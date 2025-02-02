İzmir'de 3 Şubat Pazartesi günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292791
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Siteler ( Hürriyet Cd. )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293552
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( 29 Ekim Cumhuriyet Cd. Talat Bilgin Cd. Kazım Dirik Cd. Fevzi Çakmak Cd. 2226. Sk. 2225. Sk. 2224. Sk. 2223. Sk. 2222. Sk. 2220. Sk. 2219. Sk. 2214. Sk. 2213. Sk. 2212. Sk. 2211. Sk. 2210. Sk. 2209. Sk. )
Mimar Sinan ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mithat Paşa Cd. 2601. Sk. )
Fatih ( Necmi Pehlivan Cd. 2404. Sk. )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293631
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 3435 3461 3455 3502 3453 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3500/3 Çeşme Önü Cd. 3466 Sk. 3513/1 3410 İncirlik Sk. Barbaros Sk. 508. Sk. 507. Sk. 515. Sk. 3511 432. Sk. 429. Sk. 428. Sk. İNCİRLİK 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 3510. Sk. 3500/2. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292894
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Kızılcaova
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3292242
BERGAMA / İZMİR
Bölcek ( ACET MEŞE LEVENT ÇARŞI DESTAN AKDENİZ DEMİREL SELÇUK ÇIKMAZI eylem Çivi Kuyu İstiklal Cd. CEVİZ Çivi Kuyu Cd. ÇETİNKAYA Yeni Sk. Yarıcı Sk. Yapılar Sk. Turabey Sk. Tuncanlar Cd. Serçe Sk. Savaş Sk. Sakarya Cd. Saka Sk. RAHMİ KÖKEN OĞUZ Ortaokul Cd. Ortakuyu Sk. Okul Cd. Namık Kemal Cd. Mithatpaşa Cd. Mithat Öz Cd. Köy İçi Yol Kırcalar Sk. Küçük Sk. Kumru Sk. Kumlu Cd. Koca İmam Cd. Karıncalı Cd. Karaman Sk. Karadeniz Sk. Kara İncir Sk. Kanarya Sk. Kahramanlar Cd. Hatipler Sk. Gözde Gül Sk. Göçbeyli Yolu Garaj Cd. Filiz Sk. DİNÇLER Cömertler Sk Cami Sk. ŞAFAK Belediye Cd. Barbaros Cd. EDİP Atatürk Cd. Arifler Sk. Aralık Sk. Altın Sk. )
Sarıcalar
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3292929
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıaktepe ( Yukarıaktepe Köyü İç Yolu )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3292942
BEYDAĞ / İZMİR
Yukarıaktepe ( DUTDİBİ Yukarıaktepe Köyü İç Yolu Yukarıaktepe Köyü B )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3291682
BORNOVA / İZMİR
Naldöken ( 1264. Sk. 1268. Sk. 1267/2. Sk. 1267/1. Sk. 1267. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3292843
BUCA / İZMİR
Atatürk ( 204/12. Sk. 204/2. Sk. 204/7. Sk. 206. Sk. 206/10. Sk. 206/11. Sk. 206/12. Sk. 206/8. Sk. 206/9. Sk. 218. Sk. 220. Sk. 63/3. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 63/6 )
Kozağaç
Yıldız
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292869
BUCA / İZMİR
Çamlıkule ( 220/49. Sk. 254/20 290/11 254/17 Gazeteci Yazar İsmail Sivri 290/9. Sk. 290/8. Sk. 290/7. Sk. 290/6. Sk. 290/5. Sk. 290/4. Sk. 290/3. Sk. 290/2. Sk. 290/12. Sk. 290/10. Sk. 290/1. Sk. 290. Sk. 254/25. Sk. 254/24. Sk. 254/19. Sk. 254/17. Sk. 254/16. Sk. 254. Sk. 239/6. Sk. 239/4. Sk. 222/34. Sk. 222/29. Sk. 222/25. Sk. 222/24. Sk. 222/21. Sk. 222/19. Sk. 222/18. Sk. 222/17. Sk. 222/10. Sk. 220/74. Sk. 220/58. Sk. 220/48. Sk. 220/47. Sk. 220/45. Sk. 220/42. Sk. 220/38. Sk. 220/37. Sk. 220/30. Sk. 220/29. Sk. 220/28. Sk. 220/27. Sk. 220/26. Sk. 220/25. Sk. 220/24. Sk. 220/23. Sk. 220/22. Sk. 220/21. Sk. 220/20. Sk. )
Yıldız ( 206/2. Sk. 206/19. Sk. 206/18. Sk. 206/17. Sk. 206/16. Sk. 206/15. Sk. 206/14. Sk. 206/1. Sk. 200/17. Sk. Hoca Ahmet Yesevi 242/33. Sk. 242/22 Sk. 242/25. Sk. 220/7 Sk 242/19. Sk. 220/7. Sk. 220/18. Sk. 220/17. Sk. 220/16. Sk. 206/57 SK. 206/5. Sk. 206/3. Sk. )
Kozağaç ( 276/1. Sk. 273/1. Sk. 220/1. Sk. 220. Sk. )
Çamlıpınar ( 293/12. Sk. 254/43. Sk. 254/42. Sk. )
Atatürk
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 5:00
Kesinti ID : 3292874
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme ( 203/41. Sk. 203/4. Sk. 203/33. Sk. 201/2. Sk. 205/9. Sk. AHMET PİRİŞTİNA 203/45. Sk. DOĞUŞ A GRUBU Hacı Bektaş Veli 203/2 201/4. Sk. 202. Sk. HACI BEKTAŞ VELİ 202/3. Sk. 202/5. Sk. 202/50. Sk. 203/1. Sk. 203/10. Sk. 203/15. Sk. 203/20. Sk. 203/21. Sk. 203/23. Sk. 203/25. Sk. 203/29. Sk. 203/3. Sk. 203/31. Sk. 203/47. Sk. 203/49. Sk. 203/52. Sk. 203/6. Sk. 203/9. Sk. 205. Sk. 205/10. Sk. 205/11. Sk. 205/12. Sk. 205/13. Sk. 205/14. Sk. 205/15. Sk. 205/17. Sk. 205/2. Sk. 205/21. Sk. 205/22. Sk. 205/26. Sk. 205/28. Sk. 205/29. Sk. 205/3. Sk. 205/30. Sk. 205/31. Sk. 205/32. Sk. 205/33. Sk. 205/34. Sk. 205/35. Sk. 205/36. Sk. 205/37. Sk. 205/39. Sk. 205/4. Sk. 205/40. Sk. 205/41. Sk. 205/45. Sk. 205/5. Sk. 205/52. Sk. 205/53. Sk. 205/54. Sk. 205/59. Sk. 205/6. Sk. 205/7. Sk. 205/8. Sk. )
Adatepe ( DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı DOĞUŞ )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292932
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık ( 7400. Sk. KIZKAPANI Kızkapan 7400 7400 Sk. KABAÇELİK Cumhurıyet Sıtesı Market Bostancı Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovacık Sağlık Sitesi Ovakent Pembe Evler Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Yuvamkentsitesi Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii )
Alaçatı
Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )
Musalla ( Soğanlık Küme Evleri 7172 sk. )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 16:30
Kesinti ID : 3292935
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik ( 94/1. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Dag Karanfil 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31 Sk. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 24. Sk. 22/1. Sk. 22. Sk. 20. Sk. 2. Sk. 19. Sk. 19/1 Sk. 18. Sk. 45. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 150. Sk. 15. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 66. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 14. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 93 76. Sk. 76 sk 76 135/1 sk 87 95 76/1 92 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 96 411 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 147. Sk. 67. Sk. 68. Sk. 69. Sk. 7. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 75/1. Sk. 79. Sk. 79/1. Sk. 8. Sk. 80. Sk. 83. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 88. Sk. 9. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 5. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 55. Sk. 56. Sk. 59. Sk. 6. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. )
Musalla ( 7172 sk. Kızkapan 1114/2 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. Soğanlık Küme Evleri 1139 )
Şehit Mehmet ( 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 )
Alaçatı
Altınkum ( Yeni Doğakent Sitesi 133 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 206. Sk. 208. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 213. Sk. Akay Sitesi Beş Evler Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol İmbat 88 Konut Sitesi 136/1 215 )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Ovacık ( 7400 KIZKAPANI 7400. Sk. 7400 Sk. KABAÇELİK Cumhurıyet Sıtesı Market Bostancı Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovacık Sağlık Sitesi Ovakent Pembe Evler Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Yuvamkentsitesi Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292820
ÇİĞLİ / İZMİR
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ( 9403 9401/1. Sk. 9402. Sk. 9401. Sk. 9 Eylül )
Cumhuriyet ( 9600 Mimar Sinan Cd. 9600. Sk. 9002. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3292876
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1101. Sk. 1102. Sk. ÇAMLIK 1097. Sk. 1063. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1100. Sk. )
Fatih
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292781
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı ( 119/2. Sk. 119. Sk. 119/1. Sk. 121. Sk. )
Adnan Süvari ( 108/27. Sk. 108/32. Sk. 108/46. Sk. )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292783
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( Polat 108/8 )
Maliyeciler
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292799
KARABAĞLAR / İZMİR
Esenyalı ( 121. Sk. 108/1. Sk. 108/23. Sk. 108/25. Sk. 108/26. Sk. 108/27. Sk. 118. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 120/1. Sk. )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 16:00
Kesinti ID : 3292875
KARABAĞLAR / İZMİR
Gazi ( 3891/1. Sk. 3891. Sk. 3890/2. Sk. 3887. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3887/3. Sk. 3894. Sk. 3894/1. Sk. 3886. Sk. 3888. Sk. 3893/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891/2. Sk. )
Devrim ( Eski İzmir Cd. Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. 3771. Sk. 3754. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. Park İçi Yolu Eskiizmir )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293021
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( Kösedere Köyü Ağalarseki Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292181
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı ( 6115. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. Ali Alp Böke Cd. Gençlik Park İçi Yolu Park İçi Yolu 6117/1 6051/2. Sk. 6053/2. Sk. 6053/4. Sk. 6111/1. Sk. 6113. Sk. 6113/1. Sk. 6114. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3292884
KONAK / İZMİR
Atilla ( 485. Sk. 480. Sk. 495. Sk. 498. Sk. 489. Sk. 479. Sk. 471. Sk. 466. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3292945
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı ( 2183. Sk. 2185. Sk. 2234 2232. Sk. 2234. Sk. 2187 MUSTAFA KEMAL PAŞA 2089. Sk. 2091. Sk. 2140. Sk. 2142. Sk. 2236. Sk. )
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292881
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3292882
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3292885
ÖDEMİŞ / İZMİR
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu Bebekler Köyü İç Yolu )
Üzümlü ( KÖY İÇİ Üzümlü Köyü İç Yolu Üzümlü Köyü ÜZÜMLÜ KÜME EVLER )
Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ortaköyy )
Köseler ( KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )
Demircili
Çamyayla ( Çamyayla Köyü İç Yolu Çamyayla Köyü LÜBBEY )
Bebekler ( Bebekler Köyü )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:15 - 15:15
Kesinti ID : 3292888
ÖDEMİŞ / İZMİR
Uzundere ( Uzundere Yolu )
Kaymakçı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292162
TİRE / İZMİR
Dereli ( Dereli Köyü Dereli Köyü İç Yolu )
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
Küçükkemerdere ( ılıcak yolu )
Kireli ( Kireli Köyü İç yolu Kireli Yolu kırelı ova yolu istiklal sk Kireli Köyü İç Yolu )
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:30
Kesinti ID : 3292880
TİRE / İZMİR
Akçaşehir ( BELEVİ YOLU AKKUYU KUME EVLERİ akcasehir degirmen Sirsir Sk. Maden Sk. Akşehir Yolu Akçaşehir Köyü İç Yolu Akcasehir Camii Sk. )
Akyurt
Planlandı
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292894
TİRE / İZMİR
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Yeniçiftlik
03Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3291602
URLA / İZMİR
Yelaltı ( Begonya Sk. 3300/1. Sk. ŞERİFAĞA KULESİ MEVKİİ 3307 3300/1 SEFAKÖY ÇALIK Akça Sk. )
Kalabak ( 3364 )
Yenice ( KIRAÇ CESUR ÖZGÜN MANZARA ORTANCA İzmir-Çeşme Otoyolu Özgün Panaroma KEKLİKTEPE Karayel Sk. Göksu Bora Sk. Bağcılar AKDENİZ YEŞİLALAN AKMEŞE )