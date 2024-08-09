Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Ağustos saat 00.05’te Çeşme ilçesi açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Ekipler, botu durdurarak 1’i çocuk toplam 24 parçayı ayırdı. Aynı gün saat 03.20, 05.50 ve 06.25’te ise Seferihisar ilçesi açıklarında 3 hareketli lastik bot daha tespit edildi. Bu botlarda 18’i çocuk olmak üzere toplam 91 göçmen bölümler halinde yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Olay, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadeleye dikkat çekti.