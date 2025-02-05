İzmir’de 5 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları düşerken, rüzgarın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise 10°C’ye kadar çıkacak. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde hava hızla soğuyarak 3°C'ye kadar düşecek.

Izmir Hava Durumu 5 Şubat

Nem oranı gün boyunca %52 ile %61 arasında değişirken, rüzgar güneyden esecek. Ortalama rüzgar hızı 17-24 km/s arasında olurken, zaman zaman 44 km/s’ye ulaşan sert rüzgarlar görülebilecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Izmir Hava Durumu 5 Şubat Hava Durumu 5 Günlük

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Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İzmir’de yaşayanların rüzgarlı havaya karşı tedbir alması öneriliyor.

Günlük hava durumu özeti

  • En yüksek sıcaklık: 10°C
  • En düşük sıcaklık: 3°C
  • Ortalama nem: %52 - %61
  • Rüzgar yönü: Güney
  • Maksimum rüzgar hızı: 44 km/s

Soğuk ve rüzgarlı havaya karşı dikkatli olunması ve özellikle akşam saatlerinde tedbirli giyinilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ