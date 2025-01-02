İzmir'de 3 Ocak Cuma günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270792
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3277 3376 3255 259. Sk. 263. Sk. 254. Sk. 3242. Sk. 3269. Sk. 375. Sk. Çeşme Önü Cd. 3254/1 3275 3267 3222/1 3273 3238 Sk. 3265 3248/1 Sokak 3204 214. Sk. 3247 230. Sk. 234. Sk. 236. Sk. 238. Sk. 239. Sk. 240/1. Sk. 3261 244. Sk. 246. Sk. 252. Sk. 3253 )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3270860
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271543
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )
Çoraklar ( Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. Aydoğdu Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Çaltılıdere
Kalabak
BAYINDIR / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270942
BAYINDIR / İZMİR
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
BAYRAKLI / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3267759
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet ( 1643. Sk. 1645. Sk. )
Tepekule
BEYDAĞ / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271459
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3271552
BEYDAĞ / İZMİR
Erikli ( Erikli Yolu SEDEF )
Yeniyurt ( NAZİLLİ Patika )
Tabaklar
Mutaflar
Atatürk ( SOĞUKKUYU )
BORNOVA / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3267766
BORNOVA / İZMİR
Kayadibi ( Funda Sk. 9754 Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. 9751 )
Çamiçi
Karaçam
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3267767
BORNOVA / İZMİR
Kayadibi ( Kayadibi Cd. Gelincik Sk. )
Karaçam ( Gelincik )
ÇEŞME / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3271612
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 12084 Serinler Çiftliği Kemalpaşa 2500. Sk. 2085. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 14021. Sk. 14020/1. Sk. 14020. Sk. 14019/1. Sk. 14019. Sk. 14018. Sk. 14017/1. Sk. 14017. Sk. 14016. Sk. 14013. Sk. 14012. Sk. 14009. Sk. 14008. Sk. 14007. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. 14000 Sk. 12500. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083. Sk. 12082. Sk. 12081 Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12075. Sk. 12074. Sk. 12073. Sk. 12072. Sk. 12006. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12002. Sk. 12001. Sk. 11500. Sk. 11059. Sk. 11058. Sk. 11057. Sk. 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11023. Sk. 11022. Sk. 11021. Sk. 11020. Sk. 11019. Sk. 11018. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. 18026/4 12080 Sk. 12088 12094 )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271614
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 14042. Sk. 14042/1. Sk. 14046. Sk. 14048. Sk. 14050. Sk. 14051. Sk. 11500. Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14020. Sk. 14022. Sk. 14023. Sk. 14024. Sk. 14025. Sk. 14026. Sk. 14027. Sk. 14029. Sk. 14030. Sk. 14031. Sk. 14032. Sk. 14034. Sk. 14035. Sk. 14036. Sk. 14037. Sk. 14038. Sk. 14039. Sk. 14040. Sk. 14041. Sk. 14041/1. Sk. 15039. Sk. 15038. Sk. 15035. Sk. 14052. Sk. 14045 )
ÇİĞLİ / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271461
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2 ( 6808/13. Sk. 6808/12. Sk. 6808/11. Sk. 6808/10. Sk. 6808/1. Sk. 6808/ 9. Sk. 6808 6808/6. Sk. 6808/5. Sk. 6808/15. Sk. 6808/16. Sk. 6808/17. Sk. 6808/18. Sk. 6808/19. Sk. 6808/2. Sk. 6808/4. Sk. 6808/3. Sk. 6808/14. Sk. 6872/9. Sk. 6872/8. Sk. 6808/20. Sk. 6872/7. Sk. 6872/6. Sk. 6872/5. Sk. 6872/4. Sk. 6872/3. Sk. 6872/2. Sk. 6872/1. Sk. 6872. Sk. 6860. Sk. 6859. Sk. 6858. Sk. 6855. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 6845. Sk. 6808/8. Sk. 6808/21. Sk. 6851. Sk. 6845/5. Sk. 6845/4. Sk. 6845/3. Sk. 6845/2. Sk. 6845/1. Sk. 6808/7. Sk. )
Ahmet Taner Kışlalı ( 6848/1. Sk. )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271462
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762/2. Sk. 6762. Sk. 6762/1. Sk. 6799/1. Sk. 6841. Sk. 6843. Sk. 6848/2. Sk. 6851. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6799. Sk. )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271463
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6794/1. Sk. 6794/3. Sk. 6794/4. Sk. 6807/1. Sk. 6845. Sk. 6762. Sk. 6762/3. Sk. )
Evka - 2 ( 6800. Sk. 6808 6819. Sk. 6850/1. Sk. 6853. Sk. 6850. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271500
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1125. Sk. 1120. Sk. 1119. Sk. Sarnıç yolu cad. 1118. Sk. 1099. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. )
Fatih ( 1129 Sanayi 1149/2. Sk. 1149/1. Sk. 1148. Sk. 1128. Sk. 1127. Sk. 1126/1. Sk. 1126. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271594
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı ( Alaca alaca sk İzmir-Seferihisar Yolu Çağdaş Zirve Yağmur Yaldız Yakut Yaka Sk. Ufuk Söğüt Pınar Palamut Nergiz Nehir Kent Karaca Irmak Güneş Derya Deniz Dadaşkent Başak Ay )
KARABAĞLAR / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271510
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3935. Sk. 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
Özgür ( 3923/2. Sk. 3923. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271488
KARABURUN / İZMİR
İnecik ( Eğlenhoca )
Kösedere ( AĞALARSEKİ )
Eğlenhoca
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271490
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Emniyet Cd. 1318. Sk. )
İskele ( Papatya Sk. )
KİRAZ / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3271555
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( KURUDERE )
KONAK / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3271493
KONAK / İZMİR
Zafertepe ( 541. Sk. 606. Sk. 541/1. Sk. )
2. Kadriye ( 607. Sk. )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3271502
KONAK / İZMİR
2. Kadriye ( 678. Sk. 580/1. Sk. 580. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 541. Sk. )
MENDERES / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271523
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli ( 4167. Sk. 4173. Sk. 4177. Sk. 4179 4181 4183. Sk. Nation Cd. 4110 4109 4141 4103 4161 4135 4080 4121 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4169. Sk. )
Gölova
MENEMEN / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270843
MENEMEN / İZMİR
Kır ( kara göl küme evler mevki Karagöl Mevkii )
Göktepe ( Arapdere Mevkii Küme Evler )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3270860
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( 6131 6131/2 Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 )
Fatih ( 1/9 )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3270966
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( 6126. Sk. 6125. Sk. 6124. Sk. 6123. Sk. HATUNDERE Barış Blv. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271458
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )
Gölcük ( öncü sk Yücel Mavigöl Caddesi Çavdar HACI KÖSE SOK karakaş şükrü saraçoğlu eren dede Demirel Kaymak Sk. Mavigöl Çinardibi şehit gürol madan cad SARAÇOĞLU CAD. MURSALLI SUBATAN YAYLASI ada sk MAVİGÖL site-3 sk mavigöl cad. tilkili sokak BAŞAKIN İLKBAHAR örselli sk. mustafa kemal ATATÜRK CAD. BENGİSU KARAKAYA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A.SABAHATTİN ŞENOCAK ŞİMŞEK BENGİSU 1. ÇIKMAZI BÜYÜKOLUK SOK )
Bozdağ ( yeniyol sokak sofular EKİM SOKAK Ada Sk. Atatürk Cd. Cami Sk. Değirmen Sk. Doğu Sk. Ergut Cd. Evren Cd. Fatih Cd. Günay Sk. Güney Sk. Gürsel Cd. Hilal Sk. Kadılar Sk. Kazım Dirik Cd VALİ Kırçiçek Sk. KIRKOLUK Mermeroluk Sk. Mescit Sk. Molla Gürani Sk. Muştuluk Sk. Otel Sk. Pınarbaşı Sk. Saraybey Sk. Saraçoğlu Cd. Sofular Sk. Solmaz Sk. Turist Sk. Ufuk Sk. Yalçın Sk. Yayla Sk. Yazar Sk. Yağcılar Sk. Yeniyol Sk. Çukurçeşme Sk. Çınarlı Sk. Ödemiş Salihli Yolu AKÇAY Üçler Sk. İnönü Cd. Şafak Sk. Şehitler Cd. Şener Sk. )
Tekke ( çepeller mevkii gölcük boğaz BOĞAZ KÜME EVLER boğaz küme evleri Elmabağı Köyü BOĞAZ ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU TEKKE boğaz bayırlı )
Ovacık ( tozlu Ovacık Köyü )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271459
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bıçakçı ( ovacık yaylası küm evler )
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271525
ÖDEMİŞ / İZMİR
Karadoğan
Demircili ( demircili küme evler İzmir Ödemiş Yolu Demircili Köyü İç Yolu )
Üç Eylül
SELÇUK / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271523
SELÇUK / İZMİR
Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )
TİRE / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3271522
TİRE / İZMİR
Toki ( Tire Toki )
Atatürk
Adnan Menderes
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271557
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
TORBALI / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270942
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3271620
TORBALI / İZMİR
Subaşı ( 328. Sk. 331. Sk. 332. Sk. 334. Sk. 336. Sk. 337. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 342. Sk. 343. Sk. 346. Sk. 348. Sk. 206 sokak Süleyman Bozkurt Cd. OSMAN DİRİK II. İNÖNÜ 8813. Sk. 375sk Sk. 315/1 Sk. 305. Sk. 307. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 312. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 320. Sk. 324. Sk. 371. Sk. 369. Sk. 361. Sk. 359. Sk. 358 Sk. 315 352. Sk. 314 sok )
19 Mayıs ( 8514/1 8511. Sk. 8510. Sk. 8508. Sk. 8504. Sk. 8502. Sk. 8501. Sk. 8500. Sk. 176. Sk. 8526 8517 Sk. 8512. Sk. 8520 8518 8516. Sk. 8515. Sk. 8514. Sk. 8513. Sk. )
Naime ( 6391 )
Tulum
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271624
TORBALI / İZMİR
Pamukyazı ( 8 7433. Sk. 7432 Sk. 7431. Sk. 7429. Sk. 7428. Sk. 7427. Sk. 7426. Sk. 7425. Sk. 7424. Sk. 7423. Sk. 7422. Sk. 7420. Sk. 7419. Sk. 7417. Sk. 7415. Sk. 7413. Sk. 7412. Sk. 7410. Sk. 7409. Sk. 7408. Sk. 7407. Sk. 7405. Sk. 7403. Sk. 7402 Sk. 2013/1. Sk. 2011/1. Sk. 2010/1. Sk. 2009/1 Sk. 2007/1. Sk. 2003/1 Sk. 2002/1. Sk. 2000/1. Sk. 2000. Sk. )
Subaşı
Eğerci
19 Mayıs
Planlandı
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271632
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 147. Sk. 154. Sk. 145/1 Sk. 145 Sk. )
URLA / İZMİR
03Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271594
URLA / İZMİR
Yenice ( SILA )