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Çeşme ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik helikopterince açıkta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlardaki 13'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

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