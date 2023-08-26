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Çeşme ilçesi açıklarında ise hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.