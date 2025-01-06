İzmir’de 6 Ocak Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 9°C olan sıcaklık, öğleye doğru 15°C’ye kadar yükselecek. Nem oranı sabah saatlerinde %96 gibi yüksek seviyelerde başlayıp öğleden sonra %58’e kadar düşecek.

Rüzgar hızının sabah saatlerinde 8 km/sa, gün içinde ise zaman zaman 16 km/sa hızına ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 9°C’ye gerileyecek. Özellikle akşam saatlerinde artan nem oranıyla birlikte hava daha serin hissedilebilir.

Sabah saatlerinde nem oranı %96’ya kadar çıkarken, akşam saatlerinde de yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Rüzgar hızının öğle saatlerinde 12 km/sa’ye kadar ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise rüzgarın maksimum 16 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Günlük tavsiyeler

Yetkililer, gün boyunca havanın açık ve parçalı bulutlu olacağını bildirerek, sabah saatlerinde yüksek nem nedeniyle sürücülerin görüş mesafesine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşüşüyle birlikte hafif serinlik hissedilebileceğinden dışarı çıkacakların tedbirli olmaları öneriliyor.