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Urla ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklen bottaki 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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