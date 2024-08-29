Hava sıcaklığı

Bugün İzmir genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut sıcaklıklar, yazın son günlerinde İzmirli vatandaşlara rahat bir gün yaşatacak.

Rüzgar durumu

Kuzey bölgelerinde kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde ise batı ve kuzeybatıdan esecek olan rüzgar, orta kuvvette olacak. Özellikle öğleden sonra rüzgarın etkisini arttırabileceği belirtiliyor.

Yağış beklenen bölgeler

İzmir'in kuzey kesimlerinde öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar kısa süreli olsa da, yerel bazda etkili olabilir. Bu nedenle özellikle açık alanlarda bulunanların tedbirli olması tavsiye ediliyor.