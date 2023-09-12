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Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen ile 3 kaçakçı yakalandı

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen ile 3 kaçakçı yakalandı

Dikili ve Selçuk ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 112 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.