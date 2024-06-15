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Dikili açıklarında durdurulan lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen de yakalandı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 4'ü çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik bot larda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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