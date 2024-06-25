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Çeşme açıklarında durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 43 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 31 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı, 43 göçmen ise yakalandı.

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