İzmir'de 7 Ocak Salı günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BORNOVA / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271808
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy ( VADİ IHLAMUR MELİSA POYRAZ Melisa Sk. Meltem Sk. Mine Reyhan Sk. Selin Sk. Sevgi Sk. Tepe Yaka Yaka Cd. Yalı Yaprak Sk. Yıldız Sk. Zeytin Özbek Özbek Sk. ÖYKÜ Ekin Sk. Dibek Damla Sk. Cumba Sk. Asma GÜNEŞLİ Gündoğan Sk. Havuzbaşı Havuzbaşı Sk. Ihlamur Sk. Irmak Sk. Kiraz KİRAZ Kordon Limon Sk. )
Çiçekli ( Yasemin Sk. )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271812
BORNOVA / İZMİR
Beşyol ( BEŞYOL 8001 YAMAÇ Badem Beşyol Beşyol Cd. Burçak Sk. Sardunya Sarnıç Cd. Yamaç Yamaç Sk. Çelik Çelik Sk. )
Çamiçi
Çiçekli ( 8500 Akasya Açelya Fulya Fulya Sk. Kardelen Sk. Manolya Sk. Pınarlı Yasemin Sk. Çamlık Çamlık Cd. Çitlenbik Çiçekli Cd. )
Karaçam ( Doğan Doğan Sk. Fesleğen Sk. Fide Sk. Karaçam Karaçam Cd. Karaçam Yolu Kültür Sk. Palmiye Palmiye Sk. Çağlayan Sk. Çiftlik Sk. İstanbul Cd. İstanbul Otoyolu Cd. )
Kayadibi ( 9754 9751 Funda Sk. Gündoğdu Sk. Kayadibi Cd. Zakkum Sk. )
Kurudere ( Doğa Sk. Doğa Kartal Kurudere Cd. )
Sarnıçköy ( Akyar Filiz Kordelya )
Yakaköy ( Poligon Sk. Yaka Yaka Cd. Özbek Özbek Cd. Özbek Sk. poligon sokak )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3273505
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( 4731 )
BUCA / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3273505
BUCA / İZMİR
Aydoğdu ( 1266. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273941
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet ( 4321. Sk. 4320/2 Sk. 4320/1. Sk. 4320. Sk. 4506. Sk. 4504. Sk. 4503. Sk. 4501. Sk. 4500 4337. Sk. 4334. Sk. 4330. Sk. 4324. Sk. 4322. Sk. 4321/1. Sk. 4508/1 4217. Sk. 4505/1 SK. 4300. Sk. 4302. Sk. 4302/1. Sk. 4303. Sk. 4304. Sk. 4305. Sk. 4306. Sk. 4307. Sk. 4308. Sk. 4309. Sk. 4310. Sk. 4311. Sk. 4312. Sk. 4313. Sk. 4314. Sk. 4315. Sk. 4316. Sk. 4317. Sk. 4318. Sk. 4319. Sk. Zümrüt Sitesi 4543. Sk. 4537 Sk. 4536. Sk. 4535. Sk. 4534. Sk. 4533. Sk. 4531. Sk. 4525. Sk. 4516. Sk. 4513. Sk. 4511. Sk. 4510/1. Sk. 4510. Sk. 4507/1. Sk. 4507. Sk. 4505. Sk. )
Dalyan ( 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4202. Sk. 4206. Sk. 4216. Sk. 4215. Sk. 4214. Sk. 4212. Sk. 4211. Sk. 4210. Sk. 4209. Sk. 4208. Sk. 4207. Sk. 4172. Sk. 4170. Sk. 4168. Sk. 4165. Sk. 4163/1. Sk. 4163. Sk. 4162. Sk. 4159. Sk. 4158. Sk. 4128. Sk. 4071. Sk. 4066/1. Sk. 4066. Sk. 4004. Sk. )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:10 - 16:00
Kesinti ID : 3273958
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4066. Sk. 4066/1. Sk. 4071. Sk. 4128. Sk. 4158. Sk. 4159. Sk. 4162. Sk. 4163. Sk. 4163/1. Sk. 4165. Sk. 4168. Sk. 4170. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4174. Sk. 4175. Sk. 4004. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 7:00
Kesinti ID : 3273147
KARABURUN / İZMİR
Hasseki ( Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha Hastayiz Hasseki Yolu Cikmaz yatak küme evler HASSEKİ )
Merkez ( 1233 1230 1227 1246 1241 1208 1240 1216 1197 1250 1211 1222 1200 1314 1204 1316 1236 Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. Şehit Hakan Algın Cd. İSTİKLAL Özlerkent Sahil Sitesi Sk. Çiğdem Sk. Çayıriçi Poyraz 1012 Nergis Sk. Menekşe Sk. Leylak Sk. KUYUCAK Karaburun Gökçe Deniz Sitesi Sk. Emniyet Cd. Defne Sk. Cumhuriyet Cd. Büyükkent Sitesi Yolu Başkomutan Atatürk Aşağı Çeşme Sk. Atatürk Cd. 1318. Sk. 1252. Sk. 1203. Sk. 1202 1201. Sk. 1200. Sk. 1225 1264 1203 İzmir Cd. 1262 KUYUCAK CADDESİ 1243 1231 1226 1215 1239 )
İskele ( HARMANYERİ 5 2118 2228 2296 2299 YAĞHANE 2 2282 2280 2290 2276 2275/2 2216 ÇINAR ADA PELİT 2253 2205 SEYRANYÜZÜ DENİZ 2155 IHLAMUR 2175 fesleğen 2220 2233 İsmet Kırant Sk. İskele Cd. İnci Sk. Çınaraltı Zambak Sk. Yağhane 1 Sk. Yasemin Sk. Turgutreis Sk. Tarişbank Sitesi Seyranyüzü Cd. Radika Piri Reis Sk. Papatya Sk. Oruç Reis Sk. ORKİDE Okul Sk. Mine Sk. Liman Cd. Kubilay Sk. Karayer Cd. Hükümet Cd. Hisarcık Sk. Halil Altın Cd. Gül Sk. Fener Sk. Fehim Aytekin Cd. Ekinece Sk. 2180 Deniz Sk. Deniz 2. Sk. Deliklitaş Cd. Burgaz. Cd. Burgaz Cd. 2270 Bambu Sk. Azmak Cd. Aslanburnu Cd. Akvaryum Sitesi Sk. Akasya Sk. Ada Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2215. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 2237 2230 2207 2298 2235 2279 2247 2214 2292 2115 2241 2236 2259 DEĞİRMEN 2297 2111 2148 2250 2224 2274 2266 okul BURGAZ BODRUM 2256 )
Tepeboz
Sarpıncık ( Sarpıncık Yolu Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık sarpıncık )
Yayla ( Yaylaköy Yolu YAYLA )
Salman ( Salman Köyü İç Yolu Salman Köyü isimsiz111 DENİZGİREN BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK )
Parlak ( ÇULLU YÜZÜ TARLAİÇİ Parlak Köyü ÇARDAK TEPESİ PARLAK TARLA İÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER OVAİÇİ OVA İÇİ ÖREN DERESİ )
Küçükbahçe ( Küçükbahçe Yolu Küçükbahçe Denizgiren KÜÇÜKBAHÇE EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN 8107 )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3273177
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
KARŞIYAKA / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3273947
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler ( 6311. Sk. 6311 6315. Sk. 6316. Sk. 6316/1. Sk. 6316/4. Sk. 6316/5. Sk. Anadolu Cd. 6314 )
KEMALPAŞA / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271808
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 110. Sk. )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3271812
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3273828
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( KURUDERE )
ÖDEMİŞ / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3273820
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3273822
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bengisu ( Gümüşsuyu 3. Çk. Gümüşsuyu 2. Çk. Gülşen Sk. Görenci Sk. Görenci 2. Çk. Görenci 1. Çk. Gata Sk. Fidanlık Sk. Dilek Sk. DERELİ ŞABAN Bozdag Cd. Bardakcı Sk. 351. Sk. 2.ŞENLİK 2. Katırcı Sk. 2.DEMİRCİLER 1. Şenlik Sk. 1. Katırcı. Sk. Üstün Sk. Çarılı M. Efe Sk. Çaldıran Çk. Sk. Çaldıran Sk. Ulubatlı Sk. Türkocağı Sk. Plevne Sk. Martı Sk. Kılıçaslan Sk. Kula Sk. Kimyacı Sk. Gümüşsuyu Sk. )
Üç Eylül ( ORDU Maarif Sk. Eşmen Çk. Sk. Bayır Bucak Sk. Bahçe Çk. Ardıç Sk. Alpaslan Sk. 2. Maarif Sk. 2. Bahçe Sk. )
Türkmen ( Çimen Sk. Çetin Sk. Çayır Sk. Çapacı Çk. Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Yapıcı Sk. Uğur Sk. Sümer Sk. Okul Sk. Moda Sk. Meşrutiyet Çk. MEŞRUTİYET Manyası Cd. 3. Çk. MANYASI Lale Sk. Kırıkhan Sk. Küçük Sk. Kuru Sk. Karanfil Sk. Kanarya Sk. Kahramanmaraş Sk. Kabaroğlı 1. Çk. Kabaroğlu Sk. Göçmen Sk. Göktürk Sk. Gök Sk. Eti Sk. Dostluk Sk. Dikmen Cd. Capacı Sk. Birlik Sk. Bahçıvan Sk. Bahar Sk. Aydınlık Sk. Ankara Sk. AKASYA 3. Ordu Çk. 2. Çimen Sk. 2. Dikmen Sk. 1. Gök Sk. KABAROĞLU ULULAR KABAROĞLU 1.ÇIKMAZI PROF. DR. MUZAFFER ŞERİF çiftçi sk. )
Mimar Sinan ( ŞENLİK ÇANKAYA Tuna Cd. Sokullu Sk. Osman Paşa Cd. Nalbant Sk. Meriç Sk. Mehmet Akif Sk. Manyası 2. Çk. Kırnapcı Sk. Köşk Sk. KATIRCI Gülhane Çk. Gülhane Sk. GEDİZ Erciyes Sk. Dicle Sk. Demirciler Sk. Boyacı Sk. gediz cadd Ada Güme Sk. 301 3. Demirciler Sk. BARBAROS )
Meşrutiyet ( Şehit İsmail Yağcıoğlu Sk. Şafak Sk. İrfan Çıkmazı Sk. Yenice Sk. Ulular Cd. Ordu 2. Çıkmazı Sk. Manyası 1. Çk. Kubilay Sk. Dutkurusu Sk. Demir Sk. Atilla Sk. Altın Sk. Aksu Sk. )
Kuvvetli ( Örnek Sk. Çamlıyer Sk. Çalışır Sk. Palmiye Sk. Menekşe Sk. Feslihan Sk. Cemal Kale Sk. Bulur Sk. Bozdağ Çk. bozdağ caddesi 470. Sk. 468. Sk. )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3273824
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan ( Erciyes Sk. gediz cadd )
Üç Eylül ( 2003. Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. 2. Elmas Sk. 1. Elmas Sk. 1. Nur Sk. 2046 Şen Sk. Ülker Sk. Özer Sk. Yali Sk. Park Sk. ORDU Nur Sk. Mutlu Sk. Mevlana Cd. Kırımlı Sk. Kıbrıs Cd. Köprü Sk. Kantarcı Sk. Işıklı Sk. Hızır Reis Sk. Hikmet Kardeş Sk. Hacı İbrahim Sk. Güçlü Sk. Göztepe Sk. Gökçen Efe Cd. Emniyet Sk. Elmas Sk. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Bağlar Cd. Atik Sk. 3. Köprüs Sk. 3. Elmas Sk. 2050. Sk. 2038. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2021. Sk. 2019. Sk. 2015. Sk. 2012. Sk. 2010. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. )
Kuvvetli ( BARBAROS beydağ çıkmazı 2. Aydın Sk. Beydağ 1. çıkmazı Gölyeri Sk. Bulur Sk. Beydağı 3. Çk. BEYDAĞ Aydın Sk. 470. Sk. 468. Sk. 460. Sk. 458. Sk. 427. Sk. 423. Sk. 422. Sk. 420. Sk. 419. Sk. 417. Sk. 410. Sk. 408. Sk. 406. Sk. 404. Sk. 401. Sk. 402. Sk. Örnek Sk. Çamlıyer Sk. Çalışır Sk. Menekşe Sk. Karacaoğlan Sk. )
Türkmen ( Lale Sk. Kutlu Sk. Kuru Sk. Kuru 3. Çk. Kent Sk. Kanarya Sk. Işık Sk. Gülsu Sk. Güllü Sk. Göçmen Sk. Filiz Sk. Doktor Neşvet Kahraman Cd. Dalyan Sk. Buldur Sk. Bayındır Sk. Bayrak Sk. Aynalı Sk. Ateş Sk. Aslan Sk. Akyol Sk. 2. Zambak Sk. 2. Renkli Sk. 2. Papatya Sk. 2. Kanarya Sk. 2. Bayındır Sk. 126. Sk. 118. Sk. prfsör dr. muzaffer şerif cad. 109. Sk. 108. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 103. Sk. Çağrı Sk. Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yeşim Sk. Yeni Sk. Uğur Sk. Tekin Sk. Sümer Sk. Pazar Sk. Papatya Sk. Orkide Sk. Nergiz Sk. MANYASI 2.BAYINDIR SK prf. dr. muzaffer şerif cad Ömür Sk. KURU 2.ÇIKMAZI KILINÇ )
Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3273892
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271561
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
URLA / İZMİR
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271820
URLA / İZMİR
Çamlıçay ( 5195 5178 Sk. 5178 5180. Sk. 5182. Sk. 5184 5185. Sk. 5187 5188. Sk. 5194 5196. Sk. 5196/1. Sk. 5197 Sk. 5199. Sk. 5201 5205 5207/1 Sk. 5207/2 Sk. 5209 5211. Sk. 5212. Sk. 5213. Sk. 5214. Sk. 5216 Sk. 5216. Sk. 5217 Sk. 5218. Sk. 5220 5221 5222 5222/2. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5226. Sk. 5231. Sk. 5235. Sk. 5241. Sk. 5247 5298 5298/1. Sk. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İSMET İNÖNÜ İsmet İnönü Blv. 5189 5186 5172 5219 5215 5182 5222/3 5207 5155/2 5155 5155/1. Sk. 5170. Sk. 5174 Sk. )
Zeytinalanı ( 4297 4191 4155. Sk. )
Planlandı
07Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271822
URLA / İZMİR
Çamlıçay ( İSMET İNÖNÜ 5220 )