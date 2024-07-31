60. Yıl Anadolu Lisesi: İzmir'in eğitimde öncüsü

60. Yıl Anadolu Lisesi, 1984 yılında eğitim hayatına başlamış ve İzmir'in en köklü okullarından biri olarak bilinir. 2010 yılında yapılan YGS ve LYS sınavlarında İzmir'in en başarılı okulu olarak öne çıkmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası arasında yapılan Türk Milli Eğitimini Geliştirme Projesi (MEGP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi tarafından desteklenen bir Müfredat Laboratuvar Okulu olarak görev yapmaktadır.

Okul, 1988 yılında lojman, 1993 yılında yemekhane ve laboratuvarlar, 1994 yılında spor salonu ve 1999 yılında ek derslikler eklenerek genişlemiştir. Ancak, 2021 yılında bina yeniden inşa edilmek üzere yıkılmıştır ve yeni okul binasının 2023-24 eğitim öğretim döneminde hizmete girmesi planlanmaktadır.

Tarihçe:

60. Yıl Anadolu Lisesi, 1984-1985 öğretim yılında 60. Yıl İlköğretim Okulu'nun binasında geçici olarak eğitim vermeye başlamıştır. 1986 yılında İlköğretim Okulu'nun Ali Bayırlar İlköğretim Okulu'na taşınmasıyla bina 60. Yıl Anadolu Lisesi'ne devredilmiştir. Okul, ilk olarak 108 hazırlık sınıfı öğrencisi ve 47 Anadolu Lisesi'nden gelen öğrenci ile eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 1989-1990 döneminde vermiştir. 2021 sonunda okul binası yıkılmıştır.

Öğrenci toplulukları:

60. Yıl Anadolu Lisesi, akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da aktif bir okul olarak bilinir. Öğrenciler çeşitli topluluklara katılarak kendilerini ifade etme ve geliştirme fırsatı bulur:

Tiyatro Topluluğu: Her yıl sonunda bir oyun sergiler.

Halk Oyunları Topluluğu: Ulusal ve uluslararası festivallere katılır.

Satranç Topluluğu: İl çapındaki turnuvalara katılır.

Müzik Topluluğu: Müzik yarışmalarına hazırlanır ve yıl sonunda müzik gecesi düzenler.

Robotik Topluluğu: Ulusal yarışmalarda okulunu temsil eder.

Tanıtım Topluluğu: Okulu tanıtır ve sosyal medya hesaplarını yönetir.

Sosyal Sorumluluk Topluluğu: Sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunur.

Edebiyat ve Yayın Topluluğu: "Martı" adlı okul dergisini çıkarır.

Dans Topluluğu: Martı Şenliği'nde çeşitli danslar sergiler.

Resim Kulübü: Eserlerini Martı Şenliği'nde sergiler.

Gezi Kulübü: Yıl boyunca geziler düzenler.

Etkinlikler:

Martı Şenliği: Öğrencilerin sınav stresini atmasını, kültürel ve sanatsal etkinlikleri sergilemesini ve eğlenmesini sağlayan geleneksel bir etkinliktir. Şenlikte spor müsabakaları, müzik konserleri, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenir.

Yılbaşı Partisi: Aralık ayında düzenlenen bu etkinlik, öğrencilerin sınav stresini atmalarını ve yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapmalarını sağlar.

Denize Girme Günü (Su60): 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen bu özel gün, su savaşı ve deniz eğlencesi ile sona erer.

Geziler: Öğrenciler için yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenir; botanik gezileri, üniversite gezileri ve doğa yürüyüşleri bunlara örnektir.

29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu: Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı bu etkinlikte vals gösterileri yapılır.

60. Yıl Kariyer Haftası: Mezunların çeşitli mesleklerden gelen deneyimlerini paylaştığı, öğrencilerin kariyer planlaması için faydalı bilgiler aldığı bir etkinliktir.

Mezunlar derneği:

2013 yılında kurulan Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, okulun gelişimine katkıda bulunmayı, sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemeyi amaçlar. Dernek, Martı Şenliği gibi etkinliklerin organizasyonunda aktif rol oynar.

Okul marşı:

“Gençliğe güç veren devrimlerindir,

Çağdaşlık uygarlık eserindir.

Gençliğin yükselen özgür sesi,

60. Yıl Anadolu Lisesi

Bağlıdır Ata'ya, ilericidir.

Yurdumda her karış toprak benimdir,

Gençliğin yükselen özgür sesi,

60. Yıl Anadolu Lisesi!”

Söz ve Müzik: Sengül Bütev

60. Yıl Anadolu Lisesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

60. Yıl Anadolu Lisesi'ne ulaşmak için İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yer alan okulun adresi şu şekildedir: 60. Yıl Mahallesi, 142. Sokak No:3, Güzelbahçe, İzmir. Okula toplu taşıma araçlarıyla da ulaşabilirsiniz; Güzelbahçe ilçesinin merkezinden okulun bulunduğu bölgeye giden otobüs ve dolmuş hatlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, okulun yakınında otopark alanları bulunmaktadır.