İzmir’in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62’si çocuk toplam 138 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında lastik bot durduruldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Çeşme açıklarında lastik botla hareket eden bir grup göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Durdurulan botta 13’ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Urla’da 106 göçmen yakalandı

Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, botu ve jandarma ekipleri sevk edildi. Operasyonda 49’u çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise jandarma tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.