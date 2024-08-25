Sahil Güvenlik Komutanlığı, gece ve sabah saatlerinde Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yardım çağrısı aldı. Çağrılar, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 3 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini belirtti. Ekipler, hızla bölgelere yönelerek operasyon başlattı.

100 kaçak göçmen güvenliğe alındı

Zorlu deniz koşullarına rağmen gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, aralarında 28 çocuğun da bulunduğu toplam 100 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi

Kurtarılan göçmenler, sahilde yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenlerin durumuyla ilgili işlemler devam ediyor. Kaçak geçişlerin önlenmesi için çalışmalar sürüyor.