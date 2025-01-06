İzmir'de 6 Ocak Pazartesi günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ÇEŞME / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 17:00

Kesinti ID : 3273207

ÇEŞME / İZMİR

Ilıca ( 5040. Sk. )

İsmet İnönü

Sakarya ( Atatürk Blv. )

Dalyan ( 4500 4004. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4128. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4165. Sk. 4168. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4202. Sk. 4206. Sk. 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4211. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. )

Boyalık

Cumhuriyet ( 4508/1 4217. Sk. 4505/1 SK. 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2 Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4324. Sk. 4330. Sk. 4334. Sk. 4337. Sk. 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4516. Sk. 4525. Sk. 4531. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4535. Sk. 4536. Sk. 4537 Sk. 4543. Sk. Zümrüt Sitesi )

Altınyunus ( 3445. Sk. )

Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:30

Kesinti ID : 3273220

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( 16094. Sk. 16095. Sk. 16098. Sk. 16099. Sk. 16100. Sk. 16031. Sk. 16030. Sk. 16029. Sk. 16024. Sk. 16023. Sk. 16022. Sk. 16021. Sk. 16020. Sk. 16019. Sk. 16018. Sk. 16017. Sk. 16101 16103. Sk. 16105. Sk. 16106. Sk. 16107. Sk. 16108. Sk. 16109. Sk. 16110. Sk. 16111. Sk. 16113. Sk. 16114. Sk. 16115. Sk. 16116. Sk. 16117. Sk. 16118. Sk. 16119. Sk. 16119/1. Sk. 16119/2. Sk. 16120. Sk. 16122. Sk. 16123. Sk. 16124. Sk. 16131. Sk. 16133. Sk. 16134. Sk. 16135. Sk. 16135/1. Sk. 16136. Sk. 16138. Sk. 16139. Sk. 16140. Sk. 16141. Sk. Alaçatı Atatürk 16000 16132 15009. Sk. 15008. Sk. 15006. Sk. 15000. Sk. 11081. Sk. 16050. Sk. 16048. Sk. 16046. Sk. 16045. Sk. 16044. Sk. 16032. Sk. 16051. Sk. 16049. Sk. 11080. Sk. 11079. Sk. 11078. Sk. 11077. Sk. 11072. Sk. 16016. Sk. 16014. Sk. 16006. Sk. 16001. Sk. 16000. Sk. 15062. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15012. Sk. 15011. Sk. 15010. Sk. 16067. Sk. 16069. Sk. 16075. Sk. 16090. Sk. 16093. Sk. 16065. Sk. 16064. Sk. 16063. Sk. 16062. Sk. 16061. Sk. 16060. Sk. 16059. Sk. 16058. Sk. 16055. Sk. 16054. Sk. 16053. Sk. )

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:30 - 15:30

Kesinti ID : 3273222

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13008. Sk. 13009. Sk. 13010. Sk. 13038/1. Sk. 13039. Sk. 13040. Sk. 13041. Sk. 13042. Sk. 13044. Sk. 13045. Sk. 13046. Sk. 13047. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13057. Sk. 13058. Sk. 13060. Sk. 13061. Sk. 13062. Sk. 13080/1. Sk. 13081. Sk. 13082. Sk. 13083. Sk. 13084. Sk. 13087. Sk. 13089. Sk. 13091. Sk. 16001. Sk. 16004. Sk. 16006. Sk. 16008. Sk. 16009. Sk. 16010. Sk. 16012. Sk. 16013. Sk. 16032. Sk. 16033. Sk. 16034. Sk. 16038. Sk. HURMALI KÜME EVLER İnönü Cd. Kemalpaşa Fahrettin Altay Atatürk Blv. Ares Kooperatifi 3007. Sk. 16058. Sk. 16057. Sk. 16056. Sk. 16055. Sk. 16054. Sk. 16046. Sk. 16045. Sk. 16044. Sk. 16042. Sk. 16041. Sk. 16040. Sk. 16039. Sk. )

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3273226

ÇEŞME / İZMİR

Altınyunus ( 3215. Sk. )

FOÇA / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:30

Kesinti ID : 3273243

FOÇA / İZMİR

Mareşal Fevzi Çakmak ( 552. Sk. 511 543 509 )

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:30 - 18:30

Kesinti ID : 3273245

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 433/1 30/4 481/1 30/4. Sk. 32/1. Sk. 33/2. Sk. 33/3 33/4 432. Sk. 433. Sk. 434 434/2. Sk. 435. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. )

Kazım Dirik

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Kesinti ID : 3273254

FOÇA / İZMİR

Kazım Dirik ( 474 476 475 479 464 469 7/3 460. Sk. 477 463 Sk. 462 Sk. 461 Sk. 10/5. Sk. 477/1 460/2 460 460/1 465 )

KARABURUN / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3273127

KARABURUN / İZMİR

Küçükbahçe ( KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN Küçükbahçe Denizgiren )

Salman

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Altınyol Caddesi'nde arıza yapan araç trafiği etkiledi Altınyol Caddesi'nde arıza yapan araç trafiği etkiledi

Kesinti ID : 3273132

KARABURUN / İZMİR

Salman ( isimsiz111 DENİZGİREN )

KARŞIYAKA / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3273063

KARŞIYAKA / İZMİR

Şemikler ( 6316/2. Sk. Anadolu Cd. Anadolu 6316/7. Sk. 6316/6. Sk. 6316/5. Sk. 6316/4. Sk. 6316/3. Sk. 6311. Sk. )

Planlandı

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3273187

KARŞIYAKA / İZMİR

Şemikler ( 6223/1. Sk. 6244. Sk. 6263. Sk. 6294 Ordu Blv. 6275/4. Sk. 6266. Sk. 6265/3. Sk. 6265/1. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3273111

KİRAZ / İZMİR

Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )

ÖDEMİŞ / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3273059

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kışla ( kışla Kışlaköy Köyü İç Yolu )

Mescitli

Ovakent

Birgi ( İRİMAĞZI KÜME EVLERİ KARATAŞ İRİMAĞZII Umurbey Cd. İRİMAĞZI KÜME EVLER irimağzııı kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER karataş küme evleri ÇÖREKBABA )

Gerçekli ( Gerçekli küme evleri Gerçekli Köyü İç Yolu GERÇEKLİ KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER )

Yolüstü ( yolüstü küme evler GERELİ YOLÜSTÜ Yolüstü küme evleri KİRAZ YOLU YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER Gerçekli Yolu YOLÜSTÜ KÜME EVLER )

Ocaklı ( OCAKLI şehit gürol madan cad Büyükavulcuk Yolu ocaklı küme evler )

Zafer ( BİRGİ YOLU ATATÜRK 1373. Sk. 1366. Sk. 1347. Sk. )

Hürriyet ( ŞEHİT ALİ DERELİ Şehit İlhan Ufaker Cd. 1697 OCAKLI MEVKİİ ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ )

Küçükavulcuk ( KÜÇÜKAVULCUK küçükavulcuk )

Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )

Büyükavulcuk ( köy içi BÜYÜKAVULCUK KÜME EVLERİ BÜYÜKAVULCUK büyükavulcuk küme evleri büyük avulcuk )

Beyazıtlar

Türkönü

Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri Şirinyer küme evleri )

Ertuğrul ( cami önü küme evler )

Üçkonak

TİRE / İZMİR

06Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271571

TİRE / İZMİR

Turan ( 1. Selvili Mescid Sk. YAVUKLUOĞLU 2. Selvi Mescid Sk. 2. Selvi Sk. Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. ŞANİZADE Kısıktepe Sk. KAPLAN Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. )

Kaplan ( Kaplan Köyü İç Yolu KAPLAN YOLU çukurköy ceritler yolu )

Bahariye

Dumlupınar ( 2. Harlak Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. )

Ketenci ( 2.DERE 1.DERE )

Ertuğrul

Kaynak: HABER MERKEZİ