İzmir'de 3 Ocak Cuma günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270792

ALİAĞA / İZMİR

Yenişakran ( 3277 3376 3255 259. Sk. 263. Sk. 254. Sk. 3242. Sk. 3269. Sk. 375. Sk. Çeşme Önü Cd. 3254/1 3275 3267 3222/1 3273 3238 Sk. 3265 3248/1 Sokak 3204 214. Sk. 3247 230. Sk. 234. Sk. 236. Sk. 238. Sk. 239. Sk. 240/1. Sk. 3261 244. Sk. 246. Sk. 252. Sk. 3253 )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3270860

ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271543

ALİAĞA / İZMİR

Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )

Çoraklar ( Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. Aydoğdu Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )

Çaltılıdere

Kalabak

BAYINDIR / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270942

BAYINDIR / İZMİR

Havuzbaşı

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

BAYRAKLI / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3267759

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet ( 1643. Sk. 1645. Sk. )

Tepekule

BEYDAĞ / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271459

BEYDAĞ / İZMİR

Halıköy ( DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3271552

BEYDAĞ / İZMİR

Erikli ( Erikli Yolu SEDEF )

Yeniyurt ( NAZİLLİ Patika )

Tabaklar

Mutaflar

Atatürk ( SOĞUKKUYU )

BORNOVA / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3267766

BORNOVA / İZMİR

Kayadibi ( Funda Sk. 9754 Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. 9751 )

Çamiçi

Karaçam

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3267767

BORNOVA / İZMİR

Kayadibi ( Kayadibi Cd. Gelincik Sk. )

Karaçam ( Gelincik )

ÇEŞME / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3271612

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( 12084 Serinler Çiftliği Kemalpaşa 2500. Sk. 2085. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 14021. Sk. 14020/1. Sk. 14020. Sk. 14019/1. Sk. 14019. Sk. 14018. Sk. 14017/1. Sk. 14017. Sk. 14016. Sk. 14013. Sk. 14012. Sk. 14009. Sk. 14008. Sk. 14007. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. 14000 Sk. 12500. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083. Sk. 12082. Sk. 12081 Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12075. Sk. 12074. Sk. 12073. Sk. 12072. Sk. 12006. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12002. Sk. 12001. Sk. 11500. Sk. 11059. Sk. 11058. Sk. 11057. Sk. 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11023. Sk. 11022. Sk. 11021. Sk. 11020. Sk. 11019. Sk. 11018. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. 18026/4 12080 Sk. 12088 12094 )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271614

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( 14042. Sk. 14042/1. Sk. 14046. Sk. 14048. Sk. 14050. Sk. 14051. Sk. 11500. Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14020. Sk. 14022. Sk. 14023. Sk. 14024. Sk. 14025. Sk. 14026. Sk. 14027. Sk. 14029. Sk. 14030. Sk. 14031. Sk. 14032. Sk. 14034. Sk. 14035. Sk. 14036. Sk. 14037. Sk. 14038. Sk. 14039. Sk. 14040. Sk. 14041. Sk. 14041/1. Sk. 15039. Sk. 15038. Sk. 15035. Sk. 14052. Sk. 14045 )

ÇİĞLİ / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271461

ÇİĞLİ / İZMİR

Evka - 2 ( 6808/13. Sk. 6808/12. Sk. 6808/11. Sk. 6808/10. Sk. 6808/1. Sk. 6808/ 9. Sk. 6808 6808/6. Sk. 6808/5. Sk. 6808/15. Sk. 6808/16. Sk. 6808/17. Sk. 6808/18. Sk. 6808/19. Sk. 6808/2. Sk. 6808/4. Sk. 6808/3. Sk. 6808/14. Sk. 6872/9. Sk. 6872/8. Sk. 6808/20. Sk. 6872/7. Sk. 6872/6. Sk. 6872/5. Sk. 6872/4. Sk. 6872/3. Sk. 6872/2. Sk. 6872/1. Sk. 6872. Sk. 6860. Sk. 6859. Sk. 6858. Sk. 6855. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 6845. Sk. 6808/8. Sk. 6808/21. Sk. 6851. Sk. 6845/5. Sk. 6845/4. Sk. 6845/3. Sk. 6845/2. Sk. 6845/1. Sk. 6808/7. Sk. )

Ahmet Taner Kışlalı ( 6848/1. Sk. )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271462

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762/2. Sk. 6762. Sk. 6762/1. Sk. 6799/1. Sk. 6841. Sk. 6843. Sk. 6848/2. Sk. 6851. Sk. )

Aydınlıkevler ( 6799. Sk. )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271463

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6794/1. Sk. 6794/3. Sk. 6794/4. Sk. 6807/1. Sk. 6845. Sk. 6762. Sk. 6762/3. Sk. )

Evka - 2 ( 6800. Sk. 6808 6819. Sk. 6850/1. Sk. 6853. Sk. 6850. Sk. )

GAZİEMİR / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271500

GAZİEMİR / İZMİR

Menderes ( 1125. Sk. 1120. Sk. 1119. Sk. Sarnıç yolu cad. 1118. Sk. 1099. Sk. 1163. Sk. 1162. Sk. 1161. Sk. )

Fatih ( 1129 Sanayi 1149/2. Sk. 1149/1. Sk. 1148. Sk. 1128. Sk. 1127. Sk. 1126/1. Sk. 1126. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Kesinti ID : 3271594

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Çamlı ( Alaca alaca sk İzmir-Seferihisar Yolu Çağdaş Zirve Yağmur Yaldız Yakut Yaka Sk. Ufuk Söğüt Pınar Palamut Nergiz Nehir Kent Karaca Irmak Güneş Derya Deniz Dadaşkent Başak Ay )

KARABAĞLAR / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271510

KARABAĞLAR / İZMİR

Yüzbaşı Şerafettin ( 3935. Sk. 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )

Özgür ( 3923/2. Sk. 3923. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271488

KARABURUN / İZMİR

İnecik ( Eğlenhoca )

Kösedere ( AĞALARSEKİ )

Eğlenhoca

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271490

KARABURUN / İZMİR

Merkez ( Emniyet Cd. 1318. Sk. )

İskele ( Papatya Sk. )

KİRAZ / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3271555

KİRAZ / İZMİR

Doğancılar ( KURUDERE )

KONAK / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3271493

Onur Yiğit: "Balçova’da asfalt ve temizlikte atak dönemi başladı" Onur Yiğit: "Balçova’da asfalt ve temizlikte atak dönemi başladı"
KONAK / İZMİR

Zafertepe ( 541. Sk. 606. Sk. 541/1. Sk. )

2. Kadriye ( 607. Sk. )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3271502

KONAK / İZMİR

2. Kadriye ( 678. Sk. 580/1. Sk. 580. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 541. Sk. )

MENDERES / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271523

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli ( 4167. Sk. 4173. Sk. 4177. Sk. 4179 4181 4183. Sk. Nation Cd. 4110 4109 4141 4103 4161 4135 4080 4121 4100 4163 4102 4070 4171 4093 4095 4087 4091 4175 4107 4129 4151 4066. Sk. 4068. Sk. 4072. Sk. 4074. Sk. 4076. Sk. 4078/1. Sk. 4082. Sk. 4084. Sk. 4086. Sk. 4089. Sk. 4095/1. Sk. 4097. Sk. 4098. Sk. 4099. Sk. 4101. Sk. 4104. Sk. 4106. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4113. Sk. 4115. Sk. 4116. Sk. 4117. Sk. 4118. Sk. 4119. Sk. 4123. Sk. 4125. Sk. 4127. Sk. 4131 4133. Sk. 4137. Sk. 4139. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4147. Sk. 4149. Sk. 4151. Sk. 4153. Sk. 4155. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4165. Sk. 4169. Sk. )

Gölova

MENEMEN / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270843

MENEMEN / İZMİR

Kır ( kara göl küme evler mevki Karagöl Mevkii )

Göktepe ( Arapdere Mevkii Küme Evler )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3270860

MENEMEN / İZMİR

Hatundere ( 6131 6131/2 Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6122. Sk. 6131/1 HATUNDERE 6128 6132 )

Fatih ( 1/9 )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3270966

MENEMEN / İZMİR

Hatundere ( 6126. Sk. 6125. Sk. 6124. Sk. 6123. Sk. HATUNDERE Barış Blv. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271458

ÖDEMİŞ / İZMİR

Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ Artıcak Yolu SUBATAN )

Gölcük ( öncü sk Yücel Mavigöl Caddesi Çavdar HACI KÖSE SOK karakaş şükrü saraçoğlu eren dede Demirel Kaymak Sk. Mavigöl Çinardibi şehit gürol madan cad SARAÇOĞLU CAD. MURSALLI SUBATAN YAYLASI ada sk MAVİGÖL site-3 sk mavigöl cad. tilkili sokak BAŞAKIN İLKBAHAR örselli sk. mustafa kemal ATATÜRK CAD. BENGİSU KARAKAYA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A.SABAHATTİN ŞENOCAK ŞİMŞEK BENGİSU 1. ÇIKMAZI BÜYÜKOLUK SOK )

Bozdağ ( yeniyol sokak sofular EKİM SOKAK Ada Sk. Atatürk Cd. Cami Sk. Değirmen Sk. Doğu Sk. Ergut Cd. Evren Cd. Fatih Cd. Günay Sk. Güney Sk. Gürsel Cd. Hilal Sk. Kadılar Sk. Kazım Dirik Cd VALİ Kırçiçek Sk. KIRKOLUK Mermeroluk Sk. Mescit Sk. Molla Gürani Sk. Muştuluk Sk. Otel Sk. Pınarbaşı Sk. Saraybey Sk. Saraçoğlu Cd. Sofular Sk. Solmaz Sk. Turist Sk. Ufuk Sk. Yalçın Sk. Yayla Sk. Yazar Sk. Yağcılar Sk. Yeniyol Sk. Çukurçeşme Sk. Çınarlı Sk. Ödemiş Salihli Yolu AKÇAY Üçler Sk. İnönü Cd. Şafak Sk. Şehitler Cd. Şener Sk. )

Tekke ( çepeller mevkii gölcük boğaz BOĞAZ KÜME EVLER boğaz küme evleri Elmabağı Köyü BOĞAZ ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU TEKKE boğaz bayırlı )

Ovacık ( tozlu Ovacık Köyü )

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271459

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bıçakçı ( ovacık yaylası küm evler )

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271525

ÖDEMİŞ / İZMİR

Karadoğan

Demircili ( demircili küme evler İzmir Ödemiş Yolu Demircili Köyü İç Yolu )

Üç Eylül

SELÇUK / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271523

SELÇUK / İZMİR

Zeytinköy ( Kazangöl Cd. )

TİRE / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3271522

TİRE / İZMİR

Toki ( Tire Toki )

Atatürk

Adnan Menderes

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271557

TİRE / İZMİR

Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )

TORBALI / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270942

TORBALI / İZMİR

Arslanlar

Kırbaş

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3271620

TORBALI / İZMİR

Subaşı ( 328. Sk. 331. Sk. 332. Sk. 334. Sk. 336. Sk. 337. Sk. 338. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 342. Sk. 343. Sk. 346. Sk. 348. Sk. 206 sokak Süleyman Bozkurt Cd. OSMAN DİRİK II. İNÖNÜ 8813. Sk. 375sk Sk. 315/1 Sk. 305. Sk. 307. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 312. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 320. Sk. 324. Sk. 371. Sk. 369. Sk. 361. Sk. 359. Sk. 358 Sk. 315 352. Sk. 314 sok )

19 Mayıs ( 8514/1 8511. Sk. 8510. Sk. 8508. Sk. 8504. Sk. 8502. Sk. 8501. Sk. 8500. Sk. 176. Sk. 8526 8517 Sk. 8512. Sk. 8520 8518 8516. Sk. 8515. Sk. 8514. Sk. 8513. Sk. )

Naime ( 6391 )

Tulum

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271624

TORBALI / İZMİR

Pamukyazı ( 8 7433. Sk. 7432 Sk. 7431. Sk. 7429. Sk. 7428. Sk. 7427. Sk. 7426. Sk. 7425. Sk. 7424. Sk. 7423. Sk. 7422. Sk. 7420. Sk. 7419. Sk. 7417. Sk. 7415. Sk. 7413. Sk. 7412. Sk. 7410. Sk. 7409. Sk. 7408. Sk. 7407. Sk. 7405. Sk. 7403. Sk. 7402 Sk. 2013/1. Sk. 2011/1. Sk. 2010/1. Sk. 2009/1 Sk. 2007/1. Sk. 2003/1 Sk. 2002/1. Sk. 2000/1. Sk. 2000. Sk. )

Subaşı

Eğerci

19 Mayıs

Planlandı

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271632

TORBALI / İZMİR

İnönü ( 147. Sk. 154. Sk. 145/1 Sk. 145 Sk. )

URLA / İZMİR

03Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Kesinti ID : 3271594

URLA / İZMİR

Yenice ( SILA )

Kaynak: HABER MERKEZİ