İzmir'de 29 Aralık Pazar günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3267124
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( HUZUR OKUL Çırpı İstasyon Sk. ŞEHİTLİK )
Çiftçigediği
Havuzbaşı ( Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu )
Çırpı Cami ( Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Gazi Sk. Hasan Adanır Sk. Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Kazım Karabekir Cd. Kemal Sk. Kuloğlu Sk. Lonca Civan Sk. Murat Hoca Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Sk. Saim Çavuş Sk. Sakızlıoğlu Sk. Salioğlu Sk. Sanayi Sk. VALİ KAZIM DİRİK Çınar Çk. Örentepe Cd. Abdi Yalçın Cd. )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET )
Mektep ( Alptekin Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI Konut Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Toplu Konut Sk. Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami ( Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Gazi Sk. Hasan Adanır Sk. Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Kazım Karabekir Cd. Kemal Sk. Kuloğlu Sk. Lonca Civan Sk. Murat Hoca Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Sk. Saim Çavuş Sk. Sakızlıoğlu Sk. Salioğlu Sk. Sanayi Sk. VALİ KAZIM DİRİK Çınar Çk. Örentepe Cd. Abdi Yalçın Cd. )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET )
Mektep ( Alptekin Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI Konut Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Toplu Konut Sk. Vidin Sk. Yaşar Doğu Cd. Çırpı İstasyon Sk. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. OKUL )
Osmanlar ( Osmanlar Köyü Osmanlar Köyü İç Yolu )
Havuzbaşı ( Havuşbaşı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Bayındır Torbalı Yolu )
Dernekli ( Mersinli Dernekli Yolu Dernekli Köyü İç Yolu )
Çınardibi ( Çınardibi Köyü İç Yolu Çınardibi Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Osmaniye Köyü Köy İç Yolu Armutlu Yolu )
Çiftçigediği
Balcılar ( Kenger Balcılar Köyü İç Yolu Balcılar Köyü )
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK HUZUR )
BUCA / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
BUCA / İZMİR
Doğancılar
KARABURUN / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3266846
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Karaburun )
İskele ( 2256 2247 2250 2250. Sk. 2252. Sk. 2255. Sk. 2298. Sk. Deniz 2. Sk. Halil Altın Cd. Kubilay Sk. Okul Sk. İnci Sk. DENİZ 2253 )
KEMALPAŞA / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3266964
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy ( Madenaltı Mevki Yolu Kızılüzüm Çakırdere Mevkii Beypınarı Mevki Yolu Çınarköy Kırovası Ulucak Kemalpaşa Cd. )
Kemalpaşa OSB
Kızılüzüm ( KIZILÜZÜM KÖYYOLU KÜMEEVLER 5010 kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER Sulukız Mevki Yolu Kızılüzüm Köyü İç Yolu Kızılüzüm Köy Yolu Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Kemalpaşa Kızılüzüm Kızılüzüm Köyyolu Kümeevler )
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı ( CUMALI YOLU KÜMEEVLER cumalı yolu kümeevler Yeşilköy Yolu Küme Evleri Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu Yeşilköy Yolu )
Gökyaka ( Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Küme Evleri Gökyaka Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Köy İçi Yolu )
Dereköy ( DEREKÖY YOLU KÜME EVLER 4004 Gökyaka Dereköy Yolu Dereköy Köyü İç Yolu 4004. Sk. )
Bayramlı ( Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri )
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Vişneli ( 4001 4010 Vişneli Köyü İç Yolu 4010. Sk. 4009. Sk. 4008/1. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4001. Sk. 4011 Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. Aşağı Vişneli Yolu 4005. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
KINIK / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3264763
KINIK / İZMİR
Osmaniye ( Lise Yanı 100 Özlem Çiğdem Nergis )
KONAK / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3266826
KONAK / İZMİR
Akdeniz ( Cumhuriyet Blv. 1346. Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 12:00
Kesinti ID : 3265962
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
İlkkurşun
Balabanlı ( DOLAMANLIK KÜME EVLER Balabanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
Bozcayaka
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Hamamköy Köyü İç Yolu )
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3266815
ÖDEMİŞ / İZMİR
Balabanlı ( BALABANLI KALEALTI KÜME EVLER )
Bozcayaka
Çamlıca
Kazanlı
Gereli ( GERELİ KÜME EVLERİ )
Karakova
Emmioğlu ( Şeytanlı Kraağaç çiftlik küme evleri )
Umurbey
Seyrekli
Yolüstü
Ovakent
Konaklı
Ertuğrul
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3266820
ÖDEMİŞ / İZMİR
Emmioğlu
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3266822
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Tekke
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3266844
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER BUCAK karayiğit )
Birgi ( ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII çay Şehit İsmail Tosun Cd. Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. şehit gürol madan cad Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Sekiz Evler Sitesi Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Menekşe Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Behiç Galip Cd. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. karataş İRİMAĞZI KÜME EVLER GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK TAŞPAZAR ALLAME )
Ocaklı ( Ahrandı Mezarlığı Yolu Ahrandı Mesire Alanı OCAKLI AHRANDI MEVKİİ KÜME EVLERİ Yenikent Küme Evler AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Zafer
Küçükavulcuk
Gerçekli ( topçukuyu küme evleri gerçekli yolıu )
Büyükavulcuk ( büyükavulcuk küme evler büyük avulcuk )
Beyazıtlar ( köy yolu sabuncuçayı )
Üçkonak ( Üçkonak Köyü İç Yolu üçkonak küme evleri zeytinucu küme evler baklalık üçkonak mah zeytinucu küme evler ZEYTİNUCU KÜME EVLER zeytinucu ÜÇKONAK )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Hacıhasan
SELÇUK / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3267130
SELÇUK / İZMİR
Belevi
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3267124
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
SELÇUK / İZMİR
Belevi
TİRE / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3261466
TİRE / İZMİR
Toki ( Tire Toki TİRE TOKİ )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 12:00
Kesinti ID : 3265962
TİRE / İZMİR
Kahrat ( CAĞDAS SK. ismet inönü cd. Tamer Ecevit Şimşek GAZİ ATATÜRK Aslan Çk. Bahar Çıkmazı Barbaros Hayrettin Barış Çıkmazı Bayaz Çıkmazı Beyazıt Bilge Birlik Çıkmazı Buldanlı Çıkmazı Doğu Esnaf Evrim Eğri Genç Gonca Çıkmazı Gurbet Gültekin Gürgen Hakim Çıkmazı Hasret Çıkmazı Huzur Çıkmazı Hürriyet Irmak Kahraman Kemal Kocaoğlan Çıkmazı Kooperatif Çıkmazı Kostak Kuru Köprü Medet Çıkmazı Mehmet Şerif Kılınç Mimar Nur Serdar Sevgi Çıkmazı Sultan Tekeli Tevfik Özer Tuna Çıkmazı Türkmen Uğur Mumcu Çıkmazı Yalçın Çıkmazı Yağız Çıkmazı Yonca Yıldırım Zeybek Çağdaş Çilek Çınar Çıkmazı Özden Özgen Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı Ümit İlkokul İstiklal İzzet Halil Çıkmazı İşlek Çıkmazı )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER köy ici mevkii )
Dereli ( Dereli Köyü Dereli Köyü İç Yolu )
Eğridere ( ARA YOL eğridere Üççınar Mevkii EGRİDERE ARA YOL ova yolu Camiüstü Eğridere Köyü İç Yolu Eğridere Yolu Serap PATIKA YOL EGRIDERE ARA YOL ara egridere ara sk eğridere ara yol agıl sokak EGRİDERE PATIKA YOL KOYUNCU AMBARKAVAK OSMANCIK EĞRİDERE YOLU ÇAYIR Eğridere )
Gökçen ( MOLLA SK Arifs Ayaz Ballı Çıkmazı Beste Beyaz Bostan Can Dilek Çıkmazı Gökçen Köyü İç Yolu Göldere Hacı Ali Hal Hamiyet Karabekir Kemer Sk. Mehmet Akif Ersoy Melek Mesut Mine Sabir Çıkmazı Saka Sakar Saruhanlı Yolu Sude Sıla Tire Ödemiş Yolu Umut Çıkmazı Yasemin Yaşar Çınarlı Yeşim İncir Şahin Şehit Seyhan Kafalı ecevit )
Kırtepe ( KÖY ALTI HAKAN ERTUĞRUL SOK. Kırtepe Köyü İç Yolu Kırtepe Yolu )
Kızılcahavlu ( Kızılcahavlu Köyü İç Yolu KIZILCAHAVLU CUMHURİYET )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Osmancık ( ARA OVA YOLU OSMANCIK OYU IC YOL OSMANCIK KOY YOLU Osmancık Köyü Osmancık Köyü İç Yolu )
Peşrefli ( Çayırlı irim Mevkii Peşrefli Köyü İç Yolu Peşrefli Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Saruhanlı ( SARUHANLI MERKEZ gölderesi küme evler köy içi yol )
Yeğenli ( Üç Kuyular Mevkii TEMSİL Cumhuriyet Yolu Yeğenli Köyü İç Yolu Yeğenli Yolu Yeşenli Yolu önder sk )
Yenişehir ( OVA YOLU Yenişehir Köyü İç Yolu Yenişehir Yolu )
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler agaclı kume evleri )
Kireli ( Kireli Köyü İç yolu Kireli Yolu kırelı ova yolu istiklal sk Kireli Köyü İç Yolu )
Küçükkemerdere ( ılıcak yolu )
Kürdüllü ( EKİNLİK kurdullu mah. )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3266815
TİRE / İZMİR
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Kızılcahavlu
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3267124
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( İzmir Ödemiş Yolu )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( İzmir Ödemiş Yolu )
TORBALI / İZMİR
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3267130
TORBALI / İZMİR
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk ( AYDIN )
Yeniköy ( İzmir-Aydın Otoyolu Bayrak )
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3267124
TORBALI / İZMİR
İstiklal ( Leylak Sk. FESLEĞEN Kazım Paşa Cd. 9307 9316 103. Sk. 9300. Sk. 9301. Sk. 9303. Sk. 9304. Sk. 9305. Sk. 9307. Sk. 9308. Sk. Bozköy Cd. Cemal Gürsel Cd. Dadaş Sk. Fesleğen Sk. Filiz Sk. Hatice Öğüt Sk. Karınca Karınca Sk. Kırmızı Karanfil Sk. Mimoza Sk. Mine Sk. Mithatpaşa Sk. Mor Menekşe Sk. Morgül Sk. Nar Sk. Nergis Sk. Orkide Sk. Oğuz Sk. Papatya Sk. Zambak Sk. İnönü Cd. )
Arslanlar ( Arslanlar Sk. şehitler küme evleri BAYINDIR ASFALTI 6130/3 6130. Sk. Atik Sk. Ağa Sk. Bayram İsa Sk. Bayındır Asfaltı Cd. Becer Sk. Bodor Sk. Değirmenaltı Sk. Efe Cd. Harmanlılar Cd. Kahvealtı Sk. Kaya Sk. Kemal Alan Sk. Kemal Atatürk Cd. Pamuk Sk. Torbalı Asfaltı Cd. Trafo Cd. Çevik Sk. Özkan Sk. İstasyon Cd. Şehit Atilla Sunar 1. Çk. Şehit Atilla Sunar 2. Çk. Şehit Atilla Sunar Cd. )
19 Mayıs
Yazıbaşı ( 218 9230 216 Bülbül Sk. 250/2 Sk. İZMİR AYDIN 339 Serçe Sk. 201. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 224. Sk. 250 Sk. 251. Sk. 322. Sk. 325. Sk. 9202. Sk. 9204. Sk. 9218. Sk. 9226. Sk. Abdi İpekçi Sk. Akasya Sk. Akdeniz Sk. ATATÜRK Atmaca Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Bestekar Barış Manço Sk. Can Sk. Deniz Sk. Doğan Sk. Fırat Sk. Güvercin Sk. Hasan Tahsin Sk. Kanarya Sk. Karabağ Sk. Karadeniz Sk. Karakaya Sk. Kartal Sk. Keklik Sk. 9207 Sk. Kumru Sk. Kırlangıç Sk. Lale Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Marmara Sk. Martı Sk. Mevlana Sk. Morsalkım Sk. Balkan Cd. Nazif Alpyörük Cd. Nilüfer Sk. Orhan Alpyörük Cd. Pizza Pizza Sk. Pınar Sk. Sardunya Sk. Sarmaşık Cd. Saz Yolu Cd. Sülün Sk. Teba Sk. Turna Sk. Urfalı Sk. Uğur Mumcu Cd. Vatan Cd. Yavuz Selim Cd. Zeki Müren Sk. İskele Cd. Şahin Sk. Şirin Sk. 210/2 9208 )
Atalan ( 601. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 612. Sk. Kurtuluş Cd. Tire Cd. İzmir Ödemiş Yolu )
Bülbüldere ( 801. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 809. Sk. 811. Sk. 813. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 819. Sk. 821. Sk. 823. Sk. Yunus Emre Cd. )
Çapak
Çaybaşı ( 7140 Sk. 12 7121/2 7129 7109 7132/1 41/1 Sk. 46/2. Sk. 51/1. Sk. 7011. Sk. 7101. Sk. 7102. Sk. 7104 Sk. 7107. Sk. 7108. Sk. 7110. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7116. Sk. 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7122. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7130. Sk. 7131. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7135. Sk. 7136 7137. Sk. 7139. Sk. 81. Sk. 95/1. Sk. Fevzi Çakmak Cd. KARŞIYAKA 1. MENDERES Ziya Güler Sk. Çaybaşı 1. Küme Sk. Çaybaşı 2. Sk. AYDIN 7127/1 7100 )
Eğerci ( 7206/1 isimsiz16 10. Cd. 11. Cd. 2503. Sk. 3000. Sk. 3005. Sk. 3009 Sk. 7203. Sk. 7204. Sk. 7205. Sk. 7206. Sk. 7208. Sk. 7211. Sk. Eğerci 2. Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 3. Küme Sk. Köy Yolu 7108 eğerci 1.küme evleri )
Gazi Mustafa Kemal
Göllüce ( 701. Sk. 702. Sk. 703. Sk. 704. Sk. 705. Sk. 706. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 712. Sk. 713. Sk. 714. Sk. 715. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 721. Sk. 722. Sk. 723. Sk. 725. Sk. 727. Sk. 729. Sk. Büyük Menderes Cd. )
Karşıyaka ( 1519. Sk. 7306. Sk. 7319. Sk. )
Kırbaş
Kuşçuburun ( Mimarbaşı Sinan Cd. )
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk ( 1010/1. Sk. 1011/1 Sk. 1017. Sk. 1017/1. Sk. 1024 Sk. 2. Cd. 4. Cd. 7002. Sk. 7004 Sk. 7006. Sk. 7007 Sk. 7008. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7016. Sk. 7017. Sk. 7018 Sk. 7019. Sk. 7021. Cd. 7022 Sk. )
Naime
Pamukyazı
Şehitler ( 7514 2500. Sk. 2500/1. Sk. 2515/1. Sk. 7502. Sk. 7503. Sk. 7504. Sk. 7505. Sk. 7506. Sk. 7507. Sk. 7508. Sk. 7509. Sk. 7510. Sk. 7512. Sk. 7513. Sk. 7514. Sk. 7515. Sk. 7516. Sk. 7518. Sk. 7519. Sk. 7521. Cd. ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ )
Yedi Eylül ( 5646. Sk. )
Yeni ( 1 535. Sk. 540. Sk. 558. Sk. 558/1. Sk. 560. Sk. 579/1. Sk. 581. Sk. 589. Sk. )
Taşkesik ( 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Cd. 6376. Sk. 6376/1. Sk. 6377. Sk. Demiryolu Erez Küme Evleri Gar )
Yeniköy ( Bayrak İzmir-Aydın Otoyolu )
Planlandı
29Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3267125
TORBALI / İZMİR
Karakuyu ( Emiroğlu Sk. Enginar Sk. FATİH Güldeste Sk. Hanımeli Sk. Kardelen Sk. KOCABIYIK Kocataş Sk. Kumluk Cd. Kırçiçeği Sk. Manolya Sk. OKUL Reyhan Sk. Sera Sk. Stadyum Sk. Sümbül Sk. Sıtma Kuyusu Sk. Türkmen Sk. Zerdali Sk. Çay Sk. Çağlar Sk. ERGİN BARBAROS AY Cd. Değirmen Sk. KARABEKİR Ciftlik Yolu Barbaros Ay Cd. Balcılar Sk. Arslan Sk. STADYUM Efeoğlu Sk. Mersinkürü Sk. BARBAROS AY )
Arslanlar ( Arslanlar Sk. şehitler küme evleri BAYINDIR ASFALTI 6130/3 6130. Sk. Atik Sk. Ağa Sk. Bayram İsa Sk. Bayındır Asfaltı Cd. Becer Sk. Bodor Sk. Değirmenaltı Sk. Efe Cd. Harmanlılar Cd. Kahvealtı Sk. Kaya Sk. Kemal Alan Sk. Kemal Atatürk Cd. Pamuk Sk. Torbalı Asfaltı Cd. Trafo Cd. Çevik Sk. Özkan Sk. İstasyon Cd. Şehit Atilla Sunar 1. Çk. Şehit Atilla Sunar 2. Çk. Şehit Atilla Sunar Cd. )
Saipler ( Saipler Köyü İç Yolu Philsa Cd. 6165. Sk. 2600 Sk. 2603/1 Sk. 2602 )
Karaot ( Karaot Köyü İç Yolu 007 )
Karşıyaka ( 1519. Sk. 7306. Sk. 7319. Sk. KARŞIYAKA 1. )
Kırbaş
Kuşçuburun ( Mimarbaşı Sinan Cd. )
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk ( 1010/1. Sk. 1011/1 Sk. 1017. Sk. 1017/1. Sk. 1024 Sk. 2. Cd. 4. Cd. 7002. Sk. 7004 Sk. 7006. Sk. 7007 Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7016. Sk. 7017. Sk. 7018 Sk. 7019. Sk. 7021. Cd. 7022 Sk. AYDIN )
Naime
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Çiçek Sk. )
Pamukyazı
Şehitler ( 7514 2500. Sk. 2500/1. Sk. 2515/1. Sk. 7502. Sk. 7503. Sk. 7504. Sk. 7505. Sk. 7506. Sk. 7507. Sk. 7508. Sk. 7509. Sk. 7510. Sk. 7512. Sk. 7513. Sk. 7514. Sk. 7515. Sk. 7516. Sk. 7518. Sk. 7519. Sk. 7521. Cd. ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ )
Çamlıca ( ÇAMLICA YOLU Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu )
Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )
Düverlik ( DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )
Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )
Dağkızılca ( 6208/1 6213/3 6217 6180/8 6208/2 Yukarı Alan Kümesi Elmalı Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6201. Sk. 6180. Sk. 23. Sk. 6216 6213/4 yukarı alan kümesi 6208/4 Sk. 6211/2 Sk. SEYİRTEPE 6218/1 6211/2 YUKARI ALAN KÜMESİ )
Yedi Eylül ( 5549 5542. Sk. 5549. Sk. 5551. Sk. 5562. Sk. 5646. Sk. Ekoten Cd. Ümit Tunçağ Cd. )
Yeni ( 1 535. Sk. 540. Sk. 558. Sk. 558/1. Sk. 560. Sk. 579/1. Sk. 581. Sk. 589. Sk. MENDERES )
Ormanköy ( 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 )
Taşkesik ( 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Cd. 6376. Sk. 6376/1. Sk. 6377. Sk. Demiryolu Erez Küme Evleri Gar )
Yeniköy ( Bayrak İzmir-Aydın Otoyolu )
Karakızlar ( 6170 Sk. Karakızlar köy yolu Karakızlar Köyü İç Yolu )
Dirmil ( Aydınlık Sk. GAZİ CD. 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA )
19 Mayıs
Yazıbaşı ( 218 9230 216 Bülbül Sk. 250/2 Sk. İZMİR AYDIN 339 Serçe Sk. 201. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 224. Sk. 250 Sk. 251. Sk. 322. Sk. 325. Sk. 9202. Sk. 9204. Sk. 9218. Sk. 9226. Sk. Abdi İpekçi Sk. Akasya Sk. Akdeniz Sk. ATATÜRK Atmaca Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Bestekar Barış Manço Sk. Can Sk. Deniz Sk. Doğan Sk. Fırat Sk. Güvercin Sk. Hasan Tahsin Sk. Kanarya Sk. Karabağ Sk. Karadeniz Sk. Karakaya Sk. Kartal Sk. Keklik Sk. 9207 Sk. Kumru Sk. Kırlangıç Sk. Lale Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Marmara Sk. Martı Sk. Morsalkım Sk. Balkan Cd. Nazif Alpyörük Cd. Nilüfer Sk. Orhan Alpyörük Cd. Pizza Pizza Sk. Pınar Sk. Sardunya Sk. Sarmaşık Cd. Saz Yolu Cd. Sülün Sk. Teba Sk. Turna Sk. Urfalı Sk. Uğur Mumcu Cd. Vatan Cd. Yavuz Selim Cd. Zeki Müren Sk. İskele Cd. Şahin Sk. Şirin Sk. 210/2 9208 )
Atalan ( 601. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 612. Sk. Kurtuluş Cd. Tire Cd. İzmir Ödemiş Yolu )
Bülbüldere ( 801. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 809. Sk. 811. Sk. 813. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 819. Sk. 821. Sk. 823. Sk. Yunus Emre Cd. )
Çapak ( 2543. Sk. )
Çaybaşı ( 7140 Sk. 12 7121/2 7129 7109 7132/1 41/1 Sk. 46/2. Sk. 51/1. Sk. 7101. Sk. 7102. Sk. 7104 Sk. 7107. Sk. 7108. Sk. 7110. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7116. Sk. 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7122. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7130. Sk. 7131. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7135. Sk. 7136 7137. Sk. 7139. Sk. 81. Sk. 95/1. Sk. Fevzi Çakmak Cd. Ziya Güler Sk. Çaybaşı 1. Küme Sk. Çaybaşı 2. Sk. 7127/1 7100 )
İstiklal ( İnönü Cd. Zambak Sk. Papatya Sk. Oğuz Sk. Orkide Sk. Nergis Sk. Nar Sk. Morgül Sk. Mor Menekşe Sk. Mithatpaşa Sk. Mine Sk. Mimoza Sk. Leylak Sk. Kırmızı Karanfil Sk. Kazım Paşa Cd. Karınca Sk. FESLEĞEN 9307 9316 103. Sk. 9300. Sk. 9301. Sk. 9303. Sk. 9304. Sk. 9305. Sk. 9307. Sk. 9308. Sk. Bozköy Cd. Cemal Gürsel Cd. Dadaş Sk. Fesleğen Sk. Filiz Sk. Hatice Öğüt Sk. Karınca )
Eğerci ( 7206/1 isimsiz16 10. Cd. 11. Cd. 2503. Sk. 3000. Sk. 3005. Sk. 3009 Sk. 7203. Sk. 7204. Sk. 7205. Sk. 7206. Sk. 7208. Sk. 7211. Sk. Eğerci 2. Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 3. Küme Sk. Köy Yolu 7108 eğerci 1.küme evleri )
Gazi Mustafa Kemal ( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 7702 7213/3 7213/9 Ahu Sk. Ardıç Sk. Avcı Sk. Bardakçı Sk. Battal Sk. Başak Sk. Beyaz Karanfil Sk. Cömert Sk. Deste Sk. Engin Sk. Gazozcu Sk. Gonca Gül Sk. Gölhayıt Sk. Gülfidan Sk. Gümüş Sk. Hastane Sk. Kamelya Sk. Kasımpatı Sk. Kesiklik Sk. Kestaneci Fatma Sk. Kubilay Sk. Leyla Sk. Mimar Sinan Cd. Ortanca Sk. Osman Efendi Sk. Sedirçam Sk. Subakan Sk. Sultan Kuyusu Cd. Yaren Dede Sk. Yasemin Sk. Yel Değirmeni Cd. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınar Sk. İnceoğlu Sk. Şakayık Sk. Şükrü Mehmet Sk. )
Göllüce ( 701. Sk. 702. Sk. 703. Sk. 704. Sk. 705. Sk. 706. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 712. Sk. 713. Sk. 714. Sk. 715. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 721. Sk. 722. Sk. 723. Sk. 725. Sk. 727. Sk. 729. Sk. Büyük Menderes Cd. )
Çakırbeyli ( 6190 6180/2 6180/1 6180sok 6180/11 İstiklal Cd. Yukarı Çeşme Sk. Yonca Sk. Oğuzlar Cd. OSMAN GAZİ Nergiz Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Koreli Sk. Kara Ayşe Sk. Hayıtlı Sk. Göktepe Sk. Gokce Sk. Gazi Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Cami Sk. Burhan Bey Cd. Bahçelievler Sk. 6180/19 6180/18 6180/10 Sk. 6180/4 isimsiz 6180/6 Sk. 6191/1 Sk. 6180/4 Sk. 6008/2 )
Bozköy ( 6162 6165/1 6163 6168 6165/3 6165/2 6160 6167. Sk. 6166. Sk. 6164. Sk. 6163 Sk. 6162. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6168 Sk. 6160/2 6165/2 Sk. )