İzmir'de 5 Şubat Çarşamba günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292898
BAYINDIR / İZMİR
Yeşilova
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3293543
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar ( 7353/13. Sk. 7351. Sk. 7351/3. Sk. 7351/4. Sk. 7353. Sk. 7353/10. Sk. 7353/4. Sk. 7353/5. Sk. 7353/6. Sk. 7353/7. Sk. 7353/8. Sk. 7355. Sk. 7355/8. Sk. )
Körfez ( 7399/34 )
Onur ( 7357. Sk. 7357/1. Sk. 7357/3. Sk. 7371. Sk. 7380. Sk. 7398/3. Sk. 7398/4. Sk. 7398/5. Sk. 7398/6. Sk. 7398/7. Sk. 7398/8. Sk. 7399. Sk. 7399/1. Sk. 7399/10. Sk. 7399/11. Sk. 7399/12. Sk. 7399/13. Sk. 7399/14. Sk. 7399/15. Sk. 7399/16. Sk. 7399/17. Sk. 7399/18. Sk. 7399/19. Sk. 7399/2. Sk. 7399/20. Sk. 7399/21. Sk. 7399/33. Sk. 7399/26. Sk. 7399/7. Sk. 7399/8. Sk. 7399/9. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu )
Org. Nafiz Gürman ( 7161. Sk. 7161/1. Sk. 7161/2. Sk. 7161/3. Sk. 7161/4. Sk. 7161/5. Sk. 7171. Sk. 7353/9. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292306
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3293654
ÇEŞME / İZMİR
Ardıç ( 5491. Sk. 5492 Sk. 5492. Sk. 5232 5489. Sk. 5490. Sk. )
Celal Bayar ( 5438 5243/2. Sk. 5243/1. Sk. 5243. Sk. 5240. Sk. 5237. Sk. 5240/2. Sk. 5240/1. Sk. 5241. Sk. 5240/3. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292329
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8786/1. Sk. 8786/14. Sk. 8786. Sk. 8785/1. Sk. 8784/1. Sk. 1671. Sk. 8786/6 Anadolu 8786/16. Sk. )
Balatçık ( 8960/3 MURAT KARAYALÇIN 8960/4. SK 8786/17 Park İçi Yolu 8963. Sk. 8962. Sk. 8962/1 8961. Sk. 8960/2. Sk. 8960/1. Sk. 8960. Sk. 8950. Sk. 8786/9 8786/7. Sk. 8786/27. Sk. 8786/26. Sk. 8786/24. Sk. 8786/19. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293662
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( 204/1 Yaylayurt Yolu 206 Sk. 209 Sk. 206/5. Sk. 204/1. Sk. 210 Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293564
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( GÜRKAN VOLKAN PETRE SAĞLIK ŞİFA Şahin Sk. İmbat Sk. ÜLKER Özgür Sk. Öykü Sk. Zorer Sk. Yalı Sk. Yalova Sk. Türkan Sk. Tunç Sk. Tuna Sk. Tufan Sk. Tamkan Sk. Sürat Sk. Soykan Sk. ORUÇ REİS Mehtap Sk. Kurtaran Sk. HALİDE EDİP ADIVAR Gürbüz Sk. Grup Sk. Eriş Cd. Dünya Sk. Durukan Sk. Doğukan Sk. Azim Sk. 600 AKYOL GÜRÇAĞ KOKULU Volkan Sk. ERİŞ )
Cumhuriyet ( HAZAR İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD. DONATIM İç Yol İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. Varlık Sk. Tilbe Sk. Site İç Yolu KAZIM KARABEKİR Kazım Karabekir Foça Cd. Fevzi Paşa Cd. Donatım Cd. Battal Sk. BARBAROS Atak Sk. Alim Sk. Alanya Cd. Alaca Sk. 1132. Sk. 1131. Sk. 1130. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293701
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Mine Sk. ERGUVAN Melisa Sk. Limon Sk. İRİS KASIMPATI Çuha Sk. ÇAY Hezaren Sk. Hanımeli Sk. YENİBAHAR Foça Köy Yolu Sk. Erguvan Sk. ADAÇAYI Cuha Sk. Böğürtlen Sk. HEZAREN GECE SEFASI Adaçayı Sk. Zerrin Zerrın GARDENYA ŞEBBOY Çuhask. İmam Tepe Yolu Şebboy BEGONVİL FUNDA 1036 1033 AZELYA 1034 1035 MOR MENEKŞE KORUNGA SÜMBÜL İMAMTEPE KÜME EVLER ORTANCA REYHAN LADEN Sedir Piyan Sk. Palmiye Sk. ŞAKAYIK PİYAN )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293522
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1064. Sk. 1099. Sk. 1104. Sk. 1172. Sk. 1173. Sk. 1174. Sk. 1175. Sk. 1176. Sk. Büyük Menderes Cd. Vatan Cd. ÇAMLIK 1057. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1062. Sk. 1096. Sk. 1061. Sk. 1060. Sk. 1066. Sk. 1097. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293525
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3899/4. Sk. 3901. Sk. 3910. Sk. Eski İzmir Cd. 3931. Sk. 3923/2. Sk. 3923. Sk. 3921/3. Sk. 3921/2. Sk. 3920. Sk. 3919/2. Sk. 3918/3. Sk. 3918/2. Sk. 3918/1. Sk. 3918. Sk. 3915/1. Sk. 3915. Sk. 3914/1. Sk. 3910/1. Sk. 3914. Sk. 3910/2. Sk. 3911. Sk. 3911/1. Sk. 3911/2. Sk. 3911/3. Sk. 3912. Sk. 3912/1. Sk. 3912/2. Sk. 3913. Sk. 3898/1. Sk. 3898/2. Sk. 3898/3. Sk. 3898/4. Sk. 3899/2. Sk. 3899/3. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3935. Sk. 3934. Sk. 3933. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. )
Devrim
Gazi ( 3891/3. Sk. 3892. Sk. 3892/1. Sk. 3893. Sk. 3893/1. Sk. 3898. Sk. 3899. Sk. 3899/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293526
KARABAĞLAR / İZMİR
Devrim ( 3753/20. Sk. 3749/4. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293702
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon ( 52. Sk. 48/1. Sk. İnönü Cd. 48. Sk. 125. Sk. 124/2. Sk. 124/1. Sk. 124. Sk. 123/5. Sk. 123/4. Sk. 123/1. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293753
KARABAĞLAR / İZMİR
Poligon ( 123/11. Sk. 123/10. Sk. 123. Sk. 123/2. Sk. 52. Sk. 123/9. Sk. 123/7. Sk. 48/1. Sk. 123/5. Sk. 123/4. Sk. 123/3. Sk. 123/19. Sk. 123/17. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293759
KARABAĞLAR / İZMİR
Metin Oktay ( İhsan Alyanak 52/10. Sk. 52/101. Sk. 52/102. Sk. 52/11. Sk. 52/12. Sk. 52/18. Sk. 52/3. Sk. 52/4. Sk. 52/5. Sk. 52/6. Sk. 52/7. Sk. 52/8. Sk. 52/9. Sk. 52/93. Sk. 52/97. Sk. 52/98. Sk. )
Poligon ( 123. Sk. 123/10. Sk. 123/6. Sk. 123/7. Sk. 52/1. Sk. 52/21. Sk. 52/42. Sk. 52/81. Sk. )
Şehitler ( 52/16. Sk. 52/22. Sk. 52/23. Sk. 52/24. Sk. 52/31. Sk. )
Esenyalı ( 52/52. Sk. 52/54. Sk. 52/55. Sk. 52/56. Sk. 52/74. Sk. )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293770
KARABAĞLAR / İZMİR
Şehitler ( 52/1. Sk. 52/22. Sk. 52/23. Sk. 52/24. Sk. 52/25. Sk. 52/26. Sk. 52/31. Sk. 52/32. Sk. 52/33. Sk. 52/34. Sk. 52/35. Sk. 52/38. Sk. 52/40. Sk. 52/48. Sk. 52/49. Sk. 52/50. Sk. 52/57. Sk. 52/60. Sk. 52/61. Sk. 52/64. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292306
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( Şehit Süleyman Aşkın FAKÜLTE 144 153 136 163 183 360 NAMIK KEMAL 160 185 362 364 İnönü 168 389 507 555 570 571 615 614 622 621 620 616 544 565 564 567 569 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 596 598 324 199 493 101 309 104 601 611 545 557 597 629 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 193 374 201 613 47 371 109 531 64 MORDOĞAN 400 612 204 610 539 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 558 537 538 367 176 366 336 382 149 140 536 207 436 276 305 isimsiz521 67 125 206 GÖKPINAR 177 143 çatalkaya 81 435 196 359 147 373 197 11 18 345 178 443 346 410 618 156 342 10 380 378 369 386 191 419 595 332 117 217 546 394 589 590 636 617 592 540 591 491 634 543 638 Sk. 542. Sk. 641 637 633 12/1 594 635 407 381 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 110 150 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Kamukent Sitesi İç Yolu Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 161 356 525 KÖRFEZ 402 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 383 266 432 520 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 424 427 426 465 466 1 329 331 330 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 275 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 251 175 83 352 26 22 )
İskele ( BODRUM 2302 Dere Sk. Kepez Cd. )
Merkez ( 1292 1171 1298 AŞAĞI ÇEŞME 1170 1189 1290. Sk. Atatürk Cd. Başkomutan Atatürk Cumhuriyet Cd. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. LALE 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1178 1282 )
Anbarseki ( KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE )
Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL )
Hasseki
Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3199 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 3228 3225 3226 3197 FULYA 3242 3243 SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3142 3256 3123 3106 3264 3265 3113 3116 3129 3128 3235 3132 3105 3120 3261 3127 3110 3107 3136 3112 3114 3118 3115 3103 3237 3221 3273. sk. SÖĞÜT 1 3131 3249 3133. Sk. 3181. Sk. 3186. Sk. 3248. Sk. HERCAİ Nergis Sitesi Sk. İzmir Cd. 3251 3252 3108 3257 3139 3111 3244 3268 3267 3247 3137 3109 3126 )
Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
Eğlenhoca ( OVACIK 5005 5009 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu )
İnecik ( KAYNARPINAR Kayapınar Küme Evler KAYNARPINAR KÜME EVLER İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )
Kösedere ( YUKARI BOYABAĞ AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE karaağaç )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292835
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9212. Sk. 9197. Sk. 9209. Sk. 9210. Sk. 9217. Sk. 9219. Sk. 9221. Sk. 9223. Sk. 9250. Sk. 9254. Sk. 9255. Sk. 9258. Sk. 9260. Sk. 9267. Sk. 9267/1 Sk. Celal Bayar Kocatepe Caddesi Mehmet Akif Ersoy MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mustafa İsmet İnönü 9209 Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi 9195 9254 Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9205 )
Damlacık ( 9533 )
Ulucak İstiklal ( 9191. Sk. 9193. Sk. 9232. Sk. Sıtkı Aydınel Cd. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3293584
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3293611
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir ( KOCAOVA )
Umurcalı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293595
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293600
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293883
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet ( 5283. Sk. 5249. Sk. 5250. Sk. 5252. Sk. 5243. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5290. Sk. 5291. Sk. 5293. Sk. 5294 5244. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5233 5231. Sk. 5364. Sk. 5356 5312. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5301. Sk. 5262. Sk. 5297. Sk. 5295. Sk. 5229. Sk. 5375 Sk. 5373. Sk. 5371. Sk. 5369 SOKAK 5370 5369. Sk. 5368. Sk. 5366. Sk. 5364/1. Sk. 5216 5360 5228/3 5417 5228/1 5421 5301 5418 5420 5287 5400 Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. KARAKOÇ 5406. Sk. 5405. Sk. 5403. Sk. 5402. Sk. 5402 5401. Sk. 5399 5398. Sk. 5397. Sk. 5393 5389 Sk. 5388 5384. Sk. 5382. Sk. 5381. Sk. 5380. Sk. 5378. Sk. 5377. Sk. 5423 5425 5245. Sk. 5270 Sk. 5272 5248. Sk. 5272. Sk. 5276. Sk. 5277. Sk. 5241. Sk. 5242 Sk. 5279. Sk. 5247. Sk. 5246 5254. Sk. 5256. Sk. 5258. Sk. 5260 Sk. 5264. Sk. 5266. Sk. 5268. Sk. 5165 5391 5286 5385 5167. Sk. 5169 5169. Sk. 5171. Sk. 5173. Sk. 5175. Sk. 5177. Sk. 5178. Sk. 5179. Sk. 5180. Sk. 5182. Sk. 5206. Sk. 5217. Sk. 5219. Sk. 5220. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5228. Sk. )
Atatürk
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292898
TİRE / İZMİR
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Yeniçiftlik
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293703
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2560 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2521. Sk. 2548 2525. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2535. Sk. 2537. Sk. 2552/1 Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2564. Sk. )
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292306
URLA / İZMİR
Balıklıova ( 13053 13018 13004 13021 13020 13024 13026 13004/1 13000 13001 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13007. Sk. 13008 Sk. 13009 Sk. 13009. Sk. 13010 13011 13012. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13018 Sk. 13018. Sk. 13019. Sk. 13021 Sk. 13022 13023. Sk. 13056 Sk. Altyüz Köprüsü BALIKLIOVA Yuva Kent Sitesi İç Yolu 13004/2 13057 )
Gülbahçe ( 12074 12042/3 12053/1 12121 12054 12088/1 12026 12042/2 12124 12111 12031 12019 12047 12006 12094/1 12101 12106 12087/10 12035 12131 12032 12087/11 12112 12087/12 12001 12003. Sk. 12005. Sk. 12006/1. Sk. 12006/2. Sk. 12007 12008. Sk. 12009 12010. Sk. 12010/1. Sk. 12011 12012. Sk. 12013 12014. Sk. 12015 12016. Sk. 12017 12018. Sk. 12018/1. Sk. 12020 12021. Sk. 12021/2. Sk. 12021/3. Sk. 12022. Sk. 12023. Sk. 12023/1. Sk. 12023/2. Sk. 12023/3. Sk. 12024 12025. Sk. 12026. Sk. 12026/1. Sk. 12028. Sk. 12030. Sk. 12033. Sk. 12034. Sk. 12036. Sk. 12037. Sk. 12038. Sk. 12039. Sk. 12040. Sk. 12041. Sk. 12042. Sk. 12043. Sk. 12046. Sk. 12048 12049. Sk. 12050. Sk. 12051. Sk. 12052. Sk. 12053. Sk. 12054. Sk. 12055. Sk. 12056. Sk. 12056/1 Sk. 12057. Sk. 12058 12059. Sk. 12060. Sk. 12061. Sk. 12062. Sk. 12063. Sk. 12064. Sk. 12065. Sk. 12066. Sk. 12066/1. Sk. 12066/2 12068. Sk. 12069 Sk. 12069 12070. Sk. 12071. Sk. 12072. Sk. 12073 12073/1 Sk. 12075. Sk. 12076 12077. Sk. 12078. Sk. 12079. Sk. 12080. Sk. 12080/1. Sk. 12081. Sk. 12082. Sk. 12083 12083/1 12084. Sk. 12085. Sk. 12086. Sk. 12087 12087/4 Sk. 12088. Sk. 12089. Sk. 12090. Sk. 12091 Sk. 12091. Sk. 12092 12094 12095. Sk. 12096. Sk. 12096/1. Sk. 12096/3 Sk. 12097 12098. Sk. 12099. Sk. 12100 12102. Sk. 12103. Sk. 12104. Sk. 12105. Sk. 12107. Sk. 12108. Sk. 12109. Sk. 12110 12110/1 12111. Sk. 12113 Sk. 12114. Sk. 12115. Sk. 12116 12127 Sk. Gül Bahçe Cd. KARAPINAR Site İç Yolu Yeni Karaburun Yolu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12076/6 12076/4 12076/3 12076/2 12076/5 12075/1 12088/2 12021/1 12048/1 12125 12123 12126 12014 12117 12091 12111/1 12042/1 12067 12100/1 12087/1 12087/3 12076/1 12044 12069/1 )
Barbaros ( 7030 7022 7021 7035/1 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7012 7019. Sk. 7021/1 Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7030/2 7023 7019 7039 7009 )
Birgi ( 7514 )
Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Planlandı
05Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3293627
URLA / İZMİR
Güvendik ( 261 Sk. 225. Sk. 224. Sk. YALI 218 215 215/1 223 236 241 132. Sk. 132/1. Sk. 191. Sk. 193 194. Sk. 201. Sk. 213 214. Sk. 216. Sk. 216/1. Sk. 219. Sk. 220. Sk. 222. Sk. 225/1. Sk. 226. Sk. 227. Sk. 228. Sk. 232. Sk. 233. Sk. 235. Sk. 237. Sk. 239. Sk. 240. Sk. 242 242/1. Sk. 243/1. Sk. 243/2 Sk. 244. Sk. 247. Sk. 248. Sk. 251. Sk. 252. Sk. 253. Sk. 254. Sk. 255 257. Sk. 259. Sk. 260. Sk. 261/1. Sk. 261/2. Sk. Harbiye Cd. MAVİ PLAJ MEHMET ALİ AYGÜVEN GÜVENDİK ÖREN )
Denizli ( 262 31 123. Sk. 38. Sk. 38/1 GÜVENDİK )