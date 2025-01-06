İzmir'de 6 Ocak Pazartesi günü 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ÇEŞME / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3273207
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca ( 5040. Sk. )
İsmet İnönü
Sakarya ( Atatürk Blv. )
Dalyan ( 4500 4004. Sk. 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4128. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4165. Sk. 4168. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4202. Sk. 4206. Sk. 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4210. Sk. 4211. Sk. 4212. Sk. 4214. Sk. 4215. Sk. 4216. Sk. )
Boyalık
Cumhuriyet ( 4508/1 4217. Sk. 4505/1 SK. 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. 4320. Sk. 4320/1. Sk. 4320/2 Sk. 4321. Sk. 4321/1. Sk. 4322. Sk. 4324. Sk. 4330. Sk. 4334. Sk. 4337. Sk. 4501. Sk. 4503. Sk. 4504. Sk. 4505. Sk. 4506. Sk. 4507. Sk. 4507/1. Sk. 4510. Sk. 4510/1. Sk. 4511. Sk. 4513. Sk. 4516. Sk. 4525. Sk. 4531. Sk. 4533. Sk. 4534. Sk. 4535. Sk. 4536. Sk. 4537 Sk. 4543. Sk. Zümrüt Sitesi )
Altınyunus ( 3445. Sk. )
Fahrettinpaşa ( 2222/1. Sk. )
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:30
Kesinti ID : 3273220
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 16094. Sk. 16095. Sk. 16098. Sk. 16099. Sk. 16100. Sk. 16031. Sk. 16030. Sk. 16029. Sk. 16024. Sk. 16023. Sk. 16022. Sk. 16021. Sk. 16020. Sk. 16019. Sk. 16018. Sk. 16017. Sk. 16101 16103. Sk. 16105. Sk. 16106. Sk. 16107. Sk. 16108. Sk. 16109. Sk. 16110. Sk. 16111. Sk. 16113. Sk. 16114. Sk. 16115. Sk. 16116. Sk. 16117. Sk. 16118. Sk. 16119. Sk. 16119/1. Sk. 16119/2. Sk. 16120. Sk. 16122. Sk. 16123. Sk. 16124. Sk. 16131. Sk. 16133. Sk. 16134. Sk. 16135. Sk. 16135/1. Sk. 16136. Sk. 16138. Sk. 16139. Sk. 16140. Sk. 16141. Sk. Alaçatı Atatürk 16000 16132 15009. Sk. 15008. Sk. 15006. Sk. 15000. Sk. 11081. Sk. 16050. Sk. 16048. Sk. 16046. Sk. 16045. Sk. 16044. Sk. 16032. Sk. 16051. Sk. 16049. Sk. 11080. Sk. 11079. Sk. 11078. Sk. 11077. Sk. 11072. Sk. 16016. Sk. 16014. Sk. 16006. Sk. 16001. Sk. 16000. Sk. 15062. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15012. Sk. 15011. Sk. 15010. Sk. 16067. Sk. 16069. Sk. 16075. Sk. 16090. Sk. 16093. Sk. 16065. Sk. 16064. Sk. 16063. Sk. 16062. Sk. 16061. Sk. 16060. Sk. 16059. Sk. 16058. Sk. 16055. Sk. 16054. Sk. 16053. Sk. )
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:30 - 15:30
Kesinti ID : 3273222
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13008. Sk. 13009. Sk. 13010. Sk. 13038/1. Sk. 13039. Sk. 13040. Sk. 13041. Sk. 13042. Sk. 13044. Sk. 13045. Sk. 13046. Sk. 13047. Sk. 13048. Sk. 13049. Sk. 13051. Sk. 13052. Sk. 13057. Sk. 13058. Sk. 13060. Sk. 13061. Sk. 13062. Sk. 13080/1. Sk. 13081. Sk. 13082. Sk. 13083. Sk. 13084. Sk. 13087. Sk. 13089. Sk. 13091. Sk. 16001. Sk. 16004. Sk. 16006. Sk. 16008. Sk. 16009. Sk. 16010. Sk. 16012. Sk. 16013. Sk. 16032. Sk. 16033. Sk. 16034. Sk. 16038. Sk. HURMALI KÜME EVLER İnönü Cd. Kemalpaşa Fahrettin Altay Atatürk Blv. Ares Kooperatifi 3007. Sk. 16058. Sk. 16057. Sk. 16056. Sk. 16055. Sk. 16054. Sk. 16046. Sk. 16045. Sk. 16044. Sk. 16042. Sk. 16041. Sk. 16040. Sk. 16039. Sk. )
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273226
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus ( 3215. Sk. )
FOÇA / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:30
Kesinti ID : 3273243
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak ( 552. Sk. 511 543 509 )
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:30 - 18:30
Kesinti ID : 3273245
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 433/1 30/4 481/1 30/4. Sk. 32/1. Sk. 33/2. Sk. 33/3 33/4 432. Sk. 433. Sk. 434 434/2. Sk. 435. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. )
Kazım Dirik
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3273254
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik ( 474 476 475 479 464 469 7/3 460. Sk. 477 463 Sk. 462 Sk. 461 Sk. 10/5. Sk. 477/1 460/2 460 460/1 465 )
KARABURUN / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273127
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe ( KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN Küçükbahçe Denizgiren )
Salman
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273132
KARABURUN / İZMİR
Salman ( isimsiz111 DENİZGİREN )
KARŞIYAKA / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3273063
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler ( 6316/2. Sk. Anadolu Cd. Anadolu 6316/7. Sk. 6316/6. Sk. 6316/5. Sk. 6316/4. Sk. 6316/3. Sk. 6311. Sk. )
Planlandı
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273187
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler ( 6223/1. Sk. 6244. Sk. 6263. Sk. 6294 Ordu Blv. 6275/4. Sk. 6266. Sk. 6265/3. Sk. 6265/1. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3273111
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )
ÖDEMİŞ / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3273059
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kışla ( kışla Kışlaköy Köyü İç Yolu )
Mescitli
Ovakent
Birgi ( İRİMAĞZI KÜME EVLERİ KARATAŞ İRİMAĞZII Umurbey Cd. İRİMAĞZI KÜME EVLER irimağzııı kuduzkırı mevkii BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER karataş küme evleri ÇÖREKBABA )
Gerçekli ( Gerçekli küme evleri Gerçekli Köyü İç Yolu GERÇEKLİ KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Yolüstü ( yolüstü küme evler GERELİ YOLÜSTÜ Yolüstü küme evleri KİRAZ YOLU YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER Gerçekli Yolu YOLÜSTÜ KÜME EVLER )
Ocaklı ( OCAKLI şehit gürol madan cad Büyükavulcuk Yolu ocaklı küme evler )
Zafer ( BİRGİ YOLU ATATÜRK 1373. Sk. 1366. Sk. 1347. Sk. )
Hürriyet ( ŞEHİT ALİ DERELİ Şehit İlhan Ufaker Cd. 1697 OCAKLI MEVKİİ ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ )
Küçükavulcuk ( KÜÇÜKAVULCUK küçükavulcuk )
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )
Büyükavulcuk ( köy içi BÜYÜKAVULCUK KÜME EVLERİ BÜYÜKAVULCUK büyükavulcuk küme evleri büyük avulcuk )
Beyazıtlar
Türkönü
Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri Şirinyer küme evleri )
Ertuğrul ( cami önü küme evler )
Üçkonak
TİRE / İZMİR
06Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271571
TİRE / İZMİR
Turan ( 1. Selvili Mescid Sk. YAVUKLUOĞLU 2. Selvi Mescid Sk. 2. Selvi Sk. Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. ŞANİZADE Kısıktepe Sk. KAPLAN Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. )
Kaplan ( Kaplan Köyü İç Yolu KAPLAN YOLU çukurköy ceritler yolu )
Bahariye
Dumlupınar ( 2. Harlak Sk. 2. Yavukluoğlu Sk. )
Ketenci ( 2.DERE 1.DERE )
Ertuğrul