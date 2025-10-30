İzmir Kültür Yolu Festivali, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünde sanat, müzik, dans ve çocuk etkinlikleriyle İzmir’de bayram coşkusunu doruğa çıkardı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’ndeki özel konseriyle kutlandı. Orkestra şefliğini Tolga Taviş’in üstlendiği konserde, Cumhuriyet Bayramı’na özel eserler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi’nde sahne alarak repertuvarındaki özel marş ve eserlerle izleyicileri coşturdu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda sahnelenen “Cumhuriyet’in Zarif Adımları” bale gösterisi, bayram ruhunu estetik ve zarafetle sahneye taşıdı.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinliklerde; “Askeri Üniformalarla Cumhuriyet ve Atatürk Kıyafet Defilesi”, “Zeybek Halk Oyunları Gösterisi” ve “Atatürk’ün Sevdiği Türküler Eşliğinde Halk Türküsü Konseri” izleyicilerden büyük alkış aldı.

İzmir Devlet Tiyatrosu, John Steinbeck’in klasik eseri “Fareler ve İnsanlar” ile Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde insan doğasının derinliklerine inen etkileyici bir performans sergiledi. Ayrıca, “Çini Tabaklarında İzmir Kayıkları” atölyesi ile katılımcılar geleneksel el sanatlarıyla üretim deneyimi yaşadı.

Gündoğdu Meydanı’nda kurulan “Çocuk Köyü”, minik ziyaretçilerine renkli aktiviteler, tiyatro oyunları ve sahne gösterileri sundu. Festivalin beşinci gününde, “Aşuk ile Maşuk” gösterisi ve “ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çocuk Bandosu” konseriyle çocuklar bayram neşesini doyasıya yaşadı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde gerçekleşen “Müzede Drama” etkinliği ile çocuklar hem dikkat ve gözlem becerilerini geliştirdi hem de geçmişi hayal güçleriyle yeniden inşa etmeyi öğrendi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde sahnelenen “Gümüş Patenler” çocuk oyunu ise minik izleyicileri 19. yüzyıl Hollanda’sına götürdü, iyilik, cesaret ve dayanışma temalarını sahneye taşıdı.