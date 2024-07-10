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Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

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