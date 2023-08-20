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Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen lerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.