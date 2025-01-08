İzmir'de 8 Ocak Çarşamba günü, hava durumu kışın soğuk yüzünü göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren serin bir gün İzmirlileri bekliyor. Günün en yüksek sıcaklığı 17°C olarak öğle saatlerinde ölçülürken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sırasıyla 15°C ve 13°C'ye kadar düşecek.

Havanın soğuk olmasının yanı sıra nem oranının da yüksek olması bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %70 ile %91 arasında değişkenlik gösterecek. Bu nem oranının yüksekliği, soğuk havanın daha da hissedilir hale gelmesine neden olacak.

Rüzgarlar, gün içinde kuzey yönünden eserek hızını saatte 22 kilometreye kadar çıkaracak. Akşam saatlerine doğru rüzgar hızı azalacak ve en düşük 6 km/saate kadar düşecek. Rüzgarın hızının azalmasıyla birlikte, serin ve nemli hava daha baskın hale gelecek.

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İzmirli vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesine karşı tedbirli olmalı. Sıcak tutacak giysiler ve gerektiğinde yağmur şemsiyesi bulundurmak, olası soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak. Gün içinde yaşanacak hava değişimleri, özellikle açık havada uzun süre kalacaklar ve dış mekan aktiviteleri planlayanlar için önem taşıyor. Meteoroloji yetkilileri, ani sıcaklık değişikliklerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor.