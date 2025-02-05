İzmir’de 5 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları düşerken, rüzgarın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise 10°C’ye kadar çıkacak. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde hava hızla soğuyarak 3°C'ye kadar düşecek.

Nem oranı gün boyunca %52 ile %61 arasında değişirken, rüzgar güneyden esecek. Ortalama rüzgar hızı 17-24 km/s arasında olurken, zaman zaman 44 km/s’ye ulaşan sert rüzgarlar görülebilecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İzmir’de yaşayanların rüzgarlı havaya karşı tedbir alması öneriliyor.

Günlük hava durumu özeti

En yüksek sıcaklık: 10°C

10°C En düşük sıcaklık: 3°C

3°C Ortalama nem: %52 - %61

%52 - %61 Rüzgar yönü: Güney

Güney Maksimum rüzgar hızı: 44 km/s

Soğuk ve rüzgarlı havaya karşı dikkatli olunması ve özellikle akşam saatlerinde tedbirli giyinilmesi tavsiye ediliyor.