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Urla'daki Mersinli Koyu'nda ise 11'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen bot taki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı, Urla'daki koyda ise 62 göçmen yakalandı.

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