2024 yılında İzmir, sağlık turizmi alanında önemli bir başarıya imza attı. İzmir Sağlık Turizmi Derneği tarafından paylaşılan verilere göre, sağlık turizminden yararlanmak için şehre gelen turist sayısı 59 bin 815’e ulaştı. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel, İzmir’i sağlıklı yaşlanma politikalarında öncü bir şehir yapmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu yıl, şehirde tedavi gören toplam hasta sayısı ise 98 bin 615 olarak kaydedildi.

İzmir’in en çok tercih edilen branşları arasında ağız ve diş sağlığı, genel cerrahi, plastik cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz (KBB) ve kardiyoloji bulunuyor.

İzmir’e gelen sağlık turistlerinin büyük bir kısmı, başta Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Almanya, İrlanda, Libya, ABD, Rusya, Romanya, Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere birçok ülkeden geldi. Dr. Cinel, İzmir’in sağlık alanındaki çeşitliliği ve yüksek standartlarıyla dikkat çektiğini belirtti.

İzmir’de sağlık turizmi alanında 2024 yılında tedavi gören toplam hasta sayısı ise 98 bin 615 olarak kaydedildi. Bu hastaların 59 bin 815’i sağlık turizmi amacıyla şehirde bulunurken, 38 bin 800 kişi ise sağlık sorunları nedeniyle tedavi hizmeti aldı. İzmir, termal sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam merkezleriyle bölgesel liderlik için önemli adımlar atıyor.

“Sağlıklı Yaşlanma Model Şehri” vizyonu

Dr. Bülent Cinel, İzmir’i sağlıklı yaşlanma politikalarıyla uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Bu doğrultuda, Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) ile İzmir’in, Türkiye’nin sağlıklı yaşlanma politikalarında öncü bir şehir olma hedefi üzerine çalışmalar yapıldığını açıkladı. Cinel, İzmir’in iklimi, sağlık altyapısı ve yaşam kalitesiyle bu hedef için çok uygun bir şehir olduğunu vurguladı.

“İzmir’i merkez alarak ‘Sağlıklı Yaşlanma Model Şehri’ projesi geliştirmek, sadece şehri değil, Türkiye’nin diğer bölgelerini de bu modelle tanıştırmak mümkün olacak” diyen Dr. Cinel, bu modelin Türkiye’nin coğrafi avantajlarını küresel bir başarı hikayesine dönüştürebileceğini söyledi. Ayrıca, İzmir’in termal sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam merkezleriyle bu alanda bölgesel bir lider olma yolunda önemli adımlar atacağını belirtti.

İzmir, sağlık turizmini uluslararası alanda daha da güçlendirmek için bu yıl önemli bir sempozyum düzenlemeyi planlıyor. Eylül ve ekim aylarında 50 kişilik bir yurtdışından alım heyeti getirilerek, İzmir’de sağlık turizmi, medikal, wellness, termal ve sağlıklı yaşlanma konularında bir sempozyum gerçekleştirilecek. Dr. Cinel, bu sempozyumun İzmir’in sağlık turizmi alanındaki uluslararası tanıtımını pekiştireceğini ve İzmir’in sağlık turizminde daha da güçlü bir konum elde edeceğini ifade etti.