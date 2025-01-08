İzmir'de 9 Ocak Perşembe günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276273
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran ( 3435 Çeşme Önü Cd. 3382 2. ÇEVRE YOLU 3379 3388 3500/3 3475 Sk. 3411 sk. 3478 3482 Sk. 3494 3495 3423 Sk. 3479 Sk. 3502 3455 3391 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 395. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. 3454 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. İncirlik Sk. 3453 3391/1 3386/1 3410 3513/1 3466 Sk. )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ 11/5 11/8 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/3 Aşağışakran Köyü AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK )
BAYINDIR / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3276240
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami ( Hasan Örs Sk. Cinaloğlu Sk. Erçolak Sk. FEVZİ ÇAKMAK Kuloğlu Sk. Nizamoğlu Sk. VALİ KAZIM DİRİK Çam Hasan Sk. )
Arıkbaşı ( 4 EYLÜL Akçam Sk. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Arıkbaşı Cd. Bahar Sk. Cami1 Sk. Cumhuriyet Sk. HUZUR Göçmen Sk. Hürriyet1 Sk. OKUL Sevgi Yolu Sk. Yeşilçam Sk. Çırpı İstasyon Sk. İmamevi Sk. ARIKBAŞI HÜRRİYET )
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü Çiftçigediği Köyü İç Yolu )
Dernekli
Elifli
Kızılcaova ( CANLI İSTASYON Gazi Sk. Kurtuluş Cd. Kırtepe Mevki Sk. Okul Sk. Soğuksu Mevki Sk. Özkan Sk. İstiklal Sk. Aktaş Sk. Bahçeli Evler Cami 2. Sk. Cami Sok Cumhuriyet Cd. Dere Sk. KIZILCAOVA ATATÜRK 3001 ASFALT ALTI )
Atatürk ( ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Filiz Sk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK Molla Sk. HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ )
Cumhuriyet ( Alibey Sk. Asma Sk. Ayşe Hanım Cd. Bahçe Sk. Demirci Sk. Esen Sk. Mehtap Sk. Okul Çk. Papatya Sk. Park Cd. Sabribey Sk. Tepe Sk. Yakapınar Sk. Çalkarcı Çk. Ömerbey Sk. İlyas Tuna Sk. )
Hasköy ( 10. Çk. 11. Çk. Sk. 12. Çk. Sk. 13. Çk. Sk. 14. Çk. Sk. 15. Çk. Sk. 2. Çukaz Sk. 4. Çk. Sk. 5. Çk. Sk. 6. Çk. Sk. 7. Çk. Sk. 8. Çk. Sk. 9. Çk. Sk. Adnan Menderes Sk. Hasan Tahsin Sk. Hasköy Cami Sk. Inönü Sk. Kazım Karabekir Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Mezarlık Yolu Sk. Sazlık Sk. Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Şehit İbrahim Erince Cd. )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET 451. Sk. Abdi Yalçın Cd. Arap Hasan Cd. Bayburt Sk. Cambazoğlu Sk. GÜZÇİÇEK MEVKİ Hacı Hasan Sk. Hacı Hüseyin Cd. Kadı Hüseyin Sk. Kasapoğlu Sk. Mahmut İsmail Sk. Musluoğlu Sk. Necati Uza Cd. Nihat Yalçın Sk. Zeytinlik Sk. Çakır Osman Sk. Özece Sk. )
Karaveliler ( 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. Alaybey Cd. Alaybey Gç. Avşar Sk. Ayhan Varna Cd. Eroğlu Sk. Erçakır Sk. Eserler Sk. Hacı İbrahim Sk. Karaveliler Cami Sk. Necati Şahin Cd. Talip Ağa Sk. Teki Sk. Veli 7. Sk. Çolağın Hüseyin Sk. )
Mektep ( KARANFİL Köy İçi Yol Menemenli Sk. MİTHAT PAŞA Mızrak Sk. Vidin Sk. )
Necati Uza ( 1. Güzçiçek Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 2. Güzçiçek Sk. 201. Sk. Fulya Sk. KOCA MEZARLIK Sümbül Sk. Zambak Sk. )
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Dr. Veli Lök Sk. Gazi Mustafa Kemal Sk. Köy Yolu Leman Öğretmen Sk. Okul2 Sk. Oo Taşağıl Küme Yolu Sk. Yüksel Topal Sk. Yıldız Sk. Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk. Öğretmen Türkan Şener Sk. İsmet İnönü Sk. Şehit Cemal Bozoğlan Sk. Şehit Murat Cerit Sk. Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk. Dr. Muzaffer Tuncağ Sk. )
Yeşilova ( Cami Sk. Camii Sk. Gönül Sk. Hacı Hüseyin Sk. Konak Sk. Mistak Sk. Nizam Sk. Orta Sk. Park Sk. Yeşilova Köyü )
BAYRAKLI / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3276205
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek ( 1637/22. Sk. 1610. Sk. 1631. Sk. 1637-22. Sk. 1637/10. Sk. 1637/11. Sk. 1637/2. Sk. 1637/6. Sk. 1637/7. Sk. 1637/8. Sk. 1637/9. Sk. 2062/1. Sk. İsmail Karaca Sk. Şehit Hakan Uysal )
Çay ( 1643/30. Sk. 2092. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2104. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2122. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. Şehit Serkan Atamer Sk. )
Osmangazi ( 595. Sk. 603. Sk. 603/1. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 606. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 601 Yavuz Cd. )
Tepekule ( 2062. Sk. 2063. Sk. 2063/1. Sk. 2067/1. Sk. 2071. Sk. 2072. Sk. 2073. Sk. 2074. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2079. Sk. 2081. Sk. 2083/1. Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3276221
BAYRAKLI / İZMİR
R. Şevket İnce ( 2163. Sk. 2164. Sk. 2166/4. Sk. 2166. Sk. Bayraklı Girişi-K12 2140 2092. Sk. 2095. Sk. 2109. Sk. 2109/2. Sk. 2124. Sk. 2136/1. Sk. 2138. Sk. 2139. Sk. 2140/1. Sk. 2140/10. Sk. 2140/11. Sk. 2140/13. Sk. 2140/15. Sk. 2140/3. Sk. 2140/5. Sk. 2140/6. Sk. 2140/8. Sk. 2140/9. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2142/1. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2145. Sk. 2145/1. Sk. 2146. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2148/2. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2151. Sk. 2152. Sk. 2154. Sk. 2154/1. Sk. 2156. Sk. 2162. Sk. )
Osmangazi ( Osmangazi Cd. Yavuz Cd. İbrahim Etem Cd. İbrahim Galip Cd. 587. Sk. 591. Sk. 592/1. Sk. 592/10. Sk. 592/11. Sk. 592/16. Sk. 592/2. Sk. 592/9. Sk. 593. Sk. 594. Sk. 595. Sk. 596. Sk. 597. Sk. 598. Sk. 599. Sk. 600. Sk. 603. Sk. 592. Sk. 603/1. Sk. 603/2. Sk. 604. Sk. 605. Sk. 607. Sk. 608. Sk. 609. Sk. 614. Sk. 614/1. Sk. 615/1. Sk. 615/2. Sk. 615/3. Sk. 616/3. Sk. 616/5 616/8. Sk. 617. Sk. Dumlupınar Cd. )
Çay ( 2129/1. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. )
Muhittin Erener ( 2097. Sk. 2138/1. Sk. 2138/2. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276273
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3276084
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe ( Çatal Sk. AFACAN ÇATAL 80.YIL Afacan Sk. AYDIN Hacı Kırlı Cd. Hürriyet Caddesi Kırlı Sokağı )
BORNOVA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3276221
BORNOVA / İZMİR
Atatürk ( Osmangazi Cd. 911. Sk. )
BUCA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276186
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 524. Sk. 529. Sk. 531. Sk. 525. Sk. 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 527. Sk. 518. Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276188
BUCA / İZMİR
Akıncılar ( 549. Sk. 549/1. Sk. 549/2. Sk. 551. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 530. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 542. Sk. 528. Sk. 547. Sk. )
İnkılap ( 545. Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276357
BUCA / İZMİR
Fırat ( 272/8 272/6. Sk. 272/12 )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276362
BUCA / İZMİR
Fırat ( 288/32. Sk. 288/33. Sk. 288/36. Sk. 288/4. Sk. 288/7. Sk. 288/9. Sk. 289. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 289/14. Sk. 289/8. Sk. 289/9. Sk. 272/7. Sk. 288/17. Sk. 288/2. Sk. 288/22. Sk. 288/23. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3276220
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum ( Beş Evler Sitesi İmbat 88 Konut Sitesi )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3276223
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3276226
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3276234
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:10 - 15:59
Kesinti ID : 3276236
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3276244
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6121. Sk. 6120. Sk. 6124. Sk. 6152. Sk. 6119/5. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1 6078. Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3276247
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik ( 5. Sk. Karanfil Dag 99. Sk. 98. Sk. 94/1. Sk. 94. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 9. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 8. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 75/1. Sk. 75. Sk. 74. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 70. Sk. 7. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 64. Sk. 63. Sk. 62. Sk. 61. Sk. 6. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 55. Sk. 53. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 49. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31 Sk. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 24. Sk. 22/1. Sk. 22. Sk. 20. Sk. 2. Sk. 19. Sk. 19/1 Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 150. Sk. 15. Sk. 149. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 144. Sk. 143. Sk. 142. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 14. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 126. Sk. 124. Sk. 123. Sk. 122. Sk. 121. Sk. 120. Sk. 12. Sk. 118. Sk. 117. Sk. 116. Sk. 1144. Sk. 1143. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 112. Sk. 1112/2 111. Sk. 11. Sk. 109. Sk. 108. Sk. 107. Sk. 106. Sk. 105. Sk. 104. Sk. 103. Sk. 10. Sk. 411 96 92 76/1 95 87 136/1 135/1 sk 76 76 sk 76. Sk. 93 )
Ovacık ( Kabaçelik Mevkii BALLIBAĞ MEVKİİ Özpamir Sitesi Özberil Sitesi Çağdaşkent Sitesi Yuvamkentsitesi Sutur Sitesi Sertur Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Pembe Evler Sitesi Ovakent Ovacık Sağlık Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Market Bostancı Sitesi Cumhurıyet Sıtesı KABAÇELİK 7400 Sk. 7400. Sk. KIZKAPANI Kızkapan 7400 )
Şehit Mehmet ( 335 331 330 İz. Serakent Kooperatifi Yeni Doğakent Sitesi Tire Altınevler C Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altın Evler A Blok Tatil Sitesi Sera Kent Sitesi Pırlanta Yakası Sitesi Pamukova Oba Kent Sitesi 334. Sk. 333. Sk. 332 )
Musalla ( 1139 Soğanlık Küme Evleri 1141. Sk. 1138. Sk. 1137. Sk. 1136. Sk. 1135. Sk. 1134. Sk. 1133. Sk. 1132. Sk. 1131 Sk. 1130. Sk. 1129. Sk. 1128. Sk. 1127. Sk. 1126. Sk. 1125. Sk. 1124. Sk. 1122. Sk. 1121. Sk. 1118. Sk. 1117. Sk. 1115/1. Sk. 1115. Sk. 1114/1. Sk. 1114. Sk. 1112. Sk. 1111. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1114/2 7172 sk. )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Altınkum ( 215 İmbat 88 Konut Sitesi İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Beş Evler Sitesi Akay Sitesi 213. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 208. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. 133 )
Alaçatı
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276249
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum ( Yeni Doğakent Sitesi 133 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 206. Sk. 208. Sk. 211. Sk. 212. Sk. 213. Sk. Akay Sitesi Beş Evler Sitesi Bizbize Sitesi Site İci Yol İc Yol İmbat 88 Konut Sitesi 136/1 215 )
Musalla ( 1114/1. Sk. 1114. Sk. 1112. Sk. 1111. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1114/2 Kızkapan 7172 sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. Soğanlık Küme Evleri 1139 )
Çiftlik ( Karanfil Dag 99. Sk. 98. Sk. 94/1. Sk. 94. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 9. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 8. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 75/1. Sk. 75. Sk. 74. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 70. Sk. 7. Sk. 69. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 66. Sk. 65. Sk. 64. Sk. 63. Sk. 62. Sk. 61. Sk. 6. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 55. Sk. 53. Sk. 52. Sk. 51. Sk. 50. Sk. 5. Sk. 49. Sk. 47. Sk. 46. Sk. 45. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 93 76. Sk. 76 sk 76 135/1 sk 87 95 76/1 92 96 411 10. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 11. Sk. 111. Sk. 1112/2 112. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 12. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 139. Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 15. Sk. 150. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19/1 Sk. 19. Sk. 2. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 22/1. Sk. 24. Sk. 29. Sk. 3. Sk. 30. Sk. 31 Sk. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. )
Alaçatı
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
Şehit Mehmet ( 332 333. Sk. 334. Sk. Oba Kent Sitesi Pamukova Pırlanta Yakası Sitesi Sera Kent Sitesi Tatil Sitesi Tire Altın Evler A Blok Tire Altın Evler B Blok Tire Altınevler C Blok İz. Serakent Kooperatifi 330 331 335 )
Ovacık ( 7400 KIZKAPANI 7400. Sk. 7400 Sk. KABAÇELİK Cumhurıyet Sıtesı Market Bostancı Sitesi Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi Ovacık Sağlık Sitesi Ovakent Pembe Evler Sitesi Sağlıkçılar Sitesi Sertur Sitesi Sutur Sitesi Yuvamkentsitesi Çağdaşkent Sitesi Özberil Sitesi Özpamir Sitesi BALLIBAĞ MEVKİİ Kabaçelik Mevkii )
DİKİLİ / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3273507
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( Günışığı Sitesi Ayko Sitesi )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3273509
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( Korukent Sitesi MAVİKÖY Mimoza Sk. Neşeli Nihavend Sk. Petekkent 1. Sk. Petekkent 10. Sk. Petekkent 2. Sk. Petekkent 3. Sk. Petekkent 4. Sk. Petekkent 5. Sk. Petekkent 6. Sk. Petekkent 7. Sk. Petekkent 9 Petekkent 9. Sk. 45. Sk. 46. Sk. Eğitimciler Sitesi BEYAZ KENT Esenkent Sitesi Ege Cd. Cumhuriyet Cd. Ceren CANERKENT 5 CANERKENT 4 Canerkent 2 CANERKENT Bozkurt 47. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 9. Sk. 929. Sk. 929/1. Sk. Ayko Sitesi BAHARDALI ARDIÇ GÜLKENT ATATÜRK BAHÇELİ Kardelen Sk. KORU Mavi Özlem Siteleri TUNÇ 1 906 901 Sk. Gülkent 12 GÜLKENT 10 CANERKENT 1 927 TUNÇ SAĞLIKÇILAR GÜNEŞ ANIL Kırlangıç Sk. Bora Sk. 919/3 SK. Canerkent 2 Sk. CANERKENT 3 SK. Canerkent 7 Sk. 4. Sk. GÜLKENT 36 3. Sk. 2. Sk. 19 Mayıs Cd. 15. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 11. Sk. 10. Sk. Çiçek Çeşmeli Çelik Çağla Tunçkent Sitesi Taşel Sinetur Sitesi HALK EĞİTİMCİLER 6 Pınar Dikili Konakları Gülkent 19 Mayıs Gülkent 2 GÜLKENT 23 NİSAN Gülkent 3 Gülkent 4 GÜLKENT 5 Gülkent 6 Gülkent 9 Gülkent Atatürk Gülkent Gaziler Cd. Gülkent Gülbaba Gülkent İlk Hedef Cd. Günışığı Sitesi Halk Eğitimciler Sitesi maviköy BULUT YILDIZ PINAR HALK EĞİTİMCİLER 8 Gülkent 1 CANERKENT 6 Petekkent 7 Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3273516
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( tunç 902 Sk. 904 Sk. Esenkent Sitesi TUNÇ TUNÇ 1 910 Sokak TUNÇ 2 Tunç 3 Sk. 900. Sk. CANERKENT )
Bahçeli ( İzmir Çanakkale Yolu Seher Mutlu Kuzey Kaya )
GAZİEMİR / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:30
Kesinti ID : 3276196
GAZİEMİR / İZMİR
Gazikent ( Akçay Cd. 80/2. Sk. 674. Sk. )
Sevgi ( 671. Sk. 672. Sk. 673. Sk. 80. Sk. 80/10. Sk. 80/9. Sk. Abdülhamit Yavuz Cd. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142. Sk. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3276225
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih ( 1137. Sk. 1138. Sk. Sanayi Cd. )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276241
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih ( 1178. Sk. Sanayi Cd. 1138. Sk. )
Hürriyet ( 1063. Sk. ÇAMLIK )
KARABAĞLAR / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3276073
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3940. Sk. 3953. Sk. 3954. Sk. 3955. Sk. 3960/1. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276158
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu )
KEMALPAŞA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3276352
KEMALPAŞA / İZMİR
Çınarköy ( 5010 Beypınarı Mevki Yolu Kızılüzüm Çakırdere Mevkii Madenaltı Mevki Yolu Ulucak Kemalpaşa Cd. Çınarköy Kırovası )
Kızılüzüm ( Kemalpaşa Kızılüzüm KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3276363
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu ÇAYIRLAR KÜMEEVLER TAŞLIYOL KÜMEEVLER Taşlıyol Çayırlar Mehmet Akif Kümeevler SAYRA KÜMEEVLER ÇAYIRLAR KÜME EVLER Harıldak Harıldak Kümesi )
Soğukpınar ( Kemalpaşa Cd. Soğukpınar )
KİRAZ / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3276090
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( CEBECİLER Demirayaklar )
MENDERES / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276235
MENDERES / İZMİR
Kuyucak ( 7753 7751. Sk. 7750 sokak )
Küner ( 820/2 sok. 802/2 )
Çatalca ( 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 7406 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak )
Akçaköy ( 7215 ÇATALCA 851 7214 ÇATALCA CADDESİ 853 Sk. 851 sokak 851 SOKAK Yol Yeniköy Yolu Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Koy Yolu )
Yeniköy ( 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 Menderes-Orhanlı Sokak 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak )
Dereköy ( 820/2 sokak 854 854 sok. 854 sok 854 Sk. 821. Sk. 820. Sk. 805. Sk. 803/2. Sk. 7801/1 807/2 852 sokak 852 820/2 854 SOKAK 807/1 sokak 807 sokak Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak )
Barbaros ( 428 434 )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276395
MENDERES / İZMİR
Orta ( 1139. Sk. 1113. Sk. 1216 1276 1284. Sk. 1282. Sk. 1121. Sk. 1274 Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276110
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Yılanlı
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3276118
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
TİRE / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271562
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( Kürdüllü Köyü İç Yolu EKİNLİK )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3276193
TİRE / İZMİR
Yamandere ( NİYAZİ BOZKURT Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu )
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Çeriközü
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Planlandı
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3276240
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik ( SULTAN MEHMET Yeniçiftlik Köyü Yeniçiftlik Köyü İç Yolu )
TORBALI / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3276240
TORBALI / İZMİR
Atalan
Bülbüldere
URLA / İZMİR
09Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271828
URLA / İZMİR
Zeytinalanı ( 4130. Sk. 4132. Sk. 4135. Sk. 4137. Sk. 4143. Sk. 4144. Sk. 4146 4148. Sk. 4150 4155. Sk. 4156. Sk. 4157. Sk. 4157/1 Sk. 4160 4161 4163 4165. Sk. 4167 Sk. 4167 4183. Sk. 5298 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MUAMMER AKSOY MUSTAFA KEMAL 4297 4191 4139 4126 4126/1. Sk. 4128. Sk. )
Çamlıçay ( 5202. Sk. 5201 5200. Sk. 5200 Sk. İsmet İnönü Blv. İSMET İNÖNÜ 5298/1. Sk. 5247 5243. Sk. 5241. Sk. 5239. Sk. 5235. Sk. 5231. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5222/2. Sk. 5222 5221 5220 5218. Sk. 5217 Sk. 5216. Sk. 5216 Sk. 5214. Sk. 5213. Sk. 5212. Sk. 5211. Sk. 5210 5209 5208. Sk. 5207/2 Sk. 5207/1 Sk. 5205 5200 5204 5207 5199. Sk. 5198. Sk. 5197 Sk. 5196/1. Sk. 5196. Sk. 5194 5193. Sk. 5188. Sk. 5187 5185. Sk. 5184 5182. Sk. 5180. Sk. 5178 5178 Sk. 5176 5174 Sk. 5170. Sk. 5168. Sk. 5164. Sk. 5162. Sk. 5155/1. Sk. 5155 5155/2 5222/3 5182 5215 5206 5219 5195 5172 5186 5189 )
M. Fevzi Çakmak ( 4105 4102. Sk. 4100. Sk. 4098. Sk. 4105/1 4114 4123 4113 4117 4125 4109. Sk. 4110. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4115. Sk. 4119. Sk. 4121. Sk. 4124 4129. Sk. 4153 4190 )