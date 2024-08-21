Abdülfettah (Fettah) Camisi: İzmir’in tarihi camiisi

İzmir'in zengin tarihine tanıklık eden sayısız yapıdan biri de Abdülfettah Camisi, ya da halk arasında bilinen adıyla Fettah Camisi. Bu tarihi cami, Türkistanlı Hacı Abdülfettah Efendi tarafından inşa ettirilmiştir ve cami ile yanındaki medrese, yüzyıllardır İzmir'in manevi ve kültürel hayatının önemli bir parçası olmuştur.

Tarihi ve yapım süreci

Fettah Camisi'nin yapım tarihi tam olarak bilinmese de, Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatname’sinde bu camiden bahsedilmesi, yapının 1670 yılından önce inşa edilmiş olabileceğine işaret etmektedir. Arşiv belgelerinde cami, Hacı Fettah Çavuş Camisi olarak da geçmektedir. Rivayetlere göre, Hacı Abdülfettah Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarını koruyan cesur bir akıncıydı. Cami avlusunda zamanla kaybolan hazirede (mezarlık alanı) bulunan tek mezarın ona ait olduğu düşünülmektedir.

Mahallenin kalbi: Fettah Camisi

Cami, 17. yüzyılda İzmir’in eski Türk mahallelerinden birinde inşa edilmiştir. Zamanla caminin adı, bulunduğu mahalleye de verilmiştir. Eskiden zengin bir kitaplığa sahip olduğu bilinen cami, Ramazan gecelerinde en az 1500 kişiyi teravih namazı için ağırlayan önemli bir ibadet merkeziydi. 1908 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Selanik Vilayeti'ne bağlı Kılkış ve Doyran kazalarından gelen göçmenler, İzmir'e geldiklerinde bir süre bu camide konaklamışlardır.

Mimari özellikler ve yapının gelişimi

Fettah Camisi, başlangıçta tek minareli olarak inşa edilmiştir. Ancak, 1950'lerde, eski minarenin yıkılabileceği endişesiyle ikinci bir minare eklenmiştir. Caminin çatısı kiremitle örtülüdür, tavanı ise ahşaptan yapılmıştır. Mihrabı derin bir niş şeklinde olup, ahşap minberi Hacı İsmail Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Cami, yıllar içinde birçok kez onarılmıştır. İlk onarım kitabesi 1843 yılına aittir. Bunun dışında, 1861, 1934, 1957 ve 1980 yıllarında da çeşitli restorasyon çalışmaları yapılmıştır. En son 2013 yılında tamamlanan restorasyonda, caminin eski minaresi onarılmış ve ikinci minare yıkılmıştır. Ancak, bu restorasyon çalışmaları sırasında caminin dokusu yeterince korunamamış ve özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir.

Günümüzde Fettah Camisi

Fettah Camisi, tarih boyunca İzmir’in manevi hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün de, geçmişin izlerini taşıyan bu yapı, tarih ve ibadetin iç içe geçtiği bir mekân olarak varlığını sürdürmektedir. İzmir'e yolu düşen ziyaretçilerin, bu tarihi camiyi keşfetmeleri, şehrin derinliklerine inmek için önemli bir adım olacaktır.

Eğer İzmir'in tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek isterseniz, Fettah Camisi'ni ziyaret listenize eklemenizi tavsiye ederim. Bu cami, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, İzmir'in geçmişine açılan bir kapı niteliğindedir.

Fettah Camisi: Konum ve ulaşım bilgileri

Fettah Camisi, Türkiye'nin İzmir ilinde yer almaktadır. İzmir’in merkezine oldukça yakın bir konumda bulunur ve tarihi bir mahallede yer alır. Camii, şehrin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir yapıdır.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile:

İzmir Metro: İzmir metrosunu kullanarak Konak istasyonunda inebilirsiniz. Konak'tan, camiye yürüyerek veya kısa bir dolmuş yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. İzmir Otobüsleri: Şehir içi otobüsler de caminin yakınlarından geçmektedir. Kemeraltı veya Basmane yönüne giden otobüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. İlgili otobüs durakları camiye oldukça yakındır.

Özel araç ile:

İzmir şehir merkezinden, Kemeralti bölgesine doğru ilerleyerek camiyi bulabilirsiniz. Şehir merkezinden camiye arabayla ulaşmak oldukça kolaydır. Çevrede otopark imkanları bulunmaktadır.

Adres: Fettah Camisi Kızlarağası Hanı Sokak, No: 1 Kemeralti, Konak, İzmir Türkiye.