arasında sıcaklık 11°C’ye düşecek. Nem oranı %84 ile yüksek seviyede kalırken, rüzgar saatte maksimum 17 km hıza ulaşacak.

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Uyarılar ve tavsiyeler

Yetkililer, özellikle yüksek nem oranı ve rüzgar hızının artabileceği saatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Sürücülere görüş mesafesinde azalma olabileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlara rüzgarlı havaya karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.